Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роб Алфлен - статистика

Нидерланды
7 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Утрехт
32
11
14
7
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
3 : 3
17.05.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
2 : 2
10.05.2015
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
25.04.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
1 : 0
19.04.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АДО Ден Хааг
2 : 0
12.04.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 1
05.04.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Утрехт
3 : 4
20.03.2015
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Камбур
3 : 1
14.03.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
6 : 2
08.03.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Утрехт
0 : 0
01.03.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Утрехт
6 : 1
15.02.2015
Дордрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
1 : 0
04.02.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
0 : 2
01.02.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гронинген
2 : 2
25.01.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 2
18.01.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
0 : 3
20.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 1
14.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
2 : 4
07.12.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 5
29.11.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
1 : 3
23.11.2014
Камбур
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
2 : 2
07.11.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
3 : 1
02.11.2014
Витесс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 5
26.10.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Дордрехт
1 : 3
19.10.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
2 : 3
04.10.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 1
28.09.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
1 : 0
21.09.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 0
14.09.2014
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
3 : 1
30.08.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
1 : 2
24.08.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
2 : 1
17.08.2014
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Зволле
2 : 0
08.08.2014
Утрехт
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+