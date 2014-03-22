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    Куаныш Каракулов

    Тренер
    Имя Куаныш
    Фамилия Каракулов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 20 июня 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ордабасы 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2014 Ордабасы 0 : 1 Астана
    29.03.2014 Кайрат 0 : 1 Ордабасы
    05.04.2014 Ордабасы 3 : 0 Тобол
    13.04.2014 Ордабасы 1 : 0 Актобе
    19.04.2014 Шахтер 3 : 1 Ордабасы
    01.05.2014 Атырау 1 : 1 Ордабасы
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