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    Василе Мириуцэ - статистика

    Тренер
    Имя Василе
    Фамилия Мириуцэ
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 19 октября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЧФР Клуж 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2014 ЧФР Клуж 0 : 0 Ягодина
    24.07.2014 Ягодина 0 : 1 ЧФР Клуж
    31.07.2014 Динамо 1 : 0 ЧФР Клуж
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