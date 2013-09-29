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    Андрей Кононенко - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Фамилия Кононенко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 7 марта 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФК Сумы 12 1 8 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.09.2013 ФК Сумы 0 : 2 Нафтовик-Укрнафта
    19.10.2013 Титан 1 : 0 ФК Сумы
    27.10.2013 Гелиос 1 : 1 ФК Сумы
    16.11.2013 ФК Сумы 0 : 1 Олимпик
    25.11.2013 Нива 2 : 0 ФК Сумы
    29.03.2014 Сталь 5 : 0 ФК Сумы
    12.04.2014 Десна 4 : 0 ФК Сумы
    26.04.2014 Звезда К 0 : 1 ФК Сумы
    11.05.2014 Нафтовик-Укрнафта 1 : 0 ФК Сумы
    31.05.2014 ФК Сумы 2 : 2 Титан
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