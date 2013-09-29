Андрей Кононенко
Тренер
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кононенко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|7 марта 1964
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кононенко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|7 марта 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ФК Сумы
|12
|1
|8
|3
|Дата
|Матч
|29.09.2013
|ФК Сумы
|0 : 2
|Нафтовик-Укрнафта
|19.10.2013
|Титан
|1 : 0
|ФК Сумы
|27.10.2013
|Гелиос
|1 : 1
|ФК Сумы
|16.11.2013
|ФК Сумы
|0 : 1
|Олимпик
|25.11.2013
|Нива
|2 : 0
|ФК Сумы
|29.03.2014
|Сталь
|5 : 0
|ФК Сумы
|12.04.2014
|Десна
|4 : 0
|ФК Сумы
|26.04.2014
|Звезда К
|0 : 1
|ФК Сумы
|11.05.2014
|Нафтовик-Укрнафта
|1 : 0
|ФК Сумы
|31.05.2014
|ФК Сумы
|2 : 2
|Титан