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    Анибаль Руис

    Тренер
    Имя Анибаль
    Фамилия Руис
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 30 декабря 1942
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Парагвай 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.06.2006 Англия 1 : 0 Парагвай
    15.06.2006 Швеция 1 : 0 Парагвай
    20.06.2006 Парагвай 2 : 0 Тринидад и Тобаго
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