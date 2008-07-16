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    Игорь Петров

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Петров
    Гражданство Украина
    Дата рождения 30 января 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Олимпик 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2008 Олимпик 4 : 1 Горняк
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