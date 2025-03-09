Все о Чемпионате мира по футболу среди клубов, участники, стадионы, правила, даты и города проведения

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США. Это 21-й турнир в истории.

Участники и составы групп

Группа A – “Палмейрас”, “Порту”, “Аль-Ахли”, “Интер Майами”.

Группа B – “ПСЖ”, “Атлетико”, “Ботафого”, “Сиэтл Саундерс”.

Группа C – “Бавария”, “Окленд Сити”, “Бока Хуниорс”, “Бенфика”.

Группа D – “Фламенго”, “Эсперанс де Тунис”, “Челси”, “Леон”.

Группа E – “Ривер Плейт”, “Урава Ред Даймондс”, “Монтеррей”, “Интер” Милан.

Группа F – “Флуминенсе”, “Боруссия” Д, “Ульсан”, “Мамелоди Сандаунз”.

Группа G – “Манчестер Сити”, “Видад”, “Аль-Айн”, “Ювентус”.

Группа H – “Реал” Мадрид, “Аль-Хиляль”, “Пачука”, “Ред Булл Зальцбург”.

Распределение по конфедерациям:

Европа (УЕФА) – 12 клубов; Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6; Центральная Америка, Северная Америка и Карибский бассейн (КОНКАКАФ) – 5; Азия (АФК) – 4;Африка (КАФ) – 4; Океания (ОФК) – 1.

Города и стадионы

Соревнования пройдут на 12 стадионах в 11 городах США. Решающие игры 1/2 финала и финал состоятся на стадионе “МетЛайф” в городе Ист-Резерфорд Штата Нью-Джерси.

Арены вмещают от 20 000 до 88 500 зрителей.

№ Стадион Город Штат Вмести- мость Стадия турнира 12 “Поле Ауди” Вашингтон Округ Колумбия 20 000 Групповой этап 11 “Интер Энд Ко” Орландо Флорида 25 000 Групповой этап 10 Стадион “TQL” Цинциннати Огайо 26 000 Групповой этап 9 “Парк Геодис” Нэшвилл Теннесси 30 000 Групповой этап 8 “Кемпинг Уорлд Стэдиум” Орландо Флорида 65 000 Групповой этап, 1/8, 1/4 7 “Хард-Рок” Майами– Гарденс Флорида 65 000 Групповой этап, 1/8 (2 игры) 6 “Поле просвета” Сиэтл Вашингтон 69 000 Групповой этап 5 “Финансовое поле Линкольна” Филадельфия Пенсиль- вания 69 000 Групповой этап, 1/8, 1/4 4 “Мерседес Бенц” Атланта Джорджия 75 000 Групповой этап, 1/8 (2 игры), 1/4 3 “Бэнк оф Америка” Шарлотт Северная Каролина 75 000 Групповой этап, 1/8 (2 игры) 2 “МетЛайф” Ист-Резерфорд Нью-Джерси 82 500 Групповой этап, 1/4, 1/2 (2 игры), финал 1 “Розовая чаша” Пасадена Калифорния 88 500 Групповой этап

Расписание

Стадия турнира Даты Групповой этап 14-26.07.2025 1/8 финала 28.06-01.07.2025 1/4 финала 04.07-05.07.2025 Полуфиналы 08.07-09.07.2025 Финал 13.07.2025

Формат турнира

Впервые турнир проводится в расширенном формате. В клубном ЧМ примут участие 32 команды, разбитые на 8 групп (по 4 команды в каждой). Из групп в 1/8 финала выходят занявшие 1-2 места. Далее команды играют до финала по кубковой системе на выбывание.

Как отбирали участников?

Отбор на чемпионат проводился организаторами, исходя из побед клубов на международной арене за период с 2021-го по 2024-й год, клубных коэффициентов и рейтингов. Чемпионы континентов сразу приглашались для участия в престижном чемпионате. “Ред Булл Зальцбург” будет играть на турнире, потому что стал 9-й командой в европейском рейтинге за 4 года. Места с 1-го по 8-е в рейтинге УЕФА заняли “Бавария”, “ПСЖ”, “Боруссия”, “Интер”, “Порту”, “Атлетико”, “Бенфика” и “Ювентус”, поэтому они также получили приглашение на турнир.

Одним из ограничений для европейских команд служит лимит на представителей одной страны – не более 2. Поэтому мы не видим в числе участников английский “Ливерпуль” или испанскую “Барселону”.

Жеребьевка

На групповом этапе сформированы 8 групп по 4 команды в каждой. Исходя из географических и спортивных критериев и рейтинга ФИФА, были сформированы 4 корзины по 8 команд в каждой:

По 4 сильнейших европейских и южноамериканских клуба. Не попавшие в 1-ю группу 8 команд из Европы. По 2 сильнейшие команды из Азии, Африки, КОНКАКАФ и 2 не попавших в группы 1 и 2 команды из Южной Америки. Оставшиеся команды всех конфедераций и команда-хозяйка чемпионата.

Команды из Европы и Южной Америки в случае победы в группах не могут встретиться между собой ранее 1/2 финала.

Стадионы клубного ЧМ

12 спортивных арен США примут матчи клубного чемпионата мира 2025 года. Большинство из сооружений – многофункциональные, которые могут принимать не только матчи футбола европейского, но и американского.

«Ауди Филд», 20 000 зрителей

Расположен на полуострове Базард-Пойнт в городе Вашингтон (округ Колумбия). Открыт 9 июля 2018 года. Размер футбольного поля 105 на 69 м, покрытие – бермудская трава.

На стадионе пройдут 3 игры групповой стадии:

18.06.25 “Аль-Айн” – “Ювентус” Группа G

22.06.25 “Ред Булл Зальцбург” – “Аль-Хиляль” Группа H

26.06.25 “Вайдад” – “Аль-Айн” Группа G

«Интер-энд-Ко Стэдиум», 25 000 зрителей

Арена была введена в эксплуатацию 24 февраля 2017 года в городе Орландо (штат Флорида). Размер поля – 110х69 м, газон травяной.

Стадион примет 2 игры клубного чемпионата мира:

17.06.25 “Ульсан” – “Мамелоди Сандаунз” Группа F

20.06.25 “Бенфика” – “Город Окленд” Группа C

TQL, 26 000 зрителей

Стадион “TQL” находится в городе Цинциннати штата Огайо. Он был открыт 16 мая 2021 года. Изначально покрытие поля было гибридное, с 2024 года – бермудская трава. Размер футбольной площадки – 105 на 69 м.

На стадионе “TQL” пройдут 4 встречи группового этапа турнира:

15.06.25 “Бавария” – “Город Окленд” Группа C

18.06.25 “Пачука” – “Ред Булл Зальцбург” Группа H

21.06.25 “Мамелоди Сандаунз” – “Боруссия” Д Группа F

25.06.25 “Боруссия” Д – “Ульсан” Группа F

“Геодис Парк”, 30 000 зрителей

Стадион расположен в городе Нэшвилл штата Теннесси. Дата открытия – 1 мая 2022 года. Газон травяной.

На арене будет сыграно 3 матча в группах:

20.06.25 “Леон” – “Эсперанс де Тунис” Группа D

24.06.25 “Город Окленд” – “Бока Хуниорс” Группа C

26.06.25 “Аль-Хиляль” – “Пачука” Группа H

“Кэмпинг Уорлд Стэдиум”, 65 000 зрителей

Арена построена в городе Орландо штата Флорида в 1936 году. Несколько раз ремонтировался (последний – в 2021 году) и расширялся (последнее – с 1999-го по 2002-й год).

Размеры поля – 104х67 м. До 2016-го года покрытие было травяное, сейчас – искусственное.

“Кемпинг”Уорлд Стэдиум” будет принимать 4 игры турнира:

24.06.25 “Леон” – “Фламенго” Группа D

26.06.25 “Ювентус” – “Манчестер Сити” Группа G

30.06.25 Победитель группы G – Второе место группы H 1/8 финала

04.07.25 1E – 2F/ 1G – 2H 1/4 финала

“Хард-Рок”, 65 000 зрителей

Стадион “Хард-Рок” располагается в городе Майами Гарденс штата Флорида. Арена была открыта 16 августа 1987 года. Нагрузка в клубном чемпионате мира на стадион выпала серьезная.

Здесь пройдут 6 матчей группового этапа и 2 игры стадии 1/8 финала:

14.06.25 “Аль-Ахли” – “Интер Майами” Группа A

16.06.25 “Бока Хуниорс” – “Бенфика” Группа C

18.06.25 “Реал” – “Аль-Хиляль” Группа H

20.06.25 “Бавария” – “Бока Хуниорс” Группа C

23.06.25 “Интер Майами” – “Палмейрас” Группа A

26.06.25 “Мамелоди Сандаунз” – “Флуминенсе” Группа F

29.06.25 Победитель группы D – Второе место группы C 1/8 финала

01.07.25 Победитель группы H – Второе место группы G 1/8 финала

“Поле просвета”, 69 000 зрителей

Стадион “Поле просвета” находится в городе Сиэтл штата Вашингтон. Открытие сооружения состоялось 28 июля 2002 года. Покрытие – искусственный газон, размеры – 106х68 м.

На этом стадионе запланировано 6 игр группового этапа:

15.06.25 “Ботафого” – “Сиэтл Саундерс” Группа B

17.06.25 “Ривер Плейт” – “Урава Ред Даймондс” Группа E

19.06.25 “Сиэтл Саундерс” – “Атлетико” Группа B

21.06.25 “Интер” – “Урава Ред Даймондс” Группа E

23.06.25 “Сиэтл Саундерс” – “ПСЖ” Группа B

25.06.25 “Интер” – “Ривер Плейт” Группа E

«Линкольн Файненшел Филд», 69 000 зрителей

Стадион, построенный в Филадельфии (штат Пенсильвания) и открытый 3 августа 2003 года. Ремонтировался и расширялся в 2013-2014 годах.

На стадионе будет сыграно 7 матчей:

16.06.25 “Фламенго” – “Эсперанс де Тунис” Группа D

18.06.25 “Манчестер Сити” – “Видад” Группа G

20.06.25 “Фламенго” – “Челси” Группа D

22.06.25 “Ювентус” – “Видад” Группа G

24.06.25 “Эсперанс де Тунис” – “Челси” Группа D

28.06.25 Победитель группы A – Второе место группы B 1/8 финала

04.07.25 1A – 2B/1C – 2D 1/4 финала

“Мерседес Бенц Стэдиум”, 75 000 зрителей

“Мерседес Бенц Стэдиум” был открыт 26 августа 2017 года в городе Атланте штата Джорджия. Стадион имеет искусственное покрытие размером 105х69 м.

Нагрузка на арену в дни проведения клубного чемпионата мира 2025 года – 6 матчей:

16.06.25 “Челси” – “Леон” Группа D

19.06.25 “Интер Майами” – “Порто” Группа A

22.06.25 “Манчестер Сити” – “Аль-Айн” Группа G

29.06.25 Победитель группы B – Второе место группы A 1/8 финала

01.07.25 Победитель группы F – Второе место группы E 1/8 финала

05.07.25 1B – 2A/ 1D – 2C 1/4 финала

“Банк оф Америка”, 75 000 зрителей

Стадион “Банк оф Америка” расположен в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Был открыт 14 сентября 1996 года. Поле размером 121х80 м имеет травяное покрытие.

Какие матчи пройдут здесь:

22.06.25 “Реал” – “Пачука” Группа H

24.06.25 “Бенфика” – “Бавария” Группа C

28.06.25 Победитель группы C – Второе место группы D 1/8 финала

30.06.25 Победитель группы E – Второе место группы F 1/8 финала

“МетЛайф”, 82 500 зрителей

“МетЛайф Стэдиум” находится в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси. Начала свою работу арена 10 апреля 2010 года. Покрытие поля – искусственное.

На этот стадион выпала наибольшая нагрузка – 9 встреч клубного ЧМ, в том числе, оба полуфинала и финал:

15.06.25 “Палмейрас” – “Порту” Группа A

17.06.25 “Флуминенсе” – “Боруссия” Д Группа F

19.06.25 “Палмейрас” – “Аль-Ахли” Группа A

21.06.25 “Флуминенсе” – “Ульсан” Группа F

23.06.25 “Порту” – “Аль-Ахли” Группа A

05.07.25 1F – 2E/ 1H – 2G 1/4 финала

08.07.25 и 09.07.25 Полуфиналы

13.06.25 Финал

“Роуз Боул”, 88 500 зрителей

Стадион “Роуз Боул” – самый старый стадион из тех, которые примут игры клубного чемпионата мира. Построен в городе Пасадена штата Калифорния, открыт 28 октября 1922 года. Футбольное поле – травяное.

Арена примет 6 матчей группового этапа:

15.06.25 “ПСЖ” – “Атлетико” Группа B

17.06.25 “Монтеррей” – “Интер” Группа E

19.06.25 “ПСЖ” – “Ботафого” Группа B

21.06.25 “Ривер Плейт” – “Монтеррей” Группа E

23.06.25 “Атлетико” – “Ботафого” Группа B

25.06.25 “Урава Ред Даймондс” – “Монтеррей” Группа E

Официальный мяч турнира

Футбольный мяч ADIDAS Conext 24 – изделие высокого качества, оформленное в соответствии с дизайном турнира. Отдает дань уважения стране-хозяйке – США.

Изготовлен из 20 панелей и прочного синтетического материал. Изготовители гарантируют долговечность его эксплуатации.

Мяч произведен с применением нескольких технологических фишек. Благодаря технологии PRECISION SHELL обеспечивается игровая точность полета мяча. Технология CTR-CORE удерживает воздух внутри мяча, сохраняет его форму и обеспечивает стабилизацию во время полета. По технологии CONNECTED BALL в сферу встроен датчик, который передает данные судьям на VAR.

Гимн чемпионата

Официальной песней турнира названа композиция 1996 года выпуска “Freed from Desire” (“Освобождение от желания”) итальянской исполнительницы Gala (настоящее имя Милана Гала Риццато).

Хитовый мотив в стиле евродэнс давно был на слуху. Во время Евро-2016 песня стала гимном болельщиков сборной Северной Ирландии..

Предыдущие победители

В предыдущих 20 розыгрышах престижный титул клубного чемпиона мира завоевывали 12 клубов: