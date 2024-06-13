Кто станет победителем Евро-2024? Прогноз авторов «Бомбардира»

Делитесь своими прогнозами и вы!

Уже завтра в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. За титул поспорят 24 сборные. Мы уже рассказывали в этой статье о главных фаворитах турнира по мнению букмекеров. Пришло время поделиться нашими прогнозами. Авторы «Бомбардира» предположили, кто станет победителем Евро-2024. Через месяц узнаем, удалось ли кому-то из нас угадать имя чемпиона.

Евгений Найданов – за Англию

Позволю себе сделать смелейший прогноз на победу сборной Англии, которая ни разу в истории не выигрывала чемпионат Европы. Делаю это по одной простой причине: вечно неудачи англичан на Евро продолжаться не могут, любой серии рано или поздно приходит конец. И я уверен, что команде Гарета Саутгейта по силам проломить этот барьер и войти в историю именно этим летом. Англичане были близки к победе еще на Евро-2020, но уступили в финале итальянцам в серии послематчевых пенальти. С тех пор Англия стала только сильнее: сборная ни разу не проиграла в квалификации, а ее состав оценивается в 1,5 миллиарда евро – дороже всех участников турнира. Не стоит забывать и про Джуда Беллингема, одного из лучших футболистов сезона, который только-только выиграл Лигу чемпионов и находится в потрясающей форме.

А еще у Англии есть Гарри Кейн – великий форвард, до сих пор не выигравший ни одного трофея в своей карьере. На чемпионате мира в Катаре футбольный бог справедливо наградил Лионеля Месси долгожданным кубком, надеюсь, теперь воздастся по заслугам и Кейну.

Владислав Журин – за Италию

А я верю в защиту титула от Италии! Такая неожиданность вполне может случиться. Меня убеждает в этом фактор Лучано Спаллетти. Год назад благодаря скудетто с «Наполи» тренер наконец-то смог почувствовать себя большим победителем. Он подарил сказку городу с легендарной футбольной историей. Познал путь к большой победе, вынес множество уроков. Добавьте к этому победный опыт в России. Лучано, безусловно, большой и серьезный тренер, он взялся за родную сборную не только потому, что это престижно и отказываться некрасиво. Он взялся ради новых больших побед. Что привнесет Спаллетти в эту команду на Евро? Главное – жесткую дисциплину.

Как сказал сам тренер, никаких приставок, никаких ночных каток, никаких сидений в смартфонах. Мысли – только о футболе и турнирной задаче. В заявку Италии попали только люди, которые эти правила приняли. На месяц турнира Лучано роботизирует команду, каждый футболист подальше засунет свои желания и эго. Придется пахать на поле, на тренировках, и это должно принести плоды. Не жду искрометного и голевого футбола от Италии. Он будет пресноватым, но нацеленным на результат. Думаю, «скуадра адзурра» в чем-то будет похожей на Грецию-2004. Помимо тренера заражать команду победной философией будет пятерка футболистов «Интера». Подходы Индзаги и Спаллетти в чем-то похожи, это пойдет на пользу сборной. Да, в целом состав Италии не блистает звездами. Бывали поколения сильнее. Однако голод до побед есть у каждого, за счет целеустремленности все получится. Закроют недостаток класса порядком. В составе Италии есть один футболист, кому я буду желать ошибок. Это Джиджи Доннарумма. Простите, итальянские друзья, но за перспективы Матвея Сафонова в большом европейском футболе я переживаю больше, чем за надежность вашей обороны. Нивелируйте привозы голкипера (надеюсь, они будут!) большим количеством голов в чужие ворота. Италия не отобралась на два последних ЧМ. Позор для такой футбольной страны. Скрасить его можно только двумя подряд трофеями Евро. Испания, твое достижение 2008-2012 под угрозой, бойся! Итого: золото – Италия, серебро – Франция, бронзу разделят Хорватия и Нидерланды.

Дмитрий Самойлов – за Германию

Мой выбор – Германия. Много лет поддерживаю англичан и португальцев, но у первых в составе проклятие в лице Гарри Кейна, а у вторых, как мне кажется, ставка на 39-летнего Криштиану Роналду не сработает в плей-офф в матчах с топ-соперниками. Почему именно Германия? Есть несколько факторов. Первый – Евро пройдет именно в этой стране. А дома, как известно, и стены помогают. Второй – Юлиан Нагельсман. Тактически гибкий тренер, который точно сможет удивить соперников. Третий – Тони Кроос. То, как полузащитник уходит на пенсию, похоже на сказку. И есть ощущение, что он еще не сказал последнего слова. Это будет, возможно, самый мотивированный футболист турнира. А еще в составе немцев есть Антонио Рюдигер, который в прошедшем клубном сезоне был чудовищно хорош. Показал себя на все 100% Флориан Вирц. Он был мозгом чемпионского «Байера». Его связка с Кроосом может стать смертоносной. А если еще и Ману Нойер словит кураж... Ну вы поняли.

Да, есть и очевидные недостатки. Например, отсутствие яркого бомбардира. Впрочем, Кай Хаверц доказал на уровне АПЛ, что это решаемая с его помощью проблема. Группа у Германии легко проходимая. Можно будет силы на плей-офф сэкономить. Болельщики погонят сборную вперед. Да и в конце концов, сколько можно буксовать на крупных турнирах? По-моему, домашний чемпионат Европы – лучший вариант для немцев показать, что они все еще способны добиваться высоких результатов, а все их неудачи остались в прошлом!

Егор Белов – за Францию

Дидье Дешам привез в Германию звездный состав. Журналистский штамп про сплав молодости и опыта тут прозвучит как нельзя кстати. Варрен Заир-Эмери, Эдуарду Камавинга и Орельен Чуамени впервые сыграют в финальной стадии этого турнира. А, например, для Оливье Жиру предстоящий чемпионат Европы будет четвeртым в карьере. Для Антуана Гризманна и Н'Голо Канте – третий.

Главный супергерой сборной Франции – это, конечно, Килиан Мбаппе. Весьма символично, что о его переходе в «Реал» официально объявили прямо перед стартом Евро-2024. А это значит, что в Германию реактивный форвард примчался уже в качестве игрока королевского клуба. Такой статус ко многому обязывает. Мбаппе феерил на мундиале в Катаре, стал лучшим бомбардиром турнира, но тогда магия Лионеля Месси оказалась сильнее. На этот раз задача капитана сборной – не только привести Францию к победе на чемпионате Европы, но и доказать, что именно он, Килиан, является лучшим игроком мира. Посмотрим, справится ли новичок «Реала» с двумя этими миссиями.

***

Друзья, поделитесь своими прогнозами: кто, на ваш взгляд, выиграет чемпионат Европы? Пишите свои варианты в комментариях. И до встречи на «Бомбардире»!