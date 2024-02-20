Лишь два игрока забили больше ста голов.

«Манчестер Сити» проделал долгий путь к своему нынешнему статусу – одного из сильнейших клубов планеты. Команда Хосепа Гвардиолы занимает 1 место в рейтинге УЕФА и штампует победы в самых разных турнирах – внутренних и международных. Именно сейчас «Ман Сити» переживает лучший – пока – период в своей истории. Неудивительно, что и в рейтинге главных бомбардиров клуба почти все игроки отлично знакомы даже самым юным болельщикам команды. Эти футболисты либо продолжают выступления за «Сити», либо покинули коллектив совсем недавно. Список лучших бомбардиров можно было бы назвать «10 друзей Пепа», но такое определение было бы не совсем корректным. Почему? Сейчас расскажем.

10. Эрлинг Холанд. Голы за «Манчестер Сити»: 73

Довольно символично, что рейтинг открывает именно этот человек. Если норвежец останется в команде еще на два-три сезона, то вполне может добраться и до первой строчки. Холанд перешел в «Ман Сити» совсем недавно – в мае 2022-го. В первом же сезоне установил рекорд английской Премьер-лиги по голам за сезон, забив 36 мячей. Среди всех участников топ-10 Эрлинг лучший по скорострельности – с большим отрывом. В среднем на один гол он тратит 87 минут игрового времени.

9. Фил Фоден. Голы за «Манчестер Сити»: 75

Карьера Фодена в «Ман Сити» весьма примечательна. В свои 23 года он считается одним из главных старожилов команды. Воспитанник клуба, за основной состав дебютировал в 2017-м. Гвардиола тогда не жалел комплиментов для молодого хавбека: «Давно я не видел чего-то подобного. Его игра была на новом уровне», – говорил Пеп. С тех пор Фоден провел за «Сити» 254 матча. Играл на самых разных позициях, побывал даже левым защитником. Но чаще всего англичанин действует на флангах полузащиты в роли вингера. Фодена не назовешь выдающимся бомбардиром, но забивает он часто и стабильно. В сезоне 2020/21 на его счету было 16 голов во всех турнирах, в следующем сезоне – 14, годом позже – 15.

8. Давид СилвСилва. Голы за «Манчестер Сити»: 77

Провeл в клубе 10 сезонов. Застал самое первое после многолетнего перерыва чемпионство «Ман Сити» в 2012 году. Лишь раз забил больше десяти голов за сезон в английской Премьер-лиге. А вообще Силва считался скорее мастером искусных передач, чем голов. Сделал за карьеру 140 результативных пасов, забил почти в два раза меньше. Но в десятку лучших снайперов в истории клуба вошел.

7. Рияд Марез. Голы за «Манчестер Сити»: 78

Провел за команду вдвое меньше сезонов, чем Силва, но забил на один гол больше. Марез присоединился к клубу в 2018-м, став самым дорогим африканским футболистом в истории. «Манчестер Сити» заплатил «Лестеру» 60 миллионов фунтов. Самым результативным в карьере алжирца стал сезон 2021/2022, когда Марез забил за «Ман Сити» 24 гола в 47 матчах.

6. Яя Туре. Голы за «Манчестер Сити»: 79

Еще один яркий представитель команды, выигравшей чемпионство в 2012-м. Перешел в английский клуб из «Барселоны». По признанию Туре, в момент трансфера он был уверен, что будет играть за «Манчестер Юнайтед». Ивуариец просто не знал, что в Манчестере есть еще одна футбольная команда. Но на месте Туре во всем разобрался. В «Манчестер Сити» он задержался на десять лет. Ругался с Пепом Гвардиолой, выпадал из основного состава, а потом триумфально возвращался, становясь лидером команды. Начинал выступать на позиции атакующего полузащитника, но постепенно «перекочевал» в опорную зону.

5. Габриэл Жезус. Голы за «Манчестер Сити»: 95

Английский клуб приобрел талантливого форварда у «Палмейраса». Жезус дебютировал за «Манчестер Сити» в начале 2017 года. Уже в дебютном сезоне 20-летний юноша показал себя ярким голеадором: забил 7 мячей в 11 матчах АПЛ и стал вместе с командой чемпионом Англии. Всего в «Ман Сити» бразилец провел шесть сезонов. Исправно забивал, но выдающуюся результативность не показывал. В июле 2022-го форвард перешел в «Арсенал». По данным ESPN, клуб продал форварда для того, чтобы получить средства на трансфер Холанда.

4. Кевин де Брюйне. Голы за «Манчестер Сити»: 98

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» среди действующих футболистов клуба. Капитан и лидер команды. Выступает за нее с 2015 года. Хавбек хорош в завершении атак, но его главная суперспособность – это голевые передачи. Их за карьеру в «Ман Сити» он сделал уже больше 160-ти. Де Брюйне великолепно выполняет роль связующего звена между полузащитой и нападением. Он силен в прессинге и мастерски разгоняет атаки.

3. Шон Гоутер. Голы за «Манчестер Сити»: 99

Тройку лидеров рейтинга открывает футболист, который (удивительное дело!) никогда не играл под руководством Гвардиолы. Форвард с Бермудских островов выступал за многие клубы АПЛ, но наилучшую статистику показывал именно в «Манчестер Сити». Он пришел в команду задолго до ее золотых сезонов. Впервые примерил футболку клуба в 1998-м. «Манчестер Сити» тогда переживал непростые времена. По итогам сезона 1997/98 клуб вылетел в третью по силе лигу английского футбола. Гоутер быстро стал лидером команды, принялся штамповать голы и стал любимцем фанатов. В своем втором сезоне забил 21 гол, стал лучшим снайпером команды и помог ей вернуться в Первый дивизион. Форвард провел в «Ман Сити» шесть сезонов, выходил с клубом в Премьер-лигу (забил там 6 голов). Был капитаном команды и ее главным бомбардиром.

2. Рахим Стерлинг. Голы за «Манчестер Сити»: 131

Пришел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля». Трансфер, оформленный в 2015 году, обошелся клубу в 49 миллионов фунтов. Стерлинг в тот момент уже был звездой Премьер-лиги и игроком сборной Англии. Провел в «Сити» семь лет. Лучшим для него стал сезон 2016/2017, по ходу которого забил 21 гол в 48 матчах. Четырежды выигрывал с клубом чемпионат Англии, завоевал множество других внутренних трофеев. Из Манчестера отправился в Лондон – нападающий перешел в «Челси», за который выступает по сей день.

1. Серхио Агуэро. Голы за «Манчестер Сити»: 260

Лидер рейтинга задал столь высокую голевую планку, что пока за свой рекорд ему переживать не приходится. Аргентинец стал игроком «Манчестер Сити» в 2011 году. Агуэро не понадобилось много времени на адаптацию в новой стране и новом чемпионате. Сразу же стало понятно, что Кун (это прозвище игрока) органично вписывается в атакующую игру команды. В своем первом сезоне в Англии игрок забил 30 голов. Именно Агуэро забил тот самый исторический мяч на 4 добавленной минуте матча с «Куинз Парк Рейнджерс», который принeс «Сити» первое за 44 года чемпионство в АПЛ. Кун – лучший друг Лионеля Месси. Сын Агуэро Бенхамин – крестник Лео, а еще внук Диего Марадоны.