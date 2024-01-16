Самые титулованные футболисты России – сравнили показатели легенд «Спартака», ЦСКА и «Зенита»

Все участники топ-5 играли в одной команде.

Составлять рейтинг лучших игроков в истории чемпионата России – дело трудное и неблагодарное. Всегда найдется достаточно критиков, которые будут приводить аргументы (часто вполне адекватные), почему одного футболиста нужно поставить в списке выше, а другого – вообще исключить. Конечно, в этом вопросе важную роль могут играть и болельщицкие предпочтения. Спартаковская аудитория будет продвигать в таком рейтинге своих легенд – Цымбаларя, Титова, Тихонова. Любители футбола из Санкт-Петербурга точно вспомнят Аршавина, Кержакова и Малафеева. Болельщики ЦСКА расскажут об исключительных заслугах Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких. Кто-нибудь точно напишет про Дзюбу, кто-то – про Семака.

Мы не будем определять лучших из лучших, дело это слишком субъективное. Поговорим о самых титулованных. В этом смысле всегда есть железный аргумент – статистика. Сразу же оговоримся: мы посчитали только официальные турниры, не предсезонные (кубки РЖД, Матч Премьер и Копа дель Соль оставим за скобками). При равенстве количества трофеев выше поставили тех игроков, которые провели меньше матчей. Оказалось, что в рейтинге почти все лидирующие позиции заняли представители одной команды.

6 побед в РПЛ

7 Кубков России

6 Суперкубков России

Кубок УЕФА

Не все болельщики знают, что Василий начинал карьеру не в ЦСКА, а в другом московском клубе. Поиграл за «Торпедо-ЗИЛ» и уже потом присоединился к команде, с которой впоследствии выиграл множество трофеев. ЦСКА в 2000-х и 2010-х был одним из лидеров РПЛ. Добился клуб и международного успеха, выиграв в 2005 году Кубок УЕФА. Василий Березуцкий много лет был основным защитником команды. Провел более 500 официальных матчей. Поучаствовал во всех больших победах той блестящей команды.

6 побед в РПЛ

7 Кубков России

6 Суперкубков России

Кубок УЕФА

В отличии от брата-близнеца, Алексей Березуцкий из «Торпедо-ЗИЛ» перешел не в ЦСКА, а в «Черноморец». Провел в Краснодарском краем полгода, после чего присоединился к Василию в московской команде. В целом биографии братьев в ЦСКА схожи. Алексей один из самых важных голов в своей карьере забил почти 20 лет назад. ЦСКА обыграл «Спортинг» 3:1 в финале Кубка УЕФА, а Березуцкий в начале второго тайма замкнул навес от Даниэля Карвальо. Удивительное дело: тот забитый мяч стал первым для Алексея в футболке ЦСКА. И сразу же – историческим. Московский клуб в том эпизоде сравнял счет, а потом дожал португальцев, игравших на своем поле.

6 побед в РПЛ

7 Кубков России

7 Суперкубков России

Кубок УЕФА

Единственный участников нашего рейтинга, который продолжает игровую карьеру. Вполне возможно, что Акинфеев еще вырвется в лидеры списка самых титулованных футболистов страны. Вратарь всю карьеру выступает за ЦСКА. Дебютировал за команду в 2003-м и в том же году стал с клубом чемпионом России. Играл и в матче за Кубок УЕФА, и во многих других исторических встречах. Свой двадцать первый трофей завоевал в июне прошлого года – ЦСКА обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Судьба матча решилась в серии пенальти, по ходу которой Акинфеев отразил два удара и помог своей команде победить.

6 побед в РПЛ

7 Кубков России

7 Суперкубков России

Кубок УЕФА

В отличие от Акинфеева и братьев Березуцких, первую большую победу в карьере Игнашевич одержал не с ЦСКА. Защитник добился успеха с «Локомотивом», выиграв в 2002 году чемпионат России. Тогда команда Юрия Семина обыграла ЦСКА в золотом матче. Игнашевич был одним из лидеров того «Локо», но предпочел продолжить карьеру в другом клубе. В 2004-м игрок перешел в стан конкурентов «Локомотива». Быстро стал в ЦСКА своим. Был капитаном команды в победном матче за Кубок УЕФА. Игровую карьеру завершил в 2018 году, после окончания чемпионата мира в России.

5 побед в РПЛ

6 Кубков России

6 Суперкубков России

Кубок УЕФА

Чемпион Англии

Обладатель Кубка Англии

Обладатель Суперкубка Англии

Начинал карьеру в том самом чемпионском ЦСКА. Дебютировал за команду в 2004 году, в финале того самого Кубка УЕФА забил победный гол. Выиграл с ЦСКА два чемпионства и множество других трофеев, после чего в конце 2009 года отправился в Англии. Провел в «Челси» два неполных сезона. Так и не стал игроком основного состава, но коллекцию титулов пополнил, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Вернулся в Россию, выступал за «Анжи» и «Динамо», ну а вторую (или какую там?) по счету молодость обрел в «Зените». С питерцами взял два чемпионства, три Кубка и столько же Суперкубков России. Заканчивал карьеру в подмосковных «Химках».

Расскажем и о других футболистах, достойных упоминания в этой статье.благодаря большому количеству завоеванных трофеев. Например, об Андрее Канчельскисе. В его коллекции 15 трофеев, и все они выиграны не в России. 2 чемпионства в английской Премьер-лиге, столько же – в шотландском чемпионате, Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (тогда этот турнир назывался Суперкубок Европы), Кубок Саудовской Аравии и множество других титулов.

15 трофеев завоевал за карьеру и Дмитрий Аленичев. Он выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», дважды становился чемпионом Португалии. Ну и в России тоже преуспел – 4 раза брал золото чемпионата со «Спартаком» и дважды завоевывал Кубок страны. Легендарный игрок и великий чемпион!