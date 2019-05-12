«Реал» придумал идеальную схему: скидывает молодежь в Бундеслигу и забирает обратно уже звездами

Аренда с предсказуемым окончанием.

Сначала зацените атакующие показатели защитника «Боруссии» Ашрафа Хакими. Только в матчах Бундеслиги этого сезона Хакими забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Это уже лучше, чем за весь предыдущий сезон (там было 2+4). Из группы ЛЧ «Боруссия» тоже вышла во многом из-за Хакими – там он забил по дублю «Славии» (2:0) и «Интеру» (3:2). К защитным показателям Хакими претензий нет, а на поле он в среднем проводит по 79 минут.

В ноябре Хакими исполнился 21 год. К этому возрасту он уже имеет полноценный сезон за вторую команду «Реала», девять матчей в Примере за основной состав (и два гола), а заодно и полтора сезона в составе одного из лидеров Бундеслиги. Для Хакими все складывается идеально, для «Боруссии» – сомнительно. В Дортмунде Хакими играет по двухлетнему арендному соглашению без права выкупа. «Реал» даже собирался вернуть его летом, но по договору это было неосуществимо.

Прогресс Хакими виден и по изменениям в его трансферной стоимости. В июле 2018-го портал Transfermarkt оценивал Хакими всего в 5 миллионов евро. Прямо сейчас номинальная стоимость Хакими выросла до 45 миллионов евро. «Боруссия» воспитала игрока для «Реала», но ничего на нем не заработает. Сам Хакими благодарен Дортмунду, но всегда называл себя фанатом «Реала» – он хочет скорейшего возвращения в Примеру.

В «Реале» на позиции Хакими большая конкуренция. Там играет его кумир Марсело, там же есть купленный из «Сосьедада» перспективный Одриосола. Этой арендой Хакими избавили от борьбы за место в составе, а в Германии он прогрессировал. Лотар Маттеус уже назвал Хакими лучшим левым защитником Бундеслиги. В Африке Хакими признали лучшим молодым игроком 2018 года. В Германии он еще и быстрее всех бегает.

text text text Публикация от text (@achrafhakimi) 12 Май 2019 в 11:24 PDT

Еще важное по Ашрафу Хакими: AS пишет, что «Реал» даже не продлит его аренду в «Боруссии», хотя у немецкого клуба было и такое желание. Летом «Боруссия» потеряет игрока, который реально влияет на результаты ее матчей. По этому сезону у команды есть только одно поражение в матчах, где Хакими отмечался ассистом или голом. В своем состоянии прямо сейчас Хакими – бесплатное усиление для «Реала» и ощутимая потеря для «Боруссии».

«Реал» регулярно использует клубы Бундеслиги

• Дани Карвахаль – яркий пример работы подобной схемы. В 2012 году «Реал» продал талантливого Карвахаля в «Байер» за 5,5 миллиона евро. Через год заплатил на миллион больше (соглашение об обратном выкупе), но вернул себе получившего опыт защитника. В «Байере» Карвахаль выкатил за сезон восемь голевых передач в матчах Бундеслиги – это с запасом осталось его лучшим карьерным результатом. После той скрытой аренды Карвахаль постоянно играет в основе «Реала».

• Сработало такое и по состоявшемуся игроку. Хамес был в основе «Реала», но потом выпал из состава. Тогда подсуетилась «Бавария»: по Хамесу оформили двухлетнюю аренду, но выкупа контракта не случилось и здесь. С аренды Хамеса «Реал» заработал 13 миллионов евро. Потом он понадобился команде и просто остался в составе. Летом Зидан прямо говорил, что будущее Хамеса – дело клуба. Теперь сам спокойно использует его в ротации.

• Такие аренды не всегда срабатывают. В 2015 году «Реал» выкупил у «Сарагосы» защитника Хесуса Вальехо. Сначала оставил его в аренде там, потом – отдал «Айнтрахту». В «Айнтрахте» Вальехо сыграл в 25 матчах в Бундеслиги. Дальше он вернулся в «Реал», чтобы два сезона бороться за место в основе. Поборолся, но в Примере вышел только на 12 матчей. Аренда в «Айнтрахте» не добавила Вальехо авторитета, теперь это пробуют в «Вулверхэмптоне».

• В «Реале» невозможно уместить всех игроков, поэтому такие аренды часто превращаются в выход на продажу. Так «Фрайбург» сначала взял защитника Лейнарта в аренду (500 тысяч), а потом выкупил его за 2 миллиона евро. По-особенному гениальная схема получилась и с Омаром Маскарелем. Неизвестного парня отдали в «Айнтрахт» за миллион, через два года обратно выкупили за 4, тем же летом продали в «Шальке» за 10.

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