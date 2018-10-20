Молодой пацан забил 5 голов за час. Бундеслига в шоке

Он недавно забивал России.

Это Лука Йович. В пятницу он вышел за «Айнтрахт» против «Фортуны». Франкфурт раскромсал гостей 7:1, а сам Йович забил пять из них. Ему всего 20 лет. Самый молодой автор пента-трика в истории Бундеслиги.

Йовича пора узнать получше. Вероятно, скоро он станет большой звездой и уедет в топ-клуб.

• Он лучший бомбардир сезона на данный момент. Всего один матч, и Пако Алькасер, который всех поражал этой осенью, уже второй. 7 голов в 6 матчах – за весь прошлый сезон (22 матча) Йович забил всего восемь.

• Йович принадлежит «Бенфике», а в «Айтрахте» играет в рамках большой двухлетней аренды. Португальцы взяли его у «Црвены», но Йович быстро проиграл конкуренцию, не всегда попадая даже в состав «Бенфики Б». Согласно условиям контракта, «Айтрахт» может выкупить игрока. Но теперь вряд ли кто-то позволит.

• Лука родился на территории Республики Сербской – сложного полуавтономного региона Боснии и Герцеговины, который населяют сербы и который то бьется за независимость, то мечтает о присоединении к Сербии.

• В детстве Йович был так хорош, что на одном турнире его отцу предложили 50 евро за каждый матч сына и оплатили дорогу из их боснийской деревушки до Белграда. Кстати, парня пробовал перехватить «Партизан»: он предлагал отцу зарплату 200 евро в месяц просто за согласие на трансфер восьмилетнего сына. Но семья все равно выбрала «Црвену».

• Когда Йович дебютировал за «Црвену Звезду», ему было 16 лет. Через три минуты после выхода на замену он забил гол. Если что, примерно в этом возрасте мы обычно учимся в девятом классе.

• В ноябре 2015-го семье Йовича угрожал бандит. Он требовал денег и угрожал схватить Луку и сломать ему ноги так, чтобы он мог играть «только в настольный теннис на инвалидной коляске». Весь шантаж направлялся на отца Луки. К счастью, преступника быстро задержали.

• В конце 2017-го он стоил 2 млн евро. Сейчас – уже 12 млн. За полгода цена выросла в шесть раз.

• В сентября Йович забил молодежной сборной России в Нижнем Новгороде. По итогу того отбора Сербия выиграла группу, а Россия заняла третье место и пролетела мимо молодежного Евро и Олимпиады (опять).