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    Молодой пацан забил 5 голов за час. Бундеслига в шоке


    4.2
    Голосов: 9
    20.10.2018 00:47
    Он недавно забивал России.

    Это Лука Йович. В пятницу он вышел за «Айнтрахт» против «Фортуны». Франкфурт раскромсал гостей 7:1, а сам Йович забил пять из них. Ему всего 20 лет. Самый молодой автор пента-трика в истории Бундеслиги.

    Йовича пора узнать получше. Вероятно, скоро он станет большой звездой и уедет в топ-клуб.

    • Он лучший бомбардир сезона на данный момент. Всего один матч, и Пако Алькасер, который всех поражал этой осенью, уже второй. 7 голов в 6 матчах – за весь прошлый сезон (22 матча) Йович забил всего восемь.

    • Йович принадлежит «Бенфике», а в «Айтрахте» играет в рамках большой двухлетней аренды. Португальцы взяли его у «Црвены», но Йович быстро проиграл конкуренцию, не всегда попадая даже в состав «Бенфики Б». Согласно условиям контракта, «Айтрахт» может выкупить игрока. Но теперь вряд ли кто-то позволит.

    • Лука родился на территории Республики Сербской – сложного полуавтономного региона Боснии и Герцеговины, который населяют сербы и который то бьется за независимость, то мечтает о присоединении к Сербии.

    • В детстве Йович был так хорош, что на одном турнире его отцу предложили 50 евро за каждый матч сына и оплатили дорогу из их боснийской деревушки до Белграда. Кстати, парня пробовал перехватить «Партизан»: он предлагал отцу зарплату 200 евро в месяц просто за согласие на трансфер восьмилетнего сына. Но семья все равно выбрала «Црвену».

    • Когда Йович дебютировал за «Црвену Звезду», ему было 16 лет. Через три минуты после выхода на замену он забил гол. Если что, примерно в этом возрасте мы обычно учимся в девятом классе.

    • В ноябре 2015-го семье Йовича угрожал бандит. Он требовал денег и угрожал схватить Луку и сломать ему ноги так, чтобы он мог играть «только в настольный теннис на инвалидной коляске». Весь шантаж направлялся на отца Луки. К счастью, преступника быстро задержали.

    • В конце 2017-го он стоил 2 млн евро. Сейчас – уже 12 млн. За полгода цена выросла в шесть раз.

    • В сентября Йович забил молодежной сборной России в Нижнем Новгороде. По итогу того отбора Сербия выиграла группу, а Россия заняла третье место и пролетела мимо молодежного Евро и Олимпиады (опять).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 20 октября 2018, 13:48

      Красаучег!!!

      1
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 20 октября 2018, 09:54

      5 мячей крут конечно, но писать о рождении звезды в потенциале, конечно, рановато еще.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 октября 2018, 09:14

      `Если что, примерно в этом возрасте мы обычно учимся в девятом классе.`

      я конечно не очень следил за изменения в образовании последние лет 10, но если что мы в этом возрасте (16 лет) обычно поступали в институт уже после 11-го класса, так что автор как-то сильно промахнулся

      1
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      ...
      Рейтинг: +1342

      ruded > Masteralex 20 октября 2018, 09:43

      автор, по всей вероятности, по несколько раз преодолевал определенные уровни в школе и поэтому в 9 классе он был в 16 лет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +104

      SoupMan > Masteralex 20 октября 2018, 13:29

      не все в 5 лет в школу идут

      1
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      Рейтинг: +794

      Илья Егоров > ruded 20 октября 2018, 17:00

      Поэтому и написано "примерно в этом возрасте"

      0
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 > Masteralex 20 октября 2018, 21:08

      я в общем то тоже не следил, но это раньше если ты в 6 лет в школу шел, то в 16 мог быть в институте уже.. щас с этими 11 летками видимо чтото поменялось)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > Masteralex 1 ноября 2018, 14:48

      У тебя видно дети не того возраста, у меня пацану 16 лет и он в этом году пошел в колледж (первый раз как говорится в первый класс 1 сентября, и то ему исполнилось 16 только в августе. А одноклассникам начиная с октября предыдущего года до июня когда заканчивается девятый класс всем как раз и было по16 лет!!

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 > ruded 1 ноября 2018, 14:50

      Научись считать сам!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 октября 2018, 08:55

      надо дать ему наше гражданство и в сборную его

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 20 октября 2018, 07:54

      молодчик!

      0
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      Рейтинг: +2692

      swot1205 20 октября 2018, 07:04

      красавчик, вот как надо биться за свое будущее, а не ******* водил и министров

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 20 октября 2018, 04:13

      почему он не РУССКИЙ !!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2692

      swot1205 > Cherembas 20 октября 2018, 07:04

      потому что русским платят дома миллионы, а он вынужден быть лучше чтобы чего-то добиться. а русскому достаточно в ЧР быть русским

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 20 октября 2018, 02:57

      Красавчеггг!!! В России бы таких побольше рождалось...

      2
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      Рейтинг: +145

      Антон Л > LIO1987 20 октября 2018, 06:08

      У меня есть теория, что в России рождаются и растут таланты не хуже. Но по каким-то причинам они не вырастают в больших игроков.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Антон Л 20 октября 2018, 07:05

      Генетически мы схожи, но у нас во первых 100 лет лучших систематически истребляли,практически уничтожили 75 %,причём самых лучших.Во вторых питание оно отвратное с конца 80 х ,а сейчас вообще на суррогаты перешли.Ведь в советское время мы югославов всегда выносили в одну кассу.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > александр п 20 октября 2018, 07:14

      Правда основу сборной тогда составляли грузины и украинцы,а они питались получше.И грузины не подвергались такому геноциду как русские.Да и территория собственно Украины,без Новороссии так же в меньшей степени.

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