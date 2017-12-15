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    8 игроков РФПЛ, которые нас разочаровали


    2
    Голосов: 11
    15.12.2017 12:55
    Эти парни деградируют. А мы на них надеялись.

    Федор Чалов (ЦСКА)

    Мы ждали от молодого армейца гораздо большего после шести голов в прошлом сезоне. Не дождались в итоге ни одного вообще – лишь два голевых паса за 13 матчей, что как-то очень маловато для лучшего молодого игрока страны, которым Чалова признали, прежде всего, по заслугам в предыдущем чемпионате. Игровые показатели при этом почти не изменились, разве что по воротам Федор стал бить пореже, а так, по цифрам нет никаких провалов по сравнению с прошедшим сезоном. Просто Чалов не забивает, а эффективность от действий в подыгрыше и так была невысока. Теперь 19-летний форвард – редкий гость в стартовом составе ЦСКА.

    Чалов – лучший молодой игрок России. Это нормально?

    Артем Дзюба («Зенит»)

    Одна из самых обсуждаемых фигур чемпионата из тех, что сидят в запасе. Видеть это необычно – мы привыкли к другому Дзюбе, который сходит с ума после забитого мяча. Пару лет назад он постоянно забивал в Лиге чемпионов, прошлой осенью толкался со Смоловым в списках лучших бомбардиров РФПЛ, положив десятку уже к концу ноября. Сейчас же – лишь один забитый мяч в 15 матчах, да и страсть к мячу уже не та, что прежде, и по играм это видно. Дзюбе уже 29 лет, но кроме побед в Кубке/Суперкубке и нескольких голов в ЛЧ, вспомнить ему в своей карьере пока нечего. Впереди ЧМ-2018, на который он вряд ли поедет, а перспективы в «Зените» очень туманны.

    Сердар Азмун («Рубин»)

    Да, это тот самый парень, который год назад забивал «Атлетико», «Баварии» и «Аяксу», а в этом сезоне реализовал первый гол лишь в своей 21-й по счету игре, включая кубки. Азмун прервал свою кошмарную безголевую серию лишь на 1016-й минуте. «Функционально Азмун не готов даже на 60 минут в связи с тем, что были небольшие травмы», – объяснил неудачи иранца Курбан Бердыев. Впрочем, голевая засуха Азмуна – лишь одна из многочисленных проблем «Рубина», который явно не рассчитывал в этом сезоне бороться за выживание, а сейчас подвис в двух очках от зоны стыков.

    Алексей Ионов («Ростов»)

    Пиком карьеры Ионова был очень хороший сезон-2013/14 в «Динамо» и поездка на ЧМ-2014, с тех пор все шло чуть хуже, хотя еще год назад полузащитник был на виду в ЦСКА и даже отметился шестью очками по системе «гол плюс пас». Сейчас же – полный провал. Крутым дриблингом Ионов никогда не блистал, но показатели ударов по воротам, обостряющих передач и кроссов рухнули очень заметно. Впрочем, и клуб угодил в длительную безвыигрышную серию, упав на дно первой десятки, хотя в начале сезона даже шел в зоне Лиги чемпионов. Ионов клубу не помог никак.

    Матиас Краневиттер («Зенит»)

    Дело даже не в ранней замене в важнейшем матче со «Спартаком». Просто в целом Краневиттер довольно скромно ведет себя на поле для игрока своего амплуа. В среднем по 1,1 отбора и перехвата за матч для опорника – совсем хилый результат. В передачах он также ошибается гораздо чаще, чем в прошлом сезоне, когда выступал за «Севилью». Да и в целом зенитовский центр поля стал слишком часто страдать, причем, если немного сдавший Паредес еще может порадовать приличными цифрами, то в защиту Краневиттера сказать практически нечего.

    Олег Шатов («Зенит»)

    При Андре Виллаш-Боаше в «Зенит» у Шатова было золотое время в карьере – он выигрывал трофеи, забивал и ассистировал в Лиге чемпионов и считался одним из основных игроков сборной России. С Мирчей Луческу сотрудничество не сложилось, с Роберто Манчини отношения также совсем не идеальны. Свои восемь очков по системе «гол плюс пас» Шатов в прошлом сезоне все-таки собрал, в этом же – лишь два голевых паса за 13 неполных матчей, да и те – в играх против Хабаровска и «Тосно». Слухи о серьезном снижении требовательности к себе на тренировках комментировать не хочется. Есть лишь факт – Шатов, как и Дзюба, рискует пропустить домашний чемпионат мира. В «Зените» полузащитнику шансов могут уже не дать.

    Марио Пашалич («Спартак»)

    Самый парадоксальный игрок «Спартака». Дважды забил в ворота ЦСКА, один раз – «Зениту», великолепно вышел на замену в игре с «Севильей» (5:1), но все равно не оставил никакого мощного впечатления своей игрой в составе чемпионов. Хотя после травмы Зобнина, когда «Спартаку» в спешном порядке пришлось укреплять середину поля, казалось, из «Челси» прибыл полузащитник европейского уровня.

    В действительности же, хорват больше раздражал своей ленивой манерой игры, чем восхищал крутыми действиями. Он, безусловно, талантлив, но, похоже, не воспринимает наш чемпионат всерьез. А нынешнему «Спартаку» – страстному и эмоциональному – он ментально не подошел вообще. «Я знаю, что «Спартак» рассчитывал на другое, когда брал меня в аренду, но повторюсь, мне сложно каждый сезон играть в аренде, потому что это разные страны, разные лиги и новые приключения», – заявил на днях Пашалич. Может, все-таки после перерыва удивит?

    Александр Сонг («Рубин»)

    «Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Слава богу, все решено», – рассказывал Курбан Бердыев в октябре. К тому времени камерунец сыграл 229 минут в чемпионате и даже сумел забить гол «Арсеналу». После того, как «все было решено», прошло два месяца. С тех пор Сонг провел в футболке «Рубина» ровно ноль минут. Впрочем, и прошлый сезон был столь же скомканным, так что кардинально здесь ничего не поменялось. Жаль, что экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» в РФПЛ запомнился только лишь глупой перепалкой с Глушаковым прошлой осенью.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит», ФК «Рубин»
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 декабря 2017, 00:59

      а где Новосельцов и Дьяков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > x-x-x-x-x 18 декабря 2017, 03:19

      Дьяков, по-моему, в Литве...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > 18 декабря 2017, 15:31

      не вроде в Турции но я не об этом. а о том что они тоже вздулись

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 декабря 2017, 16:32

      все правильно..а где каннуников ??

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 16 декабря 2017, 11:25

      Не Пашалич , а Петкович

      2
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      ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris > АРИЕЦ2008 16 декабря 2017, 22:00

      че какой петкович?

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 декабря 2017, 23:00

      Что за бестолковая солянка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 15 декабря 2017, 20:10

      3 из 8 - игроки Зенита. Позор Манчини! Позор Фурсенко!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 15 декабря 2017, 19:46

      дзюба должен рвать и метать в год перед ЧМ, чтобы в сборную попасть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 15 декабря 2017, 18:27

      Хорошая статья,но думаю этот список нельзя ограничивать 8 игроками.
      Есть еще много футболистов,которых можно добавить.
      Назову из команды за которую я болею,помимо тех что есть тут,это Дриусси(я жду от него совершенно большего),Новосельцев(который пропал из-за чего непонятно), Полоз(Прошлый сезон был явно лучше),Богаев(воспитанник Ленинградского футбола,начинавший играть при Боаше,а тут зачем вернули...)
      Ну и хотелось бы статью,футболистов,которые радуют в этом сезоне.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 декабря 2017, 18:20

      смотрите 1ю фотку вверху вот такие хохмы самые лучшие по стёбу и шутками

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 декабря 2017, 17:59

      Дзюба и только Дзюба -других столь явно выраженных деревьев просто не вижу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 15 декабря 2017, 15:46

      Ну, учитывая некоторую скучноватость нашего чемпа, список разочарований можно серьёзно расширить... Вот блеска и лоска, подобно Фарфану, действительно не хватает!!...
      Лично меня затронули Чалов и Шатов... Иностранцы, тем более в аренде, не столь интересны...

      8
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