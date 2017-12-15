8 игроков РФПЛ, которые нас разочаровали

Эти парни деградируют. А мы на них надеялись.

Федор Чалов (ЦСКА)

Мы ждали от молодого армейца гораздо большего после шести голов в прошлом сезоне. Не дождались в итоге ни одного вообще – лишь два голевых паса за 13 матчей, что как-то очень маловато для лучшего молодого игрока страны, которым Чалова признали, прежде всего, по заслугам в предыдущем чемпионате. Игровые показатели при этом почти не изменились, разве что по воротам Федор стал бить пореже, а так, по цифрам нет никаких провалов по сравнению с прошедшим сезоном. Просто Чалов не забивает, а эффективность от действий в подыгрыше и так была невысока. Теперь 19-летний форвард – редкий гость в стартовом составе ЦСКА.

Чалов – лучший молодой игрок России. Это нормально?

Артем Дзюба («Зенит»)

Одна из самых обсуждаемых фигур чемпионата из тех, что сидят в запасе. Видеть это необычно – мы привыкли к другому Дзюбе, который сходит с ума после забитого мяча. Пару лет назад он постоянно забивал в Лиге чемпионов, прошлой осенью толкался со Смоловым в списках лучших бомбардиров РФПЛ, положив десятку уже к концу ноября. Сейчас же – лишь один забитый мяч в 15 матчах, да и страсть к мячу уже не та, что прежде, и по играм это видно. Дзюбе уже 29 лет, но кроме побед в Кубке/Суперкубке и нескольких голов в ЛЧ, вспомнить ему в своей карьере пока нечего. Впереди ЧМ-2018, на который он вряд ли поедет, а перспективы в «Зените» очень туманны.

Сердар Азмун («Рубин»)

Да, это тот самый парень, который год назад забивал «Атлетико», «Баварии» и «Аяксу», а в этом сезоне реализовал первый гол лишь в своей 21-й по счету игре, включая кубки. Азмун прервал свою кошмарную безголевую серию лишь на 1016-й минуте. «Функционально Азмун не готов даже на 60 минут в связи с тем, что были небольшие травмы», – объяснил неудачи иранца Курбан Бердыев. Впрочем, голевая засуха Азмуна – лишь одна из многочисленных проблем «Рубина», который явно не рассчитывал в этом сезоне бороться за выживание, а сейчас подвис в двух очках от зоны стыков.

Алексей Ионов («Ростов»)

Пиком карьеры Ионова был очень хороший сезон-2013/14 в «Динамо» и поездка на ЧМ-2014, с тех пор все шло чуть хуже, хотя еще год назад полузащитник был на виду в ЦСКА и даже отметился шестью очками по системе «гол плюс пас». Сейчас же – полный провал. Крутым дриблингом Ионов никогда не блистал, но показатели ударов по воротам, обостряющих передач и кроссов рухнули очень заметно. Впрочем, и клуб угодил в длительную безвыигрышную серию, упав на дно первой десятки, хотя в начале сезона даже шел в зоне Лиги чемпионов. Ионов клубу не помог никак.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Дело даже не в ранней замене в важнейшем матче со «Спартаком». Просто в целом Краневиттер довольно скромно ведет себя на поле для игрока своего амплуа. В среднем по 1,1 отбора и перехвата за матч для опорника – совсем хилый результат. В передачах он также ошибается гораздо чаще, чем в прошлом сезоне, когда выступал за «Севилью». Да и в целом зенитовский центр поля стал слишком часто страдать, причем, если немного сдавший Паредес еще может порадовать приличными цифрами, то в защиту Краневиттера сказать практически нечего.

Олег Шатов («Зенит»)

При Андре Виллаш-Боаше в «Зенит» у Шатова было золотое время в карьере – он выигрывал трофеи, забивал и ассистировал в Лиге чемпионов и считался одним из основных игроков сборной России. С Мирчей Луческу сотрудничество не сложилось, с Роберто Манчини отношения также совсем не идеальны. Свои восемь очков по системе «гол плюс пас» Шатов в прошлом сезоне все-таки собрал, в этом же – лишь два голевых паса за 13 неполных матчей, да и те – в играх против Хабаровска и «Тосно». Слухи о серьезном снижении требовательности к себе на тренировках комментировать не хочется. Есть лишь факт – Шатов, как и Дзюба, рискует пропустить домашний чемпионат мира. В «Зените» полузащитнику шансов могут уже не дать.

Марио Пашалич («Спартак»)

Самый парадоксальный игрок «Спартака». Дважды забил в ворота ЦСКА, один раз – «Зениту», великолепно вышел на замену в игре с «Севильей» (5:1), но все равно не оставил никакого мощного впечатления своей игрой в составе чемпионов. Хотя после травмы Зобнина, когда «Спартаку» в спешном порядке пришлось укреплять середину поля, казалось, из «Челси» прибыл полузащитник европейского уровня.

В действительности же, хорват больше раздражал своей ленивой манерой игры, чем восхищал крутыми действиями. Он, безусловно, талантлив, но, похоже, не воспринимает наш чемпионат всерьез. А нынешнему «Спартаку» – страстному и эмоциональному – он ментально не подошел вообще. «Я знаю, что «Спартак» рассчитывал на другое, когда брал меня в аренду, но повторюсь, мне сложно каждый сезон играть в аренде, потому что это разные страны, разные лиги и новые приключения», – заявил на днях Пашалич. Может, все-таки после перерыва удивит?

Александр Сонг («Рубин»)

«Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Слава богу, все решено», – рассказывал Курбан Бердыев в октябре. К тому времени камерунец сыграл 229 минут в чемпионате и даже сумел забить гол «Арсеналу». После того, как «все было решено», прошло два месяца. С тех пор Сонг провел в футболке «Рубина» ровно ноль минут. Впрочем, и прошлый сезон был столь же скомканным, так что кардинально здесь ничего не поменялось. Жаль, что экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» в РФПЛ запомнился только лишь глупой перепалкой с Глушаковым прошлой осенью.