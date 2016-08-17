Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сонг: «На Глушакова не обижаюсь, пусть лучше сравнит мою и свою биографии»

    Хавбек «Рубина» Александр Сонг подчеркнул, что не держит обиды на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, капитан красно-белых после встречи команд в матче третьего тура РФПЛ заявил, что не признал в камерунце экс-игрока «Арсенала», «Барселоны» и «Вест Хэма».

    «Конечно, я не обиделся. Но если говорить о том, кто кого знает, то я бы не хотел вступать в полемику и подробно это обсуждать. Думаю, нужно просто смотреть в биографию мою и Глушакова – это говорит само за себя», – сказал Сонг.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2016 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 18 августа 2016, 10:29

      Глушаков нормально все сказал. Сонгу видимо коряво перевели (гугл-транслейт?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 17 августа 2016, 22:58

      Сонг? что? кто? ваще пофиг на него, Глушак Лучший!!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3550

      Axe111 17 августа 2016, 22:43

      жопоногий глушак

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Axe111 18 августа 2016, 13:32

      А кто из наших футболистов не жопоногий ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 17 августа 2016, 22:25

      глушак тормоз )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      FRZZ 17 августа 2016, 22:22

      Молодец, хорошо ответил, спорить с дураком значит опускаться на его уровень....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      ск122 17 августа 2016, 22:12

      пять балов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 августа 2016, 22:06

      С мутко вы в полной говне!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 августа 2016, 22:05

      Г.овно ты глушаков! Тебя даже команды Чемпионшипа и Сегунды не возьмут. Ты и в спартаке только из-за паспорта играеш! Потому что другие худе тебя!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Hangeldi 9 октября 2016, 18:35

      Гавно в Ашхабаде, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 17 августа 2016, 21:16

      Господи устроили кипишь какой-то, парень включил обидку, что он сидел на скамейки у барсы и его в России незнают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 августа 2016, 21:03

      И еще один факт: биография Сонга гораздо более блеклая, чем Родри из Спартака из-за которого мы из еврокубков вылетели. Парню матчасть бы поучить.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11