Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил

В конце августа британская полиция задержала Уэйна Руни за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Отец трех детей и нападающий «Эвертона» отрывался в ночном клубе с 29-летней Лорой Симпсон − востребованной и очень дорогой девушкой из эскорт-услуг. Вот что Лора рассказала о своем приключении с главным бомбардиром в истории английской сборной:

«Он спрашивал, какого размера у меня бюст. Он ему очень понравился. Мы целовались, дурачились, веселились, но я не собиралась разрушать семью. Я не сделала ничего плохого. Просто я одинокая девушка с потребностями».

После этой истории Руни, помимо проблем в семье, столкнулся со справедливым английским судопроизводством. Его на два года лишили водительских прав и приговорили к 100 часам общественных работ.

Вчера вечером Уэйн вместе с «Эвертоном» проиграл матч Кубка лиги против «Челси», а уже сегодня (в 9:40 по британскому времени) прибыл в один из парков Макклсфилда, Чешир, чтобы красить скамейки и убирать мусор. Игрок был не в лучшем настроении, о чем в интервью таблоиду Daily Mail рассказали несколько очевидцев.

Есть и фотографии, которые подтверждают: Руни явно не очень доволен своей временной профессией.

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