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  • Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил

Уэйн Руни красит скамейки и убирает мусор. Суд заставил

В конце августа британская полиция задержала Уэйна Руни за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Отец трех детей и нападающий «Эвертона» отрывался в ночном клубе с 29-летней Лорой Симпсон − востребованной и очень дорогой девушкой из эскорт-услуг. Вот что Лора рассказала о своем приключении с главным бомбардиром в истории английской сборной:

«Он спрашивал, какого размера у меня бюст. Он ему очень понравился. Мы целовались, дурачились, веселились, но я не собиралась разрушать семью. Я не сделала ничего плохого. Просто я одинокая девушка с потребностями».

После этой истории Руни, помимо проблем в семье, столкнулся со справедливым английским судопроизводством. Его на два года лишили водительских прав и приговорили к 100 часам общественных работ.

Вчера вечером Уэйн вместе с «Эвертоном» проиграл матч Кубка лиги против «Челси», а уже сегодня (в 9:40 по британскому времени) прибыл в один из парков Макклсфилда, Чешир, чтобы красить скамейки и убирать мусор. Игрок был не в лучшем настроении, о чем в интервью таблоиду Daily Mail рассказали несколько очевидцев.

Есть и фотографии, которые подтверждают: Руни явно не очень доволен своей временной профессией.

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Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Руни Уэйн
Комментарии (19)
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Жека001
1509036056
фото,когда на ауди приехал убирать мусор))
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palik
1509036294
Был такой раньше фильм постсоветского периода....мусорщик называется...кто смотрел тот поймёт.
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Politik-duri
1509037985
А как он без прав катается?
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Eddyson
1509040855
Почти как Мара Богдасарян. Только та гораздо круче, конечно.
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Lexx09
1509043275
РУль справа:) Англия жыж;)
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vodomut
1509077368
нормально-пользу приносит
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Dizayner
1509082214
надо меньше пить))
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Ailend
1509215355
аха знаем мы таких "Одиноких девушек с потребностями" )))) ору
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1509235879
В первые 16-20 часов все недовольны. А потом начинаешь ловить кайф. А если разобраться в теме с кодами в выброшенных сигаретных пачках, то даже можно до некоторой степени обогатиться .
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mihail200606
1509280290
девушка с потребностями... хорошая формулировка)))
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