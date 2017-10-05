Угрозы, расстрел, новые имена. Как генерал-диктатор повлиял на футбол Испании

События 1 октября в Каталонии, возможно, приведут к изменениям в структуре испанского государства – существует вероятность, что Каталония получит независимость, а «Барселона» уедет играть в другой чемпионат. Это не первый случай в истории, когда политика вмешивалась в испанский футбол и меняла его структуру. С 6 марта 1939 по 8 июня 1973 гг. власть в Испании принадлежала Франсиско Франко, а государство, ставшее впоследствии демократичным, перенесло целую эпоху тоталитаризма.

«Испания вернулась во времена Франко», – именно с такими заголовками вышли многие газеты после 1 октября, когда испанская Гражданская гвардия использовала силу и резиновые пули, чтобы не допустить каталонцев на референдум. И хотя эти события далеки от уровня диктатуры времен Франко, мы изучили, как ранее чрезмерное государственное давление влияло на главные команды Испании – «Реал», «Барселону», «Атлетико» и другие.

«Реал»

Королевский клуб был любимчиком генералиссимуса Франко. Культовый успех «Реала» времен 50-х (пять выигранных Кубков чемпионов подряд) – тот период, когда Каудильо упивался достижениями мадридцев. По его мнению, «Реал» символизировал достоинства централизма и величия Испании.

Чтобы престиж франкистского режима не падал, «Реал» не должен был проигрывать «Барселоне». Примечателен случай из 1943 года: в первом полуфинале Кубка генерала (сегодня − Кубок Испании) «Барса» разгромила Мадрид со счетом 3:0. После этой победы сине-гранатовую команду посетил член правления государственной безопасности и рассказал о великодушии, с которым в испанском государстве «приняли» каталонцев. Кроме того, он тонко намекал игрокам «Барсы» на необходимость проиграть ответную встречу и даже угрожал им. Результат второго полуфинала говорит сам за себя: «Реал» выиграл тот матч со счетом 11:1.

«Барселона»

Франко был против идеи независимости Каталонии; при нем это сообщество лишилось статуса автономии и получило запрет на использование каталанского языка. Ярким примером подавления эндемичной каталонской культуры стало убийство президента «Барселоны» Хосепа Суньоля в 1936 году.

Из герба «Барсы» был изъят каталонский флаг, а сам клуб получил новое название: на смену англоязычному Football Club Barcelona пришло «правильное», испанское Club de Fùtbol Barcelona. Единственным местом, где блаугранас могли свободно разговаривать на родном языке, было футбольное поле. «Барселона» стала символом борьбы против франкизма и продолжением национально-освободительной идеи, которую каталонцы отстаивали во время Гражданской войны.

«Атлетико»

Второй мадридский клуб был создан как побратим «Атлетика» из Бильбао – отсюда и схожие цвета в экипировке команд. «Атлетик» (тогда еще без литеры «о») играл важную роль для баскского сообщества в столице. Во время Гражданской войны (1936 – 1939) «матрасники» объединились с клубом, созданным членами испанских военно-воздушных сил, и получили новое название – «Атлетик Авиасьон де Мадрид». Новая команда приобрела поддержку со стороны режима Франко, так как была укомплектована многими героями войны.

Указ генералиссимуса о переименовании иноязычных названий на испанский манер добавил к имени мадридского клуба литеру «о». Затем в 1947 году из названия будущей команды Антуана Гризманна вычеркнули слово «Авиасьон», и таким образом буквы сложились в каноничное «Атлетико де Мадрид».

«Эспаньол»

Другая команда из Барселоны – «Эспаньол» – представляла интересы людей, поддерживающих монархию и не желавших отделяться от остальной Испании. Во время и после Гражданской войны «Эспаньол» был связан с ополчением Франко, так что при тоталитарном режиме клуб переживал спокойные времена.

Несмотря на ярко-выраженные симпатии к Франко, в 1994 году «Эспаньол» сменил кастильское имя Español на каталанскую версию – Espanyol.

«Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад»

Как и все остальные клубы, «Атлетик» подпал под общие репрессии и вынужденно приплюсовал к своему названию литеру «о». Помимо этого, баскские клубы обязали отдавать фашистское приветствие перед началом каждой игры.

Когда режим пал, «Атлетик» и «Реал Сосьедад» обозначили свою национальную идентичность во время баскского дерби: игроки двух команд вынесли на поле баскский флаг и продемонстрировали его зрителям. Тогда этот флаг еще не был узаконен, так что в поступке футболистов присутствовала гражданская смелость.

Другие материалы Тимофея Яценко:

«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

Зачем «Локомотиву» второй отдельный клуб? «Казанка» − самый необычный проект Москвы

Почему в провале «Арсенала» нельзя винить Озила