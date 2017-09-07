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Почему эта осень будет крутой

Наши в Лиге чемпионов

Многие болельщики ЦСКА и «Спартака» сразу после жеребьевки стали прикидывать маршруты евровыездов. С ними и правда повезло – тут и безумно красивый Лиссабон, и тот самый Базель, где свою самую выдающуюся победу одержала сборная России, и теплая Севилья, и загадочная, тихая, уютная Словения. У кого есть британская виза – и знаменитые «Олд Траффорд» и «Энфилд». Спасибо Лиге чемпионов, что она есть. Хотя бы ради дополнительного стимула посещать новые места.

В футбольном плане хватает интриг. ЦСКА поборется за выход из группы, а, может, даже ее выиграть. После постоянных четвертых мест результат пора улучшать. Начало уже положено – Игорь Акинфеев прервал свою жуткую серию, отыграв сразу четыре сухих матча, а сам ЦСКА без нервов прошел квалификацию. Шансы «Спартака» выглядят еще более загадочно – никто пока не понимает, на что способен чемпион в такой группе. От полного провала до крутого взлета. И хорошо, что в первом круге будут два домашних матча, а не один. Хотелось бы, чтобы после третьего тура подсчеты шансов на выход в плей-офф действительно были оптимистичными, а не бесполезными.

Не только наши в Лиге чемпионов

Жеребьевка получилась очень крутой: полным-полно интересных противостояний. Тут и столкновение супергигантов – «Баварии» и «ПСЖ», «Барселоны» и «Ювентуса», и почти ровный квартет с «Шахтером», «Фейеноордом», «Наполи» и «Ман Сити», и вполне спокойная группа для новичка «Лейпцига», и два интересных расклада с тремя топовыми командами: в одной из групп схлестнутся «Рома», «Челси» и «Атлетико», в другой – «Реал», «Боруссия» и «Тоттенхэм».

Первый из тех квартетов дополняет новичок «Карабах», который вполне способен на пару сенсаций, а во втором фаворитам будет мешаться кипрский АПОЭЛ, который уже как-то залезал аж в четвертьфинал – помните, как он выиграл группу с тремя обладателями Кубка УЕФА/Лиги Европы – «Зенитом», «Шахтером» и «Порту»?

12 побед в Лиге Европы – это реально

С географической точки зрения «Зениту» и «Локомотиву» попались интересные варианты – тут Испания и Норвегия, Македония и Молдавия, Чехия и Дания. Уровень соперников вполне позволяет надеяться на то, что наши команды легко выйдут из своих групп, к тому же если «Зенит» отнесется к матчам более серьезно, чем на отборочном этапе, а у «Локо» хватит ресурсов биться на два фронта.

Ситуация немного напоминает осень 2010-го, когда «Зенит» и ЦСКА на двоих выиграли в группах 11 матчей из 12. Для российского коэффициента УЕФА их вклад был очень солидным. Этот турнир Лиги Европы – отличная возможность прокачать рейтинг страны.

Интригующий сезон в РФПЛ

Чемпионат интересен, когда в нем полным-полно загадок. Этот как раз такой. Продолжит ли всех обыгрывать «Зенит»? Как долго продержится наверху «Локомотив»? Справится ли с матчами против топ-клубов симпатичный «Ростов»? Поправит ли жуткую домашнюю статистику ЦСКА? Вмешается ли в борьбу за место в Лиге чемпионов вылетевший из еврокубков «Краснодар»? Сможет ли уже в этом году зацепиться за призовое место «Рубин» с Бердыевым? Обретет ли стабильность «Ахмат» Кононова? Наконец, учитывая чуть более простой календарь, начнет ли набирать очки «Спартак»?

Здорово, что все загадки, которые готовил нам этот сезон, до сих пор не разгаданы, и мы толком не знаем, чего ждать от осени в РФПЛ и пока не можем прикинуть таблицу чемпионата к декабрю. Очень много в ней различных вариантов.

Что будет с топ-клубами в Европе

В Англии бодро стартовал «МЮ», наверх полез даже «Хаддерсфилд», а вот чемпион «Челси» пока непонятен, у «Арсенала» опять какие-то жуткие проблемы. В Италии новые тренеры у «Ромы» и «Интера», многомиллионные закупки у «Милана», вопрос, как восполнит потерю Бонуччи «Ювентус». Продолжит ли побеждать «Реал» в Испании, что будет с «Барселоной» после череды отказов на трансферном рынке, станет ли Дембеле хоть какой-то заменой Неймару, удержится ли на верхних строчках «Атлетико», о которым уже немного позабыли. Традиционно ждем интриги хотя бы в борьбе за место в Лиге чемпионов в Германии, где в прошлом году так круто взлетели «Лейпциг» и «Хоффенхайм», а постоянные участники еврокубков «Шальке» и «Байер» жутко провалились.

Наконец, Франция, к которой теперь внимания еще больше, чем раньше. Будет ли «Монако» таким же веселым, как и прежде, и, наконец, что получится у «ПСЖ» после переходов Неймара и Мбаппе. А также справится ли с самым звездным составом в своей жизни Унаи Эмери или же клубу понадобится звать другого топ-специалиста прямо посреди сезона. Словом, еврофутбол всегда был интересен, но в этом сезоне, в том числе и благодаря безумному трансферному окну, в нем как никогда много любопытных вопросов.

Голландия и Аргентина могут не поехать в Россию

Несмотря на то, что матчи сборных уже давно мало кого заводят по-настоящему, даже в квалификации к ЧМ-2018 осень будет жаркой. В европейской части призрачными видятся шансы попасть даже в стыки у сборной Голландии, при этом в плей-офф рискуют свалиться Италия, Португалия и даже Франция. Есть и особенная группа, где на два места претендуют сразу четыре команды – Хорватия, Исландия, Украина и Турция, два заключительных тура с учетом календаря там безумно интригуют.

В остальных зонах тоже хватает всего интересного: у Аргентины и Чили – большие проблемы, причем кто-то из них рискует не попасть даже в стыковые матчи. Бразилия решила все вопросы весной, но в южноамериканской группе остаются целых семь команд, которые претендуют на три оставшихся «прямых» места и одно стыковое. Там тоже осталось два тура.

В североамериканской зоне неожиданные проблемы у сборной США – за два тура до конца американцы занимают четвертое место и если там же и останутся, то загремят на победителя пары Австралия – Сирия (США против Сирии – как вам вывеска?).

Наконец, из Африки к нам могут приехать совершенно новые для ЧМ сборные, которые либо играли там очень давно, либо не выступали вовсе. Есть шансы у Замбии, Марокко, Габона, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Египта и даже Уганды. За пару туров до конца ситуация в некоторых группах очень интригующая. Вполне можно поболеть за Каборе и Зе Луиша или за приезд в Россию знаменитого Обамеянга.

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Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА Зенит Локомотив Барселона Реал Манчестер Юнайтед Челси ПСЖ Рома Интер Нидерланды Аргентина
Комментарии (7)
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giluxa1963
1504784460
аргентина и чили должны обойти перу и одна выйдет на прямую а вторая на переигровку хотя после ничьи аргентины и венисуэлы загадовать трудно
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momwig_
1504786764
Акинфеев ещё ничего не прерывал - квалификация не считается
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карасевщина
1504790972
ну спартачок вылетев даже выиграть рфпл смог, краснодар тем более обязан
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woyser
1504791698
Осень будет, как осень - унылая и хмурая.
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rLt_Ortriwar
1504815672
Добавьте вариант - все варианты сразу)
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android-uz
1504836611
интересная и оптимистическая стать!
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