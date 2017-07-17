Лучший бразилец «Спартака», трагедия юниора «Аякса», география РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Приходи на тренировку − я тебе нос сломаю». Самые крутые сюжеты нового сезона ФНЛ

Русский футбол вернулся, а мы будем громко напоминать, почему это (несмотря ни на что) очень здорово. Даже в ФНЛ есть несколько интересных историй, за которыми можно следить без акцента на унылых матчах, колхозном менеджменте и незнакомых фамилиях. Главный любитель ФНЛ Виталий Ошовский нашел для вас там все лучшее.

«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше

«31 августа 2004 года. Пара часов до закрытия летнего трансферного окна. Председатель совета директоров «Эвертона» Билл Кенрайт, расположившись в кабинете Алекса Фергюсона, нервно ерзал в кресле и рыдал. «Мне нужно позвонить маме», – выдавил он. Услышав знакомый голос, Кенрайт сменил слезный вой на крик: «Понимаешь, они забирают нашего мальчика. Забирают нашего мальчика!». Женский голос в трубке отрезал почти с угрозой в адрес сэра Алекса: «Не вздумай забрать его бесплатно! Этот парень стоит 50 миллионов фунтов стерлингов». Николай Живоглядов рассказал, каким был молодой Руни в «Эвертоне». Этим летом Шрек вернулся домой.

Самый странный трансфер этого лета. Как вместо топ-клуба уйти во вторую лигу

Рубена Невеша звали в «Челси», «Ливерпуль» и другие классные проекты. Он или его клуб всем отказывали. А потом внезапно случился переезд в Чемпионшип − да еще и к тренеру, с которым полузащитник не особо ладил. Денис Беневольский − о том, в чем талант Невеша и как вообще произошел самый странный трансфер этого лета.

«Целых чертовых полвека я ждал этой победы». Фанаты-пенсионеры зажигают в еврокубках

Пожалуй, самый удивительный сюжет, о котором мы рассказывали в этом месяце. За клуб из Люксенбурга болеют пенсионеры. Нет, молодежь среди фанатов тоже есть. Но она не верит в перспективы своей карликовой команды и потому сидит дома. А старики бодро ездят за клубом через пол-Европы, вкладывают собственные деньги в зарплаты игроков и всем подряд охотно рассказывают о том, что ими движет. Потрясающие люди, которых встретил в Молдаве Сергей Беседин.

«Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру

Красота, которую творил бразилец Алекс − одно из самых светлых воспоминаний бестрофейного «Спартака» двухтысячных. Тем обиднее, что сейчас красно-белые берут уже второй трофей за пару месяцев, а их легенда заканчивает карьеру в составе аутсайдера.

Клубы РФПЛ показали новые формы. У кого лучшая?

Три главных вопроса по теме: 1) У «Спартака» нет полоски, но есть куча спонсоров − это важно? 2) Гостевая «Зенита» так похожа на форму «Ростова», чтобы новым игрокам было привычнее? 3) Почему в 2017 году новые комплекты показывает только половина команд лиги?

«Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

Однозначно самое жуткое происшествие последнего времени. Молодому игроку «Аякса» Абдельхаку Нури посреди матча стало плохо: он упал на газон и потерял сознание. Его увезли в больницу, провели обследование и выяснили, что из-за сердечной аритмии и проблем с доступом кислорода парню грозит необратимое повреждение мозга. Весь мир в шоке, выражает Нури поддержку и надеется, что он все-таки поправится.

Почему на новый «Ростов» страшно смотреть

«Ростов» вышел на первый тур нового чемпионата совсем другой командой. И пока это все совсем не похоже на ту крутую самобытную команду, что была у Бердыева. Фиксируем тревожные наблюдения в самом читаемом материале выходных.

География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны

Сделали важную и показательную карту чемпионата России. Эта широченная пустота между СКА и 15 другими командами расскажет вам о русском футболе больше, чем десяток аналитических текстов.

Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год

А вот еще одна инфографика. Сравнение цифр трансферной активности китайских клубов летом-2016 и летом-2017. Кажется, история про безумные расходы закончилась.