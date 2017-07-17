Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Лучший бразилец «Спартака», трагедия юниора «Аякса», география РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Лучший бразилец «Спартака», трагедия юниора «Аякса», география РФПЛ. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Приходи на тренировку − я тебе нос сломаю». Самые крутые сюжеты нового сезона ФНЛ

Русский футбол вернулся, а мы будем громко напоминать, почему это (несмотря ни на что) очень здорово. Даже в ФНЛ есть несколько интересных историй, за которыми можно следить без акцента на унылых матчах, колхозном менеджменте и незнакомых фамилиях. Главный любитель ФНЛ Виталий Ошовский нашел для вас там все лучшее.

«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше

«31 августа 2004 года. Пара часов до закрытия летнего трансферного окна. Председатель совета директоров «Эвертона» Билл Кенрайт, расположившись в кабинете Алекса Фергюсона, нервно ерзал в кресле и рыдал. «Мне нужно позвонить маме», – выдавил он. Услышав знакомый голос, Кенрайт сменил слезный вой на крик: «Понимаешь, они забирают нашего мальчика. Забирают нашего мальчика!». Женский голос в трубке отрезал почти с угрозой в адрес сэра Алекса: «Не вздумай забрать его бесплатно! Этот парень стоит 50 миллионов фунтов стерлингов». Николай Живоглядов рассказал, каким был молодой Руни в «Эвертоне». Этим летом Шрек вернулся домой.

Самый странный трансфер этого лета. Как вместо топ-клуба уйти во вторую лигу

Рубена Невеша звали в «Челси», «Ливерпуль» и другие классные проекты. Он или его клуб всем отказывали. А потом внезапно случился переезд в Чемпионшип − да еще и к тренеру, с которым полузащитник не особо ладил. Денис Беневольский − о том, в чем талант Невеша и как вообще произошел самый странный трансфер этого лета.

«Целых чертовых полвека я ждал этой победы». Фанаты-пенсионеры зажигают в еврокубках

Пожалуй, самый удивительный сюжет, о котором мы рассказывали в этом месяце. За клуб из Люксенбурга болеют пенсионеры. Нет, молодежь среди фанатов тоже есть. Но она не верит в перспективы своей карликовой команды и потому сидит дома. А старики бодро ездят за клубом через пол-Европы, вкладывают собственные деньги в зарплаты игроков и всем подряд охотно рассказывают о том, что ими движет. Потрясающие люди, которых встретил в Молдаве Сергей Беседин.

«Карпин мне как брат». Лучший бразилец в истории «Спартака» закончил карьеру

Красота, которую творил бразилец Алекс − одно из самых светлых воспоминаний бестрофейного «Спартака» двухтысячных. Тем обиднее, что сейчас красно-белые берут уже второй трофей за пару месяцев, а их легенда заканчивает карьеру в составе аутсайдера.

Клубы РФПЛ показали новые формы. У кого лучшая?

Три главных вопроса по теме: 1) У «Спартака» нет полоски, но есть куча спонсоров − это важно? 2) Гостевая «Зенита» так похожа на форму «Ростова», чтобы новым игрокам было привычнее? 3) Почему в 2017 году новые комплекты показывает только половина команд лиги?

«Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

Однозначно самое жуткое происшествие последнего времени. Молодому игроку «Аякса» Абдельхаку Нури посреди матча стало плохо: он упал на газон и потерял сознание. Его увезли в больницу, провели обследование и выяснили, что из-за сердечной аритмии и проблем с доступом кислорода парню грозит необратимое повреждение мозга. Весь мир в шоке, выражает Нури поддержку и надеется, что он все-таки поправится.

Почему на новый «Ростов» страшно смотреть

«Ростов» вышел на первый тур нового чемпионата совсем другой командой. И пока это все совсем не похоже на ту крутую самобытную команду, что была у Бердыева. Фиксируем тревожные наблюдения в самом читаемом материале выходных.

География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны

Сделали важную и показательную карту чемпионата России. Эта широченная пустота между СКА и 15 другими командами расскажет вам о русском футболе больше, чем десяток аналитических текстов.

Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год

А вот еще одна инфографика. Сравнение цифр трансферной активности китайских клубов летом-2016 и летом-2017. Кажется, история про безумные расходы закончилась.

Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+