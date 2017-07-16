Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год

Хата не резиновая - местов нет.
Хата не резиновая - местов нет.
Причина этого проста: собирают свободных агентов. В 2016г китайцы показали, что могут хорошо платить. Теперь не обязательно рассовывать миллионы по европейским клубным карманам.
Ну,когда-то и некто Керимов едва ли не сотни мильонов баксов на трансферы выделял.
Азиаты умные. Понимают, что лучше не у себя раскручивать,а за рубежом.Думаю,этот порыв по привлечению игроков в Китай скоро сдуется,подобно некоему Анжи...
видимо ты не понимаешь ничего в экономике раз так говоришь))) во первых они стали развивать спорт в стране, но необходимо усиливать лигу и привлекать сильных футболистов, чтобы у хороших тренеров было желание работать в стране. улучшение тренировочных баз, постройка полей и тд (развитие спорт. инфраструктуры в стране). самым важным аспектом стала именно экономическая составляющая. большинство клубов спонсируется крупными компаниями, и приобретается крупными компаниями, в чем суть? те компании кто занимается развитием спорта и культуры в стране для них снижается налог на прибыль. цифры боснословные, с 25% до 3%!!!
а то что в этом трансферном окне такое затишье объясняется жесткими лимитами на легионеров
где Оскар
азарт к футболу падает.Нужен новый вид спорта
Даааа... И по цифрам и по фамилиям очевидное изменение!.... Навряд ли проблемы с деньгами, может просто "нажрались и пресытились"....
Новый лимит в действии, больше 3 иностранцев нельзя, поэтому закупились те у кого была возможность
модест не из вердера из кельна. И он перешел полноценно, а не в аренду за 30 миллинов
Тонко, информативно.... Так их, авторов, ату!!!....