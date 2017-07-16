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    Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год


    3
    Голосов: 15
    16.07.2017 10:05
    Летнее трансферное окно в Китае закрылось. «Бомбардир» показывает, как изменилась политика китайских клубов всего за один год.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: BaZ
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 июля 2017, 00:04

      Хата не резиновая - местов нет.

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 16 июля 2017, 22:30

      Причина этого проста: собирают свободных агентов. В 2016г китайцы показали, что могут хорошо платить. Теперь не обязательно рассовывать миллионы по европейским клубным карманам.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2017, 15:31

      Ну,когда-то и некто Керимов едва ли не сотни мильонов баксов на трансферы выделял.

      Азиаты умные. Понимают, что лучше не у себя раскручивать,а за рубежом.Думаю,этот порыв по привлечению игроков в Китай скоро сдуется,подобно некоему Анжи...

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Danish Dynamite 16 июля 2017, 15:57

      видимо ты не понимаешь ничего в экономике раз так говоришь))) во первых они стали развивать спорт в стране, но необходимо усиливать лигу и привлекать сильных футболистов, чтобы у хороших тренеров было желание работать в стране. улучшение тренировочных баз, постройка полей и тд (развитие спорт. инфраструктуры в стране). самым важным аспектом стала именно экономическая составляющая. большинство клубов спонсируется крупными компаниями, и приобретается крупными компаниями, в чем суть? те компании кто занимается развитием спорта и культуры в стране для них снижается налог на прибыль. цифры боснословные, с 25% до 3%!!!
      а то что в этом трансферном окне такое затишье объясняется жесткими лимитами на легионеров

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июля 2017, 13:12

      А где в топе наш бельгиец кучерявый? Это ведь 16-й год? Да и других не хватает.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 > Бриг 16 июля 2017, 15:11

      он свободным агентом ушёл
      да и в основном китайцы искали свободных агентов и заманивали их зарплатой
      короче они умно делали

      0
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      Рейтинг: -11

      Mиша Иванча 16 июля 2017, 11:44

      где Оскар

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 июля 2017, 11:28

      азарт к футболу падает.Нужен новый вид спорта

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 июля 2017, 11:11

      Даааа... И по цифрам и по фамилиям очевидное изменение!.... Навряд ли проблемы с деньгами, может просто "нажрались и пресытились"....

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 июля 2017, 11:08

      Новый лимит в действии, больше 3 иностранцев нельзя, поэтому закупились те у кого была возможность

      1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 16 июля 2017, 10:39

      модест не из вердера из кельна. И он перешел полноценно, а не в аренду за 30 миллинов

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > bayern06 16 июля 2017, 11:12

      Тонко, информативно.... Так их, авторов, ату!!!....

      -1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > sv1969 16 июля 2017, 16:29

      Аренда на два года за 5 лямов с обязательным выкупом за 30-ку в 2019

      1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 16 июля 2017, 10:12

      На этот Китайский Новый год всем китайцам в подарок положили мозги?

      1
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      Рейтинг: +11

      Ferdinant > udavMike 16 июля 2017, 10:38

      это точно

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