Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год
Китай – все? Как трансферный монстр изменился за год
Бомбардир.ру
16 июля 2017, 10:05
15
Азия
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
udavMike
1500189163
На этот Китайский Новый год всем китайцам в подарок положили мозги?
Ответить
1
bayern06
1500190786
модест не из вердера из кельна. И он перешел полноценно, а не в аренду за 30 миллинов
Ответить
3
forward33
1500192515
Новый лимит в действии, больше 3 иностранцев нельзя, поэтому закупились те у кого была возможность
Ответить
1
insider_retro
1500192669
Даааа... И по цифрам и по фамилиям очевидное изменение!.... Навряд ли проблемы с деньгами, может просто "нажрались и пресытились"....
Ответить
1
mihail1980
1500193691
азарт к футболу падает.Нужен новый вид спорта
Ответить
1
Mиша Иванча
1500194679
где Оскар
Ответить
0
Бриг
1500199952
А где в топе наш бельгиец кучерявый? Это ведь 16-й год? Да и других не хватает.
Ответить
0
Danish Dynamite
1500208316
Ну,когда-то и некто Керимов едва ли не сотни мильонов баксов на трансферы выделял.
Азиаты умные. Понимают, что лучше не у себя раскручивать,а за рубежом.Думаю,этот порыв по привлечению игроков в Китай скоро сдуется,подобно некоему Анжи...
Ответить
1
АИН-27
1500233418
Причина этого проста: собирают свободных агентов. В 2016г китайцы показали, что могут хорошо платить. Теперь не обязательно рассовывать миллионы по европейским клубным карманам.
Ответить
0
Кlaksvikar Ittrotarselag
1500239057
Хата не резиновая - местов нет.
Ответить
0
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+
Азиаты умные. Понимают, что лучше не у себя раскручивать,а за рубежом.Думаю,этот порыв по привлечению игроков в Китай скоро сдуется,подобно некоему Анжи...