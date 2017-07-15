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    Почему на новый «Ростов» страшно смотреть


    2.3
    Голосов: 19
    15.07.2017 16:55
    «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче нового сезона российской Премьер-лиги. «Бомбардир» рассказывает про обновленный состав ростовчан, где почти не осталось игроков высокого уровня.

    В летнее трансферное окно «Ростов» пока в минусе на 550 тысяч евро. За деньги в команду пришли исландский защитник Ингасон, словенский оборонец Бобен и полузащитник Майер. С продажи игроков «Ростов» получил деньги только за Терентьева, которого отдали в «Зенит» за 2 миллиона. При этом команду покинули два голкипера, почти вся линия обороны, лидеры клуба и сборной России. Ерохин, Полоз, Нобоа, Навас, Азмун – эти и другие футболисты были лицом «Ростова», зажигавшего в еврокубках в предыдущем сезоне. Курбан Бердыев ушел из клуба, а вслед за ним сменился и почти весь коллектив игроков. Теперь здесь все по-другому.

    Илья Абаев – основной голкипер нового «Ростова». С сезона-2014/15 Абаев провел в Премьер-лиге всего одну игру. Защитник Устинов никогда в карьере не играл больше восьми встреч за один розыгрыш турнира в высшем дивизионе. Хавбек Зуев начинал прошлый сезон в чемпионском «Спартаке», а потом вылетал с «Крыльями», где не показал ничего. Юсупов оказался не нужен «Зениту», Дядюн – «Рубину». Все они почти не играли, проигрывая конкуренцию высококлассным конкурентам. И это еще бригада из «Спартака-2» пока не готова выходить на поле за «Ростов» в новом сезоне.

    Леониду Кучуку досталось странное наследие, из которого придется лепить команду. Матч с «Уралом» показал, что у нового «Ростова» еще и абсолютно нет везения. Уже через 15 минут после начала игры травму получил Александр Бухаров. В концовке тайма Ингасон столкнулся с Гацканом и повредил нос. «Ростов» не смог обыграть «Урал» по делу, едва отыгравшись в матче равных команд. Здесь больше не мечтают о Лиге Европы. Этот «Ростов», как бы пессимистично не звучали такие прогнозы, будет бороться за сохранение места в элите. На большее с составом из отверженных другими командами игроков рассчитывать довольно сложно.

    У «Ростова» есть интересный новичок из «Челси», есть бывший спартаковец Евгений Макеев. Они еще попадут в состав и добавят чего-то нового этому коллективу. Возможно, будут и другие приобретения футболистов второго сорта. Пока же такие перемены больше напоминают ситуацию в московском «Динамо». Там с подобными проблемами клуб быстро докатился до ФНЛ, где пережил перезагрузку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 19
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июля 2017, 11:02

      Ростов приличная команда и еще разыграется, в этом нет никаких сомнений так, что зря автор причитает. Вообще - то за такие статьи надо щекотать , долго и больно.

      1
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      Рейтинг: +11

      Алекс Бунин 17 июля 2017, 08:13

      Ну не знаю, лично у меня не очень хорошее впечатление после первого матча оставил, пожалуй что, только Абаев, в неважной форме сейчас голкипер, судя по всему. А в целом неплохо сыграли, да и гол Ростову с пенальти только смогли забить.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 июля 2017, 03:44

      Считаю, что нужно ставить на место журналистов второго сорта. А таких козлов, как этот автор, вообще гнать из профессии.

      1
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      Рейтинг: +127

      2238331 16 июля 2017, 11:09

      Боязливый аффтар какой-то попался!)))))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июля 2017, 10:39

      Конечно о ЛЧ мечтать не приходиться, но оно всем адекватным и так было понятно, но крепкий середняк из Ростова точно получиться. Только бы побольше везения на начальных этапах формирования этапа.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 июля 2017, 10:12

      Ростов-папа жив и здоров, а кому страшно смотреть, пусть закроет глаза и не пишет страшилок.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 июля 2017, 10:07

      Ростов в Ебугре был очень неплох, даже несмотря на вынужденные замены. Если не будет проблем с финансированием, все у ростовчан будет хорошо.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 июля 2017, 10:03

      Видел Ростов с Уралом. Могу сказать, что те, кто похоронил дончан, явно поторопились. Команда есть и вполне приличная.

      6
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 июля 2017, 08:53

      Бердыев контра!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июля 2017, 04:37

      Состав не слабый, да и тренер тоже. Не думаю, что Ростов будет бороться за выживание. Если конечно с команды не будут все сейчас нынешние убегать.

      3
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