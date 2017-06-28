Покер, проститутки и шоколад. Как живет главный чудак немецкого футбола

29-летний Макс Крузе обладает всеми данными для успешной игры в футбол. Он отлично пользуется своей фактурой, забивает с любых позиций и любыми частями тела. По манере игры Крузе напоминает Балотелли, по поведению – даже превосходит. «Почему всегда я?» – оправдываясь, показывал футболку Марио Балотелли. «Я наслаждаюсь жизнью и мне наплевать, что думают другие. Такие чудаки, как я, должны быть в любой команде», – говорит Макс.

Выступая за «Вольфсбург», Макс однажды попал сразу в три скандала за неделю. Сначала он забыл в такси 75 тысяч евро с покерного турнира в Берлине, а потом погорел на пристрастии к шоколаду. В больших количествах Nutella вредна для футболистов, но Макс считает, что ее нужно есть перед любым важным матчем. Примерно так, как любит энергетики Джейми Варди. С Крузе разговаривали о недопустимости этого в клубе, но нападающий живет по своим правилам. За эту свободу лидер получил 25 тысяч евро и публичный выговор от руководства «Вольфсбурга».

Крузе эти уроки ничему не научили и в сборной, поэтому Лев легко выгнал его из команды прямо перед чемпионатом Европы. Поводом снова послужило поведение Макса, на этот раз отобравшего у девушки телефон в баре. Она настырно подкатывала к футболисту, а потом оказалась журналисткой из Bild. Снимки из телефона Крузе удалил, но история вышла в прессу. «Мы серьезно разговаривали с Максом, а он так ничего и не понял», – сказал об этой ситуации Йоахим Лев. Это было второе исключение Макса из сборной. В первый раз Лев оставлял его дома перед чемпионатом мира, когда Крузе погорел на связи сразу с несколькими девушками во время подготовки к турниру. Тогда же футболист открыл для себя профессиональную игру в покер.

Всю сознательную жизнь Макс любил сидеть за столом, но впервые сыграл профессионально именно тогда. На турнире в Лас-Вегасе Крузе поднял 36 тысяч долларов в нестандартном покере. Немецкий покерный профессионал Джордж Данцер научил его форматам лоубол, пот-лимит омаха и разз. На уроки Крузе потратил полчаса, а потом начал зажигать. Общественность посчитала успех дебютанта большой сенсацией. Ему много раз предлагали сыграть в стандартный покер, но Макс отходит от устоявшихся правил даже здесь.

Партнеры Крузе в этот момент выигрывали чемпионат мира, вспоминали на награждении травмированного Марко Ройса и получали еще больше денег с призовых. Макс Крузе по-настоящему забил на футбол, потому что награды всегда обходили его стороной. Суперкубок Германии-2015, вырванный «Вольфсбургом» у «Баварии» в серии пенальти, так и остается единственным трофеем в карьере Макса. Еще есть награда лучшему новичку сезона-2012/13, когда Макс еще жил сознательно и следил за собой.

«Вердер» в прошедшем сезоне занял восьмое место, хотя мог оказаться и в пятерке. Макс Крузе провел самый успешный сезон в карьере, забив в Бундеслиге 15 голов и сделав семь голевых передач. Он мог провести этот год в Турции, но переход в «Галатасарай» сорвался из-за попытки военного переворота в стране. Крузе – парень без комплексов и страхов, но даже у него есть свои жизненные границы. Сейчас им интересуется «Вест Хэм», а Жозе Моуринью рассматривает Крузе в качестве альтернативы Альваро Морате. Португальскому тренеру нравится работать с плохими парнями.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает Макса Крузе в 12 миллионов евро. Он мог оказаться в сборной Германии на Кубке конфедераций, ведь по статистике сезона и способностям ничем не хуже других немецких нападающих второго сорта. Вместо этого Крузе снова поехал на покерный турнир. «Покер – это такое же соревнование, где ты соревнуешься с другими игроками. Здесь важное место занимают стратегия и подготовка. По такой игре можно многое узнать о людях. Я люблю ее», – рассказывает Макс.

Приватные столы на WSOP-2017 посетил Неймар. Бразилец приехал вместе с друзьями, но вылетел почти сразу и отправился домой. Крузе достиг куда большего успеха в лоуболе – одной из разновидностей покера. Он вышел в финал и боролся за золотой чемпионский браслет, заняв в итоге пятое место, подняв 29 тысяч долларов.

Всего дважды в своей футбольной жизни Макс Крузе начинал оправдывать свой потенциал. Первый случился, когда жена родила ему сына. Вскоре семья развалилась из-за любви Макса к услугам проституток. Затем Макс нашел себя, вернувшись в «Вердер». Здесь его мелкие футбольные радости трансформируются в виде наград лучшему игроку месяца от статистических порталов и авторства трехтысячного гола в истории Бундеслиги. Это единственный клуб, где к покерным выходкам Макса относятся спокойно. Он приезжает на тренировки на Maserati Granturismo камуфляжного цвета – самом безвкусном автомобиле среди игроков Бундеслиги. И Максу все нравится.

«Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»