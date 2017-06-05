Что надо знать о сборной Венгрии до начала ее матча с Россией

Чем они запомнились год назад?

Венгры не без труда обыграли в стыковых матчах слабенькую сборную Норвегии и попали на Евро-2016 в группу к дерзким исландцам, мощным по отборочному турниру австрийцам и Португалии с Криштиану. Ее заявка на чемпионат по стоимости не превышала 30 миллионов евро, а в итоге Венгрия раньше всех вышла из этого квартета в 1/8 финала, да еще и с первого места, параллельно вытрепав нервы португальцам: в последнем туре Венгрия развлекалась, а будущие чемпионы бились за выход из группы. Получился лучший матч турнира с шестью голами на любой вкус (3:3).

В 1/8 финала венгров грохнули бельгийцы, но команда и так уже прыгнула выше головы. Она, безусловно, понравилась, и стала одной из открытий турнира.

А в Россию приедут?

Вряд ли. Сверкнув на Евро, венгры начали квалификацию к ЧМ-2018 с необъяснимой ничьи на Фарерских островах (0:0), а затем до последнего упирались со швейцарцами, но решающий гол получили за минуту до конца (2:3). Латышей и Андорру венгры обыграли, но на «Эштадиу да Луш» были бессильны – португальцы на этот раз с ними церемониться не стали (0:3). Впереди еще пять матчей, но идущая третьей Венгрия отстает от Португалии на пять очков. Швейцарию уже не догнать – минус восемь. Чудес, похоже, больше не случится.

Что изменилось в составе?

Он обновился более чем наполовину. Завершил карьеру в сборной знаменитый 41-летний вратарь в штанах Габор Кирай. В обороне лишь два защитника, сыгравших за национальную команду больше пяти матчей – Адам Лэнг из «Дижона» и Тамаш Кадар из киевского «Динамо», у которого не слишком сложился сезон в украинском чемпионате. Автор самого красивого гола Евро-2016 по версии УЕФА Золтан Гера также перестал играть за Венгрию, по разным причинам нет Юхаса, Пинтера, Гузмича, Николича, Немета, Ловренчича, словом, тех, кто еще немного был на слуху и ездил на чемпионат Европы.

За кем следить?

Балаж Джуджак известен любому болельщику, хоть даже краем глаза следившему за РФПЛ. Доставит проблем подвижный атакующий полузащитник – «венгерский Скоулз» Ласло Кляйнхайзлер, который совершенно неожиданно был вызван на стыковые игры с Норвегией, и который совсем уж сенсационно в своей дебютной игре принес Венгрии важнейшую победу 1:0.

21-летний полузащитник Адам Надь из «Болоньи» – второй по стоимости после Джуджака футболист Венгрии на сайте Transfermarkt. Его, кстати, просматривали «Челси» и «Ливерпуль». Сам Надь говорил об интересе так: «Я еще очень молод. Только за деньгами – точно не поеду».

Форварды Салаи и Прискин и без того должны быть хорошо знакомы – первый забивал австрийцам на Евро и сейчас в его активе четыре гола в квалификации к ЧМ-2018, а второй забил 14 мячей за три сезона в составе владикавказской «Алании». Кстати, и голкипер тоже известен – Петер Гулачи весь сезон защищал ворота сенсационного «РБ Лейпциг».

Что интересно

Всего на матчи с Россией (товарищеский) и Андоррой (квалификационный) главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк вызвал 25 футболистов. Лишь десять из них сыграли больше десяти матчей за национальную команду, шестеро вообще не надевали футболку сборной. 11 игроков из всей заявки – не старше 23 лет.

Венгры не боятся привлекать молодых футболистов вплоть до того, что вызывают даже 16-летнего Доминика Шобошлая из «Ред Булла». Это центральный полузащитник, который забил семь мячей за Венгрию U-17, а в 15 лет и 11 месяцев дебютировал и за команду U-19. Именно он сделал дубль в ворота юношеской сборной России в игре элитного раунда чемпионата Европы, практически лишив ее шансов на выход из группы.

Запомните это имя. Очень перспективный парень.

Натурализация

Она коснулась и венгерскую сборную. Венгром стал 27-летний бразильский защитник Пауло Винисиус Соуза дос Сантос. Он числился в молодежке «Сан-Паулу», играл в уругвайском «Ривер Плейте», а сейчас за его плечами семь сезонов в составе «Видеотона». «Я отлично знаю, на что он способен, и часто видел его в играх за «Видеотон», – рассказывал Шторк. – Если нам разрешает заявлять его на матчи – я обязательно так и поступлю». Впрочем, дебют у Винисиуса вышел не слишком успешным – 0:3 от Португалии.

Национальный герой

Про Адама Салаи мы уже рассказывали эту веселую историю перед Евро. После того, как Венгрия впервые за 30 лет квалифицировалась на крупнейший международный турнир, венгерский форвард в ту же ночь забрел в один из баров Будапешта и угостил всех присутствующих (а их было примерно две сотни) венгерской фруктовой водкой. «Вы, фанаты, настрадались больше всех, так что теперь вы должны праздновать до семи утра!» – приказал всем Салаи. Наутро речь, конечно же, попала в соцсети, футболист же прокомментировал это кратко: «Не помню ни черта подобного».

Контрольный матч Венгрия – Россия будет сыгран сегодня вечером. Начало – в 21:30 по Москве.