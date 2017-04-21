Лига чемпионов, Ибрагимович, Майкл Джексон. Что надо знать о самой успешной команде Америки

Слава

Даже если вы ничего не знаете об МЛС, соккере и Тиме Ховарде, что-то про «ЛА Гэлакси» наверняка слышали. Самый сильный, богатый и популярный клуб США? Ничего подобного.

«Гэлакси» не выигрывает чемпионат уже три года, по посещаемости сильно уступает «Орландо Сити», а зарабатывает на несколько миллионов меньше, чем «Сиэтл Саундерс». И все равно остается самым знаменитым клубом своей страны.

Все дело в маркетинге.

«Гэлакси» – одна из команд-основательниц МЛС, появившаяся вместе с лигой в 1996 году. Американский чемпионат был глубоко коммерческим уже тогда. Названия клубам, стили, логотипы и образы придумывал генеральный спонсор – Nike.

Калифорнийский клуб из-за прочной связи штата с голливудскими звездами получил имя «Галактика». Остальные девять клубов-основателей уже несколько раз меняли названия и делали ребрендинг. «Гэлакси» следует своей концепции все 20 лет.

С самого начала все шло хорошо. Еще без крупных европейских трансферов и аншлагов на стадионе клуб был сильнейшим в стране. Выиграл регулярный чемпионат в 1998-м, в 2002-м году сделал дубль – чемпионство в регулярке и победа в плей-офф.

В это время лига постоянно расширялась, конкурентов становилось все больше, проходных матчей все меньше, а «Гэлакси» все равно оставался в списке фаворитов. Сезон 2000 года стал уникальным – команда выиграла североамериканскую Лигу чемпионов. Клубы из США, которым и так хватает перегруженного расписания МЛС, плей-офф и Открытого кубка, почти всегда забивают на Лигу чемпионов. Она не приносит им денег. «Гэлакси» стала одной из двух (и последней на данной момент) команд, у которой получилось выиграть континентальный турнир.

Деньги

Но дело не в чемпионствах. Главная заслуга «Гэлакси» – клуб научил остальных участников лиги зарабатывать. В 2003 году команда, первая в МЛС, стала приносить прибыль. Для лиги, в которой заработок всегда был ключевым показателем успеха, этот факт важнее количества золотых медалей и набранных очков.

На том успехе 2003 года команда, естественно не останавливалась. Через четыре года в клуб приехал Дэвид Бекхэм, и деньги пошли отовсюду: билеты на стадион, мерч, спонсорские контракты, реклама. Лига развивалась так быстро, что другие команды, заимствуя идеи Лос-Анджелеса, постепенно обгоняли его. Но, например, от продажи матчей телевидению «Гэлакси» до сих пор зарабатывает больше остальных – 5-10 миллионов долларов за сезон.

Все дело в крутых владельцах. Ну, точнее не владельцах, а менеджерах команды, купивших у лиги права на управление и заработок. Короче, в «Гэлакси» все решает компания Anschutz Entertainment Group. Это крупнейший в мире владелец спортивных команд, чьи амбиции, в прочем, не выходят за пределы США.

Anschutz владеет ледовой ареной Staples Center (там играют калифорнийские «Кингз»), спортивным комплексом StubHub Center, куда входит один из лучших стадионов МЛС. У AEG есть акции в «Гэлакси» и «Динамо Хьюстон», хоккейном «Кингз» и самой дорогой команде НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». А помимо всего этого компания занимается музыкальным продюсированием и, например, организовывала последние гастроли Майкла Джексона.

Президент компании, Филипп Аншутц, по последним данным (март 2017 года) входит в пятерку богатейших владельцев спортивных клубов. Чистых активов у него на 12,5 миллиарда долларов. Больше, чем у Абрамовича, Прохорова и даже продавшего «Милан» Сильвио Берлускони.

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Звезды

Весь смысл существования «галактического клуба» − в крутых звездах. У ЛА их было много. И все не началось с Бекхэма, как вы могли бы подумать.В самом начале клубной истории в Калифорнии играл, наверное, лучший голкипер Мексики – Хохе Кампос. А в нулевые за ЛА выходил будущий главный редактор сайта МЛС и звезда американской сборной Алекси Лалас.

Но, конечно, Бекхэм все перевернул. Трансфер британца вообще задал тренд на покупку топовых европейских футболистов. И на привлечение аудитории за счет заокеанских звезд. С Бекхэмом «Гэлакси» пережил новый игровой пик – снова дубль в 2011 году и чемпионство в 2012-м.

Но Бекхэм не был патриотом нового клуба. Англичанин несколько раз уезжал в «Милан», пропускал важные игры и быстро перестал нравиться переменчивым фанатам. Зато «своим» всегда считался Лэндон Донован. В «Гэлакси» американец провел 10 лет и закончил карьеру в статусе капитана, лидера, лучшего распасовщика и легендарной «десятки». Донован написал о клубе несколько книг, четыре раза становился с ним чемпионом и дважды завершал карьеру.

В 2016-м, через два года после ухода из футбола, он снова попал в заявку «Гэлакси»: «У меня нет какого-то сумасшедшего желания выходить на поле, но я люблю этот клуб. И будет превосходно, если я помогу команде снова выиграть чемпионский титул».

Вероятно, в «Гэлакси» летом приедет Златан Ибрагимович. Американцы готовы платить ему 14 миллионов долларов в год – столько в МЛС сейчас не получает никто. Сам Ибрагимович не отрицает интерес из США, но в то же время ничего конкретного пока не говорит: «Нечего пока обсуждать, я открыт для предложений, ничего еще не решено».

Златана очень хочет оставить у себя «МЮ». И, по сообщениям газеты Mirror, предлагает ему 25 миллионов долларов. Как бы там ни было, между «Гэлакси» и МЮ намечается громкое противостояние. Не на поле, конечно, но все-таки.

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