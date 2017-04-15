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    Рейтинг. Самый крутой футболист МЛС


    3.7
    Голосов: 3
    15.04.2017 08:00
    Американский футбол набирает популярность. В МЛС выступают много известных футболистов. Некоторые из них классно играли в Европе. «Бомбардир» представляет рейтинг самых крутых игроков МЛС.

    Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Чикаго Файр»

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    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      de glit 22 ноября 2018, 04:48

      14 и 15 тоже звезды?
      в Америке, Канаде полные стадионы, хорошие поля, отчего не поехать туда? Только местных звезд мало, Донован и Ховард были в Европе. Мало это.

      3
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 15 апреля 2017, 22:32

      в смысле: набирает популярность????
      да оно на ....... никому не сдалось.
      пенсионерам и бездарям легкой жизни захотелось - это да. тут не поспоришь.
      и главное что как бы им не хотелось футбольный мир к рукам прибрать, ЛЧ все таки европейское изобретение и им туда не залезть никак!

      -1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 15 апреля 2017, 21:30

      А где великий вождь Дидье?

      0
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      Рейтинг: +2324

      Бриг 15 апреля 2017, 12:06

      И это всё?

      0
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      Рейтинг: +1168

      Karpathian 15 апреля 2017, 08:44

      Лодейро в свое время хрен знает зачем пошел в Аякс... Так и не заиграл.
      А Ховарду щас сколько? 64?

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 апреля 2017, 08:28

      Некоторых вообще первый раз вижу! )))

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 15 апреля 2017, 08:05

      Звезда есть звезда

      0
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