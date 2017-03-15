Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

Всю прошедшую неделю о судействе Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ» говорили только негативное. Изначально арбитру предъявляли за спорный пенальти за фол на Суаресе и за прошедшее мимо его взгляда нарушение Маскерано. «Конечно, я фолил в эпизоде с Ди Марией», – признавался после матча защитник «Барселоны». Парижан такие оправдания не устроили. Болельщик «Реала» создал в интернете петицию, чтобы матч вообще переиграли. Под этим подписались уже 200 тысяч человек, но в парижском клубе работают реалисты. На переигровку здесь не надеются, а просто продолжают жаловаться на судью. «ПСЖ» направил в УЕФА официальную жалобу, отыскав в матче аж восемь ключевых ошибок Айтекина.

Хавьер Маскерано сыграл рукой в штрафной площади, но Айтекин не поставил пенальти. Случилось это в моменте, когда в атаку рвался Юлиан Дракслер. Прострел немца защитник «Барселоны» прерывал в подкате, однако мяч угодил именно в его руку. «ПСЖ» считает, что здесь нужно было указать на точку.

Защитник «Барселоны» Пике, по мнению парижан, вообще должен был покинуть поле еще по ходу первого тайма. На 23-й минуте футболист получил первую карточку за фол против Кавани. На 41-й минуте он мог удалиться, но вместо этого Айтекин выписал предупреждение уругвайскому форварду «ПСЖ» за неспортивное поведение. Указывают в Париже и на другой момент с возможным предупреждением для Пике. Уже во втором тайме Анхель Ди Мария, выполняя передачу, угодил мячом в руку игроку «Барселоны». По итогам этого момента никаких санкций к Пике главный арбитр не применил.

Пенальти на Неймаре, споткнувшемся об упавшего перед ним Менье, тоже приписали к просчетам Айтекина. Бразильский нападающий «Барселоны» в этом моменте сам искал контакт, а защитник «ПСЖ» уже никак не мог испариться, перестав быть препятствием на его пути. Айтекин был в 15-ти метрах от эпизода, занимая правильную позицию для грамотного принятия решения.

Неймар вообще не стал бы героем матча, если бы при счете 3:1 покинул поле. Парижский клуб считает, что форвард «Барселоны» заслуживал красной карточки за агрессивные действия в моменте с Маркиньосом. Айтекин же только предупредил бразильца, за последние семь минут матча дважды забившего и отдавшего голевой пас в моменте с решающим голом.

Луис Суарес пытался обмануть судью на 67-й минуте, упав в штрафной «ПСЖ» после легкого контакта с Верратти. Тогда Айтекин не купился, показав уругвайцу желтую карточку. Зато в концовке матча новое падение Суареса в похожем стиле было расценено арбитром матча по-другому. В «ПСЖ» указывают, что оба эпизода арбитр должен был оценить одинаково. Поэтому и ошибок Айтекина, по сути, здесь две. Конечно, парижане голосуют за то, что уругваец заслуживал второй карточки, а «Барселона» вообще не должна была бить одиннадцатиметровые.

Момент с Маскерано и Ди Марией – отдельная история. По его итогам защитник «Барселоны» действительно признался, что в эпизоде был фол. Однако в матче Айтекин нарушения правил не заметил, что помешало «ПСЖ» забить второй мяч. В Париже считают этот эпизод решающим во всем противостоянии. Маскерано должен был отправиться на досрочный отдых.

Самое интересное, что не все игроки «ПСЖ» считают именно действия судьи главной причиной разгромного поражения. Марко Верратти, например, отмечал, что футболисты виноваты во всем сами. Потом вскрылась история, что итальянский полузащитник за 48 часов до матча круто погулял в ночном клубе. Сейчас его представители готовятся подать в суд, утверждая, что это клевета. Но на пустом месте подобные слухи не появляются. Есть мнение, что «ПСЖ», выбрав чересчур оборонительную тактику и неправильно настроившись на матч, проиграл игру сам. Пусть судейство Айтекина в этой игре и не было идеальным.

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