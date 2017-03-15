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  • Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

Всю прошедшую неделю о судействе Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ» говорили только негативное. Изначально арбитру предъявляли за спорный пенальти за фол на Суаресе и за прошедшее мимо его взгляда нарушение Маскерано. «Конечно, я фолил в эпизоде с Ди Марией», – признавался после матча защитник «Барселоны». Парижан такие оправдания не устроили. Болельщик «Реала» создал в интернете петицию, чтобы матч вообще переиграли. Под этим подписались уже 200 тысяч человек, но в парижском клубе работают реалисты. На переигровку здесь не надеются, а просто продолжают жаловаться на судью. «ПСЖ» направил в УЕФА официальную жалобу, отыскав в матче аж восемь ключевых ошибок Айтекина.

Хавьер Маскерано сыграл рукой в штрафной площади, но Айтекин не поставил пенальти. Случилось это в моменте, когда в атаку рвался Юлиан Дракслер. Прострел немца защитник «Барселоны» прерывал в подкате, однако мяч угодил именно в его руку. «ПСЖ» считает, что здесь нужно было указать на точку.

Защитник «Барселоны» Пике, по мнению парижан, вообще должен был покинуть поле еще по ходу первого тайма. На 23-й минуте футболист получил первую карточку за фол против Кавани. На 41-й минуте он мог удалиться, но вместо этого Айтекин выписал предупреждение уругвайскому форварду «ПСЖ» за неспортивное поведение. Указывают в Париже и на другой момент с возможным предупреждением для Пике. Уже во втором тайме Анхель Ди Мария, выполняя передачу, угодил мячом в руку игроку «Барселоны». По итогам этого момента никаких санкций к Пике главный арбитр не применил.

Пенальти на Неймаре, споткнувшемся об упавшего перед ним Менье, тоже приписали к просчетам Айтекина. Бразильский нападающий «Барселоны» в этом моменте сам искал контакт, а защитник «ПСЖ» уже никак не мог испариться, перестав быть препятствием на его пути. Айтекин был в 15-ти метрах от эпизода, занимая правильную позицию для грамотного принятия решения.

Неймар вообще не стал бы героем матча, если бы при счете 3:1 покинул поле. Парижский клуб считает, что форвард «Барселоны» заслуживал красной карточки за агрессивные действия в моменте с Маркиньосом. Айтекин же только предупредил бразильца, за последние семь минут матча дважды забившего и отдавшего голевой пас в моменте с решающим голом.

Луис Суарес пытался обмануть судью на 67-й минуте, упав в штрафной «ПСЖ» после легкого контакта с Верратти. Тогда Айтекин не купился, показав уругвайцу желтую карточку. Зато в концовке матча новое падение Суареса в похожем стиле было расценено арбитром матча по-другому. В «ПСЖ» указывают, что оба эпизода арбитр должен был оценить одинаково. Поэтому и ошибок Айтекина, по сути, здесь две. Конечно, парижане голосуют за то, что уругваец заслуживал второй карточки, а «Барселона» вообще не должна была бить одиннадцатиметровые.

Момент с Маскерано и Ди Марией – отдельная история. По его итогам защитник «Барселоны» действительно признался, что в эпизоде был фол. Однако в матче Айтекин нарушения правил не заметил, что помешало «ПСЖ» забить второй мяч. В Париже считают этот эпизод решающим во всем противостоянии. Маскерано должен был отправиться на досрочный отдых.

Самое интересное, что не все игроки «ПСЖ» считают именно действия судьи главной причиной разгромного поражения. Марко Верратти, например, отмечал, что футболисты виноваты во всем сами. Потом вскрылась история, что итальянский полузащитник за 48 часов до матча круто погулял в ночном клубе. Сейчас его представители готовятся подать в суд, утверждая, что это клевета. Но на пустом месте подобные слухи не появляются. Есть мнение, что «ПСЖ», выбрав чересчур оборонительную тактику и неправильно настроившись на матч, проиграл игру сам. Пусть судейство Айтекина в этой игре и не было идеальным.

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Лига чемпионов Европа ПСЖ Барселона Пике Жерар Маскерано Хавьер Суарес Луис Неймар Айтекин Дениз
Комментарии (13)
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ilyuxxxa
1489560103
ПСЖ ни как не может отойти от разгрома! Судейских ошибок очень много и встречаются они в каждом матче. Так что ПСЖ сами виноваты, что выбрали такую тактику
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TUMS
1489562870
Нечего на зеркало пенять, если рожа крива...
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CyPOBbIiXaH
1489569905
классный подкат головой под неймара был)
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KingofPiemont
1489570321
Возможно Барса смогла пройти ПСЖ честно, но Атекин не дал им такой возможности и сломал игру своим судейством. Надеюсь такого человека больше никогда не допустят судить матчи плей-офф ЛЧ, а то это позорище
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Nesterenko
1489580246
Барселона конечно молодцы, за характер и рвение. Но пенальти, которые были назначены, несправедливые. Что касается фола Маскерано на Ди Марии, то он был допущен уже после промаха Ди Марии, поэтому это не пенальти. Стоит отметить, что Барса все-равно находится не в лучшем своем состоянии, как пример очередное поражение в Лиге от Депортиво. Максимум, что могут они добиться в этой ЛЧ - это 1/2. Фаворит ЛЧ в этом сезоне - это Бавария и Ювентус.
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Protosser
1489580401
Пошли вы в жопу) Про первый пенальти - вообще не понимаю - что за вяканье? Защитник СБИЛ Неймара в ШТРАФНОЙ. Наплевать - какой частью тела он это сделал. Про второй пенальти - посмотрите ролики с замедленным повтором. Игрок ПСЖ ВЪЕХАЛ коленом в ногу Суареса. Да, тот очень хотел упасть. Но удар в ногу тоже был. Про пенальти за руку Маски - полный бред. Еще до ЧЕ-2016 было принято, что попадание мяч в опорную руку не считается нарушением. Единственное, что принимается - это признанный Маской фол. Ну тут судья проморгал. Но 6 (ШЕСТЬ) голов ПСЖ пропустил сам.
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Lera_Sve
1489589585
Да Боже, хватит мусолить это. Вы сами виноваты в таком проигрыше. Никто вам не мешал достойно играть и не пропускать 6 мячей за матч Жаловаться на судью - последнее дело. От этих разговоров вы только портите себе репутацию. Проиграли - молча смиритесь (Мнение со стороны)
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мы_не_рабы
1489606889
Ещё раз хочется отметить роль личности в истории. Своими решениями арбитр матча повлиял на будущее конкретных людей - игроков , тренеров, болельщиков. Одна команда превратилась в Героев, заработала приличную сумму, подтвердила своё величие. Другие стали Антигероями, потеряли кучу денег и престиж, перестав быть супер клубом в глазах соперников и болельщиков. И долго будут "отмываться" от этого поражения. Уже и виновных футболистов нашли. А чем и как ответят арбитры? Их наверное пожурят, да перестанут ставить на матчи ЛЧ. Всё как у нас. Или у нас всё как у них? После таких матчей становишься сторонником введения видео повторов. Хотя бы один раз на команду за тайм. Потому что судья за воротами тоже человек субъективный. На Неймаре он пенальти разглядел, а на Де Марии - нет!? Барса великая команда и не нуждалась в помощи арбитра, только он об этом не знал. Игроки ПСЖ во многом сами виноваты, но такого унижения они точно не заслужили. Как и их болельщики.
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Batiat
1489689206
Как же уже достало это плаканье ПСЖ. В первую очередь виноват тренер за неправильную подготовку команды как в моральном плане так и в тактическом. Во вторую очередь виноваты сами игроки, не показавшие достойный ЛЧ уровень футбола.
И уже где-то в третью очередь всплывают ошибки судейской бригады. И да, я согласен, что за фол на Ди Марии должен был быть пенальти. Но тут надо понимать: назначенный пенальти еще не значит, что он был бы забит. (Спросите у Севильи, она это точно знает). А в ситуации, если бы пенальти был все же назначен но не реализован, я уверен, что Барса еще в основное время решила бы проблему с 3 мячами. Пословица "не забиваешь ты - забивают тебе" в футболе себя оправдывает в полной мере. Но, как говорится, после драки кулаками не машут.
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