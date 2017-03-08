«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно

Просто представьте. Пресс-атташе московского ЦСКА самовольно уезжает в Киев, чтобы на трибунах горячо поболеть за местное «Динамо». Сразу после матча он выкладывает селфи с местными болельщиками и признается в любви к бело-голубым. Буквально через день в Москве на поле выйдет ЦСКА, но пресс-атташе даже не думает возвращаться в Россию.

Казалось, в современном прагматичном мире такая ситуация абсолютно нереальна. Но в этом сезоне нашлась команда, которая допустила подобный сюрреализм. Более того, эта команда в недавнем прошлом брала Кубок УЕФА и раз за разом оставляла за бортом «Реал» и «Барселону» в Ла Лиге. Такой бардак сегодня творится в «Валенсии».

Пресс-атташе «Валенсии» Ким Лим не обладает сверхспособностями в учебе. У нее нет глубоких футбольных знаний, она не обучалась ораторскому мастерству в престижнейших колледжах Европы. Она – дочь владельца «Валенсии» Питера Лима. Она прогуляла домашний матч с «Гранадой» ради поездки в Англию, где Ким страстно поболела за «МЮ» в дерби с «Арсеналом».

Болельщики справедливо указали ей на непрофессионализм, но девушке было все равно. Не получив никакого выговора от отца, Ким Лим перешла в атаку. «Вы – кучка сумасшедших глупцов! Если я решила поехать посмотреть другой матч – это мой выбор. Но это не означает, что я не поддерживала «Валенсию» в матче с «Гранадой», − ответила болельщикам дочь владельца.

«Валенсия» без ценной поддержки Ким Лим сыграла в домашнюю ничью с «Гранадой» – 1:1. Затем последовал ряд болезненных поражений, которые привели команду к угрозе вылета в Сегунду и заставили Питера Лима уволить очередного тренера. Отставки касаются кого угодно: тренеров, футболистов, спортивных директоров, только не членов его клана.

Фанаты в массовом порядке выражают протесты против неэффективной работы нынешнего президента «Валенсии» Лей Хун. На публике она всячески старается показывать свою озабоченность результатами, но получается это у нее неважно. «В новом году я желаю вам больше терпения. Нам необходимо всем вместе крепче держаться», − теперь у болельщиков «Валенсии» есть свой Дмитрий Анатольевич.

Не успели поклонники «летучих мышей» как следует посмеяться над новогодним обращением Лей Хун, как на первый план вышел Чезаре Пранделли. «Мне обещали четырех новых футболистов, вокруг которых я бы смог построить новую команду. Но в последний момент передо мной поставили условие: либо полузащитник, либо Симоне Дзадза. Со мной в очередной раз поступили подло, и я больше не смог этого выносить», − заявил теперь уже экс-тренер «Валенсии».

На фоне истории с заслуженным итальянским тренером еще более очевидным кажется тот факт, что семья Лимов элементарно не разбирается в футболе. Едва придя в «Челси», Роман Абрамович брал советы у Питера Кеньона и его окружения, благодаря чему со временем стал первоклассным владельцем. Советником Питера Лима стал Жорже Мендеш – агент, который думает исключительно о собственной выгоде. В свое время португалец привел в «Динамо» ряд невнятных португальцев. В мадридском «Реале» Жорже Мендеш был де-факто главной персоной клуба, что вылилось в искусственное продвижение в состав ряда игроков, включая Ди Марию и Коэнтрау. «Валенсия» под назойливым влиянием Мендеша за пару сезонов превратилась в борца за выживание, а заодно − в перевалочный пункт для его клиентов. «Клуб – выше интересов одного человека!» − как только эта мысль станет главной в голове Питера Лима, Жорже Мендеша в команде не будет. И это станет одним из первых шагов к настоящему возрождению «Валенсии».

Пока же практически все игроки «летучих мышей» живут будущим. В нем они видят, как расторгают контракт с «Валенсией» и переходят в другие клубы, где нет кумовства, зато есть стабильность. За последние два сезона «Валенсией» рулили шесть (!) тренеров.

«Самый забавный момент 2016 года – работа Гари Невилла. Мне было жаль, когда владельцы решились его уволить», − признался Джейми Каррагер. Но если в истории с телеэкспертом Невиллом можно как-то списать неудачу на него самого, то вот полный провал матерого Чезаре Пранделли буквально кричит: дело не в тренере. Нынешний временный коуч «Валенсии» Воро кое-как встряхнул команду. За счет домашних побед она оторвалась от зоны вылета и, скорее всего, спасется по итогам сезона. Но продлевать контракт с Воро никто не будет. История с другим «временщиком» − Пако Айестараном − еще слишком свежа в памяти болельщиков.

Воро немного утихомирил обстановку, хотя последние два трансферных окна все равно получились жаркими. С новым тренером, похоже, не ладит Жоау Канселу – португальский латераль пока один из худших в «Валенсии» в 2017 году. Сам Канселу умолял руководство продать его в «Барселону» уже этой зимой, но теперь сделка, вероятно, оформится в июле. «У Канселу − ДНК футболиста «Барселоны». «Барса» − лучшая команда Испании, и я считаю, ему нужно уходить в эту команду», − слова защитника «Валенсии» Мартина Монтойи.

«Севилья» будущим летом хочет усилиться сразу двумя игроками опорной зоны «летучих мышей» − Дани Парехо и Энцо Пересом. И это желание более чем взаимное. Парехо даже бойкотировал несколько тренировок «Валенсии», но тренерский штаб уговорил его доиграть до конца сезона. Защитник Хосе Гайя, показывающий динамичный легкий футбол на своем левом краю, нравится Хосепу Гвардиоле. Тренер «Манчестер Сити» понял, что Лим рассматривает «Валенсию» как бизнес-проект, и готов наладить массовую покупку игроков этого клуба. Помимо Гайи, «Ман Сити» хочет вырвать из рук «Барселоны» Канселу и уже приобрел форварда валенсийской молодежки Набиля Туаизи. Игрок, который считается одним из самых многообещающих воспитанников «Валенсии» за всю ее историю, уехал в Англию за 300 000 евро.

«Валенсия» нынешнего образца доживает свои последние месяцы. Уже в июле мы увидим совсем другую команду с другим тренерским штабом. Клуб рассматривает кандидатуры Пако Хемеса и Кике Сетьена. Последний ради «Валенсии» даже отказался продлевать контракт с «Лас-Пальмасом».

Но фаворитом испанские СМИ единогласно считают Оскара Гарсию, который сейчас тренирует «Ред Булл Зальцбург». В Лиге Европы его команда достойно сражалась с «Краснодаром», но так и не смогла сдвинуть «быков» со второго места в группе. В случае выбора Гарсии в игре «Валенсии» появится барселонский оттенок. Наставник «Зальцбурга» провел за «Барсу» больше 150 матчей, а как тренер работал помощником Гвардиолы и учился его идеям.

Гарсия – либеральный персонаж. Собственно, других со времен революции Кройфа «Барселона» не воспитывала. Игроки «Валенсии» как раз нуждаются во внутренней свободе, которую может привить только хороший психолог. В десяти матчах этого чемпионата «летучие мыши» пропускали голы с 80-й по 90-ю минуты. При этом Оскар Гарсия бывает строгим. «Сегодня на поле вышли мужики против моих нежных мальчиков», − жестко заявил он после домашнего поражения от «Краснодара».

Следующий сезон станет для «Валенсии» и ее владельца судьбоносным. Этот чемпионат выворачивает наружу десятки стыдных проблем. «Валенсия» не вылетит − однако пришло то самое время, когда Питер Лим должен сесть за стол, обхватить голову руками и дать себе обещание подходить к управлению клубом с большим профессионализмом.

Нелетучие мыши. В чем главная проблема «Валенсии», которая борется за выживание