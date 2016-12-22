Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка

Кто такой Лунев

Об Андрее Луневе большинство тех, кто смотрит матчи РФПЛ, узнали после игры с «Локомотивом», где тот выдал настоящее шоу, сделав несколько потрясающих сейвов и взяв пенальти.

Потом был матч с набравшим обороты «Спартаком», который как следует подскочил на уфимской кочке, проиграв дома 0:1. И снова Лунев стал героем встречи. Внимание прессы, высокие оценки, положительные отзывы болельщиков, и Андрей становится новым героем чемпионата.

Еще два года назад мало кто думал, что Андрей вообще заиграет на профессиональном уровне. Тогда он выступал во второй лиге, защищая ворота «Калуги». В родном «Торпедо» в талант Лунева никак не верили – на Автозаводской молодой вратарь грел лавку вместе с будущим партнером по «Зениту» Иваном Новосельцевым. Были и аренды в «Истру» (где он играл вместе с тем же Новосельцевым), командировка в Калугу, разрыв контракта, три игры за разваливающийся на глазах «Сатурн»… И пустота.

Кто знает, как сложилась бы карьера Лунева, если бы не Юрий Перескоков, с которым Андрей пересекся еще в «Калуге». Именно он убедил скаутов «Уфы» обратить внимание на молодого вратаря из «Сатурна», выдавшего несколько удачных игр. Так Лунев оказался в команде Гончаренко в качестве второго вратаря – в шестом туре после травмы основного Гиорги Шелии получил шанс сыграть против «Локомотива». А дальше вы все сами прекрасно знаете.

Почему его трансфер – ошибка

История футбольного пути Лунева действительно очень притягательна. Такому парню хочется симпатизировать и за него болеть. Однако в суровой питерской действительности Андрей может написать несколько не самых ярких глав своей биографии. И даже не по своей вине.

Если отсмотреть игры Лунева в этом сезоне за «Уфу», бросается в глаза, что Андрей – футболист куража. Первое впечатление всегда самое яркое, не так ли? Так вот в дебютных играх РФПЛ Лунев действительно смог его произвести – матч на «ноль» с «Краснодаром», героические спасения в игре со «Спартаком», взятый пенальти во встрече с «Локомотивом». Свой первый гол Андрей пропустил лишь в своем четвертом матче – и то после срезки Стоцкого в свои ворота. За месяц голкипер «Уфы» набрал множество положительных отзывов и даже становился MVP РФПЛ. После этого и заговорили о том, что в России растет еще один сильный голкипер.

Однако затем была серия не самых однозначных матчей. Разберем все по порядку. В матче с ЦСКА по воротам Лунева было нанесено всего два удара – один из них стал голевым. В пропущенном мяче Андрей не виноват, но вратарь высокого уровня вполне мог сыграть на выходе после подачи углового. Наш герой на такой шаг не решился.

Интересно, что после этой игры Виктор Гончаренко вновь поставил в основу Гиорги Шелию. Однако грузинский голкипер сам себя усадил на скамейку, удалившись на 8-й минуте. Место в воротах вновь занял Лунев – пропущенный пенальти и отличный удар Рочины под штангу никоим образом не лежат на совести Андрея. А вот третий гол Набиуллина, ставший в итоге для казанцев победным – вполне себе. Конечно, на не самую удачную игру Лунева в этом эпизоде никто не обратил внимания. Однако представьте, что началось бы, окажись на его месте Лодыгин. И еще один интересный момент – в створ ворот «Уфы» игроки «Рубина» нанесли пять ударов. Три из них стали голевыми.

В матчах с «Анжи», «Оренбургом» и «Томью» Лунев вновь сохранил ворота в неприкосновенности, что позволило «Уфе» одержать три минимальные победы. Андрей сыграл надежно, однако во всех трех играх в створ ворот уфимцев не приходилось более четырех мячей за матч.

Тут стоит отметить еще один момент, почему «Уфа» так мало опускает. Здесь огромную роль сыграл Виктор Гончаренко, который теперь будет выстраивать игру в ЦСКА. Белорусский специалист действительно проделал огромную работу в Уфе, соорудив одну из самых вышколенных команд РФПЛ. Виктор Васин (тоже вернувшийся в ЦСКА) вместе с партнерами по обороне допускали очень мало ошибок и не позволяли соперникам наносить большое количество ударов по своим воротам. Голкиперу оставалось лишь не ошибаться. С этой задачей не справился Шелия, зато неплохо ее выполнил Лунев.

Моментом X для Андрея стал матч снежный матч в Питере против будущей команды. Тут – шесть ударов в створ и два пропущенных мяча. Интересно, что в этой игре более ярко выступил визави Лунева Лодыгин, спасший «Зенит» в нескольких эпизодах. Нападение питерцев до 84-й минуты неразрешимых задач перед голкипером соперника не ставило. Но когда у ворот гостей стало по-настоящему жарко, Лунев не выручил.

Игра новичка «Зенита» строится на рефлексии – спасения на ленточке, реакция на удары в упор. Однако при игре на выходах и вводе мяча ногой у Лунева периодически возникают проблемы. Когда он ловит кураж, то может спасать матчи, когда нет – то ничего сверхъестественного от Андрея ждать не стоит. Никого не напоминает?

Лодыгина часто обвиняют в отсутствии школы и постоянных ляпах. Однако проблемы Юрия кроются в психологии – его спад случился, когда в «Зените» появился еще один крепкий вратарь, Михаил Кержаков. Луческу не раз говорил, что видит Лодыгина игроком старта, верит в него, однако на деле все складывается несколько иначе. Вместо того чтобы продолжать делать ставку на нынешнего голкипера или же приобретения более сильного исполнителя на эту позицию (Беленова, Джанаева или Крицюка, если уж «Зениту» так важно иметь россиянина в воротах), клуб подписывает ничем не выдающегося вратаря, сыгравшего два сильных матча в сезоне. По меркам РФПЛ Лунев действительно может вырасти в сильного исполнителя. Однако когда дело дойдет до еврокубков, «Зенит» вновь может оказаться без крепких тылов. Вместо сильного первого номера Луческу получил в свое распоряжение голкипера, который ничем не лучше уже имеющихся.