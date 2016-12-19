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  • «Так дальше продолжаться не может». Чем недоволен вице-президент «Монако»

«Так дальше продолжаться не может». Чем недоволен вице-президент «Монако»

«ПСЖ» проиграл «Генгаму» (1:2), дав шанс «Монако» и «Ницце» увеличить фору в чемпионской гонке. «Ницца», встречавшаяся с неуступчивым «Дижоном», добыла победу благодаря дублю Марио Балотелли. Соперником «Монако» был куда более сильный «Лион» – один из представителей эшелона преследователей убежавшей вперед тройки лидеров Лиги 1.

С первых минут стало понятно, что «Монако», имевший перед этой игрой разницу мячей +37, легко этот матч не выиграет. Защитник Менди дважды стрелял по воротам Лопеша, но португальский вратарь продемонстрировал ловкость и отменную прыгучесть. «Лион» ответил своим дальним выстрелом, с которым справился уже Субашич. Бывший голкипер Грегори Купэ сравнил игру голкипера «Лиона» со способностями собственного кота.

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Но совсем не игра вратарей в этом матче вышла на первый план. На предматчевой разминке получил травму полузащитник «Лиона» Максим Гоналон. Вместо него в стартовый состав включили атакующего игрока Фекира, а в опорную зону отодвинули Толиссо. Поменялись обязанности при персональной опеке, а Толиссо, толком не освоившись, слишком сильно размахался руками в собственной штрафной. Уже в начале матча судья мог ставить пенальти, но пожалел «Лион».

«Монако» совсем расклеился, а в концовке первого тайма спорную красную карточку получил Менди. Его нарушение явно тянуло на предупреждение, но судья оценил фол слишком жестко. Оправдания Менди арбитр Руди Букке не слушал, хотя во втором тайме в подобной ситуации пощадил Геззаля.

При счете 1:0 в пользу «Лиона» арбитры увидели нарушение правил в штрафной площади «Монако». Однозначно оценить эпизод в пользу фола тоже нельзя. Даниэль Субашич перенервничал, взял одиннадцатиметровый, но потом стал ошибаться и всего пропустил трижды. «Монако» тоже забивал, однако засчитанным оказался только один мяч. Судьи находили у футболистов «Монако» офсайды, а Радамель Фалькао ни разу не смог толком пробить по воротам.

«Монако» проиграл этот матч из-за слабой игры в обороне и слишком низкой моральной готовности. Арбитр, почти во всех спорных ситуациях принимавший сторону футболистов «Лиона», тоже чем-то помог «Лиону» победить. «Так дальше продолжаться не может. Я скажу то, что многие не решаются говорить – судьи помогают «Лиону», – выступил после матча вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Интрига же в чемпионате Франции от этого результата только выиграла и накалилась. «Лиону» осталось всего пять очков до «ПСЖ». Возможно, лидирующая тройка скоро будет выглядеть так, как это происходило во времена тотальной гегемонии «Лиона».

Франция. Лига 1 Франция Монако Лион Субашич Даниэль Лопеш Антони Ляказетт Александр Менди Бенжамин
Комментарии (4)
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Dgad
1482124987
Ну я думаю удалили по делу, но пендаль левый,
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nikovitek
1482135701
Засудили Монако, хоть удаление было верным. Сами монегаски настроили судью против себя своим поведением.
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Денис Беневольский
1482136220
Какая желтая карточка за откровенный удар по ноге игрока без мяча??? Если за это не удалять, тогда надо просто отменить красные карточки за ненадобностью. Пусть все ломают друг друга вдоволь.
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