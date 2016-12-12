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Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси
Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси
Бомбардир.ру
12 декабря 2016, 10:20
10
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Рамос Серхио
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Комментарии (10)
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Синий Лондон
1481353338
Автор даже вратарей засунул..лол.Но золотого мяча достоин Гризманн
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1
Kulimen
1481354539
Че так мало, я думал человек будет.
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1
Lexa_Lexa
1481354917
Гризман, Бейл, Рамос/Де Хеа
Ответить
2
McDuff
1481361238
по-хорошему, золотой мяч должны уже были выиграть Фалькао, Пирло, Нойер и Гризманн
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1
Des79
1481364230
ПЕРВОЕ МЕСТО КОНЕЧНО ДОСТОИН БУФОНИЩЕ!!!!
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3
alex kidn
1481398899
Гризман если выиграл бы евро, был бы в тройке
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0
artem 81
1481536536
Левандовски, Варди, Марез, Неймар и ВСЁ.
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0
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