Сеск по дружбе. Почему «Челси» сливает Фабрегаса

Balance. Это слово – одно из самых важных в пока не самом богатом английском лексиконе Антонио Конте. После Жозе Моуринью итальянский специалист пришел на выжженную землю, чуть-чуть политую водой мастером экстремального менеджмента Гусом Хиддинком. Назначение Конте было воспринято неоднозначно. Кто-то верил, что в Англии возможно привить традиции итальянского футбола, кто-то, напротив, заявлял, что Антонио просидит в тренерском кресле «Стэмфорд Бридж» максимум до Boxing Day.

Однако Конте с тактом и расстановкой взялся за дело. Попытался вернуть к жизни многих игроков, «убитых» Моуринью (с Матичем и Азаром получилось, с Ивановичем – не очень), взял под контроль раздевалку и начал экспериментировать с выбором схем. Удивительно, но Антонио не стал сходу внедрять схему с тремя центральными защитниками и выждал некоторое время, чтобы раскрепостить игроков и самому втереться им в доверие. Он оступался, порой ошибался, но в целом выбирал верный маршрут перестроения команды. И команда шла за ним. Медленно, но верно, Конте искал тот самый баланс, говорил о нем на каждой послематчевой пресс-конференции. И в конце концов нашел.

Приход ужасного защитника и отличного дирижера Давида Луиса позволил итальянцу взять тот курс, на который он рассчитывал еще до прихода в «Челси». Курс, по которому он успешно шел с «Ювентусом» и со сборной Италии. Луис, Аспиликуэта, Терри и Кэйхилл ротируются в составе и составляют трио центральных защитников. Причем именно бразильцу отводится особая роль – он исполняет то, что делал под руководством Конте Андреа Пирло, а с его уходом – Леонардо Бонуччи. Благодаря прекрасной технике и видению поля Давид обеспечивает быстрый выход из обороны в атаку, раскидывает мячи по флангам или же выводит лонгболлами форвардов на свободные пространства. На флангах чаще всего располагаются неприметный новичок Маркос Алонсо и откопанный из глубокого запаса Мозес. В атаке развязались ноги у Азара и Педро, которые сосредоточились на работе у чужих ворот и за счет скоростных данных обеспечили мобильность. Вновь расцвел Диего Коста, настрелявший уже 10 мячей в 12 играх. В опорной зоне трудятся новичок Н’Голо Канте и получивший очередной шанс показать себя Неманья Матич. Фабрегасу во всех этих построениях просто не находится места. Дело даже не столько в стагнации Сеска (в моуриньевском «Челси» испанец держал центр поля, обеспечивая владение мячом и порой был очень хорош, когда находился в форме), а в том, что его умения этой команде при нынешней схеме просто не нужны.

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В опорной зоне Конте, помешанный на компактности и работе всей команды на каждом участке поля на протяжении 90 минут, требует от игроков максимальной мобильности и способности держать темп. Канте и Матич с этой задачей справляются прекрасно, держа строй в центре поля и давая возможность группе атаки сосредоточиться на наступательных действиях. Фабрегас, при всех своих достоинствах, под эти задачи не заточен. Банально не хватает скорости и выносливости.

За два с половиной сезона в «Челси» Сеск стабильно держит процент точности передач на уровне 86%, в 79% случаев разыгрывая мяч с ближним партнером. При модели игры Конте, предполагающей длинные переводы мяча и максимально быстрое прохождение центра поля, держать мяч в центре просто не нужно. Креативности Канте и Матичу определенно не хватает, и эту проблему тренеру еще предстоит решить, однако жертвовать компактностью и динамичностью он не намерен. Конте не нужен классический диспетчер. Ему нужны пахари, перекрывающие свободные зоны за счет постоянного движения и способные накрывать футболистов соперника в полузащите при потере мяча.

В игре с «Арсеналом» Конте попробовал выпустить в центр и Матича, и Фабрегаса, и Канте. Закончилось это все тремя пропущенными мячами, полностью проигранным центром и отрезанностью группы атакующих игроков от команды. Сеск не показал ничего вразумительного и на 55-й минуте отправился на лавку, с которой не встает по сей день (справедливости ради, некоторое время испанец находился в лазарете).

В теории Конте мог бы наигрывать Сеска в опорной зоне вместе с Матичем или Канте, одному отведя роль разрушителя, другому – созидателя, роль которого в «Юве» великолепно исполнял Пирло. Однако Конте уже не раз говорил, что имеет большие претензии к игрокам обороны и надеется укрепить эту линию в ближайшее трансферное окно. Потому наличие лишнего оборонительного игрока в центре для Антонио необходимо. А функции глубинного диспетчера не без ошибок, но добротно выполняет тот же Давид Луис.

Фабрегас привык быть центром футбольной системы, этаким Солнцем командной галактики, пасы которого, как лучи, расходятся во все стороны. Когда эту роль у Сеска отнимают (как то было, например, в «Барселоне»), он теряется и откровенно выпадает из игры. Конте сделал ставку на Эдена Азара, умеющего проходить оборону за счет минимального количества касаний. В плане контроля мяча бельгиец – лучший в этом сезоне в составе «Челси». Плюс ко всему он обладает отличной взрывной скоростью. Примерно то же самое можно сказать и про Педро, также играющего в оттяжке под Костой, но чуть правее. Подменяет их Оскар, также умеющий обыграть один в один и резко ускориться. При всем этом оба вместе с Костой постоянно прессингуют защиту соперника, вынуждая того ошибаться при переходе из обороны в атаку. В общем, двигаться тут нужно также очень и очень интенсивно, потому в атакующей зоне Фабрегасу, опять-таки, делать нечего. Даже благодаря отличной культуре паса и феноменальному видению поля.

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Сеск оказался заложником ситуации. В данный момент просто невозможно представить, где Конте сможет задействовать испанца. Держать такой ценный кадр на скамейке – роскошь даже по меркам «Челси». Фабрегас по-прежнему футболист мирового уровня, пусть уже и не производит того впечатления, что пятью годами ранее. Его способности пригодились бы практически любой команде, борющейся за самые высокие места. Но, к сожалению, только не «Челси».

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится сегодня в 15:30. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.