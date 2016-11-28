«Я нашел Фирмино в «Football Manager». Как виртуальный футбол помогает в реальности

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«Всего через два года игры в «Football Manager» я знал трансферный рынок лучше, чем любой другой скаут. Это смешно, но настоящая правда», – рассказывал скаут Бен Вриглсворт. Бен оказался тем самым человеком, который инициировал переход в «Лестер» Варди, Мареза и Канте. Получения должности в клубе Вриглсворт добился тем, что закидывал скаутскую службу за приемлемые деньги резюме неизвестных футболистов, которых он находил в «Football Manager». Сейчас талант Бена по поиску игроков заметили в «Арсенале», куда скаут и перешел на работу.
А вот уже история из Германии, которой гордится скаут «Хоффенхайма». «Я со своим коллегой нашел Фирмино в «Football Manager». Думаю, мы не ошиблись и провели удачную скаутскую работу», – поделился впечатлениями Пфанненштиль. «Хоффенхайм» продал Фирмино «Ливерпулю» за 42 миллиона евро, хотя покупал всего за 4 миллиона. Сейчас Роберто феерит в Англии, хотя еще недавно о нем почти никто не знал. Базой «Football Manager» пользуются в ведущих клубах мира, а болельщикам эта игра позволяет лучше понять, что из себя представляет футболист, каковы его умения и таланты.
Правда, с годами «Football Manager» сильно не меняется, а конкуренции в этой нише игровой индустрии у него прямо сейчас нет совсем. Здесь по-прежнему можно отыскать какого-нибудь игрока в пятой бразильской лиге, но существенных улучшений в игровом процессе не происходит. В очередной версии игры добавили новые тактические возможности, переработали 3D матч и улучшили искусственный интеллект, но в таком глобальном проекте это выглядит мелочами. У игры есть и свои недостатки. Китайцы, например, бунтуют из-за того, что «Football Manager» никак не переведут на их родной язык. На игру стоит потратить долгие часы, если есть желание почувствовать себя трансферным гением или в тяжелых условиях привести свой клуб к победам в турнирах.
Поиграть? Вам сюда
Fifa – совершенно противоположная игра, если сравнивать с «Football Manager». В нее нужно заходить, чтобы лучше понять сам футбольный процесс. Ну и просто для развлечения, конечно. Здесь постоянно идет доработка различных умений футболистов, графики и реалистичности самих футбольных матчей. Конечно, бывают и свои казусы. Иногда «реалистичные» голкиперы пропускают совершенно неожиданные удары, а в других случаях мяч совершенно не идет в ворота.
Эту серию игр раскручивают рьяно и очень давно. Поэтому по популярности Fifa намного опережает любые другие спортивные симуляторы. Блогеры на YouTube постоянно проводят трансляции, приобщая все новых и новых людей к матчам. В России даже есть свой чемпион мира по Fifa, с которым мы не так давно делали об игре интервью. Fifa пользуется популярностью и среди реальных футболистов. Уже несколько лет подряд они раскручивают серию, периодически играя друг с другом. Засветился даже новоиспеченный россиянин Нойштедтер.
Здесь постоянно дополняется и онлайн-режим. Fifa становится ближе к реальности и из-за акций, посвященных праздникам, когда в онлайне появляются новые карточки. Например, вот такой счастливый час разработчики запустили в честь Хеллоуина.
Самим футболистам всегда бывает приятно, если их улучшенные версии оказываются в игре в качестве награды за реальные действия на поле. Но иногда игроков и что-то не устраивает. Например, игрок «МЮ» Фосу-Менса попросил изменить его игровую внешность.
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи так и вовсе остался недоволен своими характеристиками паса (59), а потом еще очень долго троллил разработчиков.
За последние годы Fifa пережила несколько глобальных улучшений, которые сделали игру интереснее. Новая версия симулятора построена на движке Frostbite, который используется и в не связанных со спортом играх. «Игровой движок Frostbite сделал нашу историю всеобъемлющей. Это кадры для режима сцены, а также окружение. На его базе создается огромное количество игр с хорошими сюжетными линиями. Он помог сделать новый сюжет и для нашей игры», – рассказывают разработчики.
Специально для пользователей, которые любят часами просиживать за карьерой, придумали совершенно новый режим «История». Он рассчитан на 10 сезонов, а концовку игрок получает ту, которую заслужил своими действиями на клавиатуре. Путь молодого футболиста Алекса Хантера к вершинам мирового футбола раскрывает и оборотную сторону футбола. Чем-то это похоже на «Football Manager», но не так глобально и сделано скорее для улучшения общего понимания картинки. В целом Fifa за последние годы превратилась в многогранную игру, где каждый любитель футбола сможет выбрать самый любимый для себя режим, который окажется ему еще и полезен.
PES-реальность
Главный конкурент Fifa за игровой футбольный олимп тоже не дремлет и улучшается. Но при разработке PES-2017 все сосредоточились исключительно на улучшении матча и картинки. У PES хорошая графика, а стадионы в обновленной версии выглядят едва ли не лучше, чем в реальности. Сейчас у PES глобальное обновление, когда идет пересмотр всех существующих стандартов. Тут придумали реализацию различных стратегий, реалистичные пасы и даже атакующие и защитные тактики, которые можно менять в любой момент матча.
Есть ощущение, что в Fifa подобное проходилось еще несколько лет назад, но конкуренты из Konami стараются быть лучше в своих обновлениях. Для чего может пригодиться PES? Хотя бы для того, чтобы почувствовать атмосферу стадиона и настоящего футбола. Тут не так важно закулисье игры, которое совершенно не дорабатывается. Новый онлайн-режим, придуманный для очередного витка конкуренции с Fifa, тоже пока выглядит сыро и недоработано. Поэтому главное достоинство PES – сами матчи в игровом режиме.
Понятно, что все три игры совершенно различны по своей сути и направленности. Поэтому каждому любителю футбола придется выбирать именно то, что его интересует больше всего. Но проводить время за игрой в компьютерный футбол – больше не бесполезное развлечение. Сегодня игры учат спорту, помогают его понять и прочувствовать, заставляют заниматься и развиваться. В будущем же главные спортивные баталии могут и вовсе переместиться в киберпространство, приобщаться к которому можно и нужно начинать.
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