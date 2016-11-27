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  • «Краснодар» вырвал победу у «Зенита». «Ростов» обыграл «Анжи». Ключевые моменты 15-го тура РФПЛ

«Краснодар» вырвал победу у «Зенита». «Ростов» обыграл «Анжи». Ключевые моменты 15-го тура РФПЛ

«Краснодар» – «Зенит» – 2:1

«Краснодар» в концовке сравнял счет и вырвал победу. Чумовой гол забил Окриашвили!

Дзюба в концовке матча все-таки затолкал мяч в ворота «Краснодара».

«Краснодар»: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Лаборде, Смолов.

Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Мартынович, Ахмедов, Быстров, Окриашвили, Вандерсон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин – Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисиу, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

«Ростов» – «Анжи» – 2:0

Гацкан увеличил преимущество «Ростова». Через две минуты он же получил красную карточку.

Азмун забивает в ворота «Анжи».

Составы команд.

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров.

«Анжи»: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао, Мусалов, Гасанов, Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Тигиев, Щербак, Георгиевский, Амаду, Бериша, Газимагомедов, Будковский, Боли.

«Крылья Советов» – «Томь» – 3:0

Дубль оформляет Молло. Это уже разгром!

Второй гол забивают «Крылья». Молло отличился.

Вот за такой фол был удален голкипер «Томи» Коченков.

Корниленко открывает счет. «Крылья» выходят вперед в матче, который по погоде больше напоминает хоккей с мячом.

Составы команд.

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

«Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Томь Ростов Анжи Краснодар Зенит Окриашвили Торнике
Комментарии (9)
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Wind Of Life
1480256131
Видео первого гола Крылья-Томь, 0:59 сек. Защитник пытается накрыть удар, но буксует на месте, в конце концов из последних сил отталкивается, падает и катится по снегу в нужном направлении, но всё же не успевает. Эпичный футбол.
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Wind Of Life
1480256334
А Молло - красавчик, ему и погода нипочём
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sochi-2013
1480261318
Краснодар при Шалимове утратил свою игру. Навес в штрафную, а там как повезет. Может Смолов сделает что-нибудь. Только он пока тоже не понимает такую игру. Пропускает мяч, думая, что там кто-то есть, а там никого. Зрелищность пропала. Печалька ((( Сейчас посмотрим как с Зенитом будет.
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turist82
1480264153
Удачи Краснодару!!!
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Ubuntu
1480269214
Вот это гол!!!!! Краснодар красавцы!
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azar80
1480270144
Господа, после гола Глушакова в прошлом туре я думал это все, но после сегодняшнего гола грузина, Глушаков нервно курит в сторонке, спасибо тебе грузин, от болел Спартака
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woyser
1480334304
Да гол поистине красивый, к сожалению.
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D'achkov
1480429378
молло бист
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