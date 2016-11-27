«Краснодар» вырвал победу у «Зенита». «Ростов» обыграл «Анжи». Ключевые моменты 15-го тура РФПЛ

«Краснодар» – «Зенит» – 2:1

«Краснодар» в концовке сравнял счет и вырвал победу. Чумовой гол забил Окриашвили!

Дзюба в концовке матча все-таки затолкал мяч в ворота «Краснодара».

«Краснодар»: Синицын, Торбинский, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаузинью, Лаборде, Смолов.

Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Мартынович, Ахмедов, Быстров, Окриашвили, Вандерсон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин – Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Чернов, Маурисиу, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

«Ростов» – «Анжи» – 2:0

Гацкан увеличил преимущество «Ростова». Через две минуты он же получил красную карточку.

Азмун забивает в ворота «Анжи».

Составы команд.

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров.

«Анжи»: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао, Мусалов, Гасанов, Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Тигиев, Щербак, Георгиевский, Амаду, Бериша, Газимагомедов, Будковский, Боли.

«Крылья Советов» – «Томь» – 3:0

Дубль оформляет Молло. Это уже разгром!

Второй гол забивают «Крылья». Молло отличился.

Вот за такой фол был удален голкипер «Томи» Коченков.

Корниленко открывает счет. «Крылья» выходят вперед в матче, который по погоде больше напоминает хоккей с мячом.

Составы команд.

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Ткачев, Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Садик, Бато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Голенков.

«Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, Дудиев, Попов, Голышев, Касьян.

Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Кудряшов, Самодин, Погребняк, Дроппа, Бордачев.