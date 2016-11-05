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  • Плоды «примаВеры». Доннарумма, Ньянг и другие новые звезды «Милана»

Плоды «примаВеры». Доннарумма, Ньянг и другие новые звезды «Милана»

Джанлуиджи Доннарумма

Стоимость: 15 млн евро (здесь и далее – по данным Transfermarkt.de)

Уже сейчас 17-летний вратарь считается одним из лучших на своей позиции в Серии А. Доннарумма – воспитанник академии «россонери», прошедший все ступени подготовки в школе «Милана». В прошлом сезоне из-за невнятной игры Диего Лопеса и Кристиана Аббьятти Джанлуиджи (к слову, названный в честь Буффона) провел свой первый матч за первую команду. В игре с «Пескарой» Доннарумма ошибся, однако нервы 16-летнего паренька оказались покрепче, чем у многих ветеранов. В следующих поединках он доказал, что достоин быть первым номером. В этом сезоне Доннарумма – самый «сухой» вратарь топ-5 европейских первенств, отстояв на «0» в пяти из 11 матчей. И это при «славной» миланской обороне! Кстати, вратарская линия «Милана» – одна из самых молодых в Европе. Вторым вратарем команды является 24-летний Габриэл, третьим – 16-летний Алессандро Плиццари.

Адриано Галлиани: «Думаю, он станет наследником Буффона в сборной. Хотя Джанлуиджи все еще великий вратарь. Уверен, что Доннарумма останется игроком „Милана“ на протяжении многих последующих лет».

Алессио Романьоли

Стоимость: 20 млн евро

В данный момент Романьоли считается самым перспективным итальянским защитником. Летом 2015 года «Рома» беспечно отпустила своего воспитанника в «Милан» за 25 миллионов евро. Этим летом «Челси» был готов заплатить за него все 60. Солидный показатель прогресса. Романьоли – очень резкий, техничный и пластичный защитник. Конечно, на раннем этапе карьеры Алессио склонен к авантюризму, но смелость, с которой он идет в обводку и выходит из-под прессинга у своей штрафной – внушает. Сейчас Романьоли 21, ему по-прежнему не хватает опыта, но в ближайшие несколько лет он грозится вырасти в защитника мирового уровня. Вероятнее всего, именно его мы увидим на чемпионате мира в России в паре с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Алессандро Костакурта: «Романьоли – один из лучших молодых защитников в Европе, но Алессио надо еще во многом прибавлять. В этом году он не прогрессирует».

Давиде Калабрия

Стоимость: 2,5 млн евро

Калабрия был в составе той сборной Италии до 17 лет, которая в финале молодежного Евро в 2013 году уступила в финале сборной России. И если ни один из игроков той российской команды пока не проявил себя на высоком уровне, то 19-летний Калабрия вовсю борется за место в основе «Милана». Давиде начинал свою карьеру на позиции крайнего полузащитника, однако Филиппо Индзаги, под руководством которого Калабрия рос в «примавере», отрядил футболиста в защиту, где тот показал все свои лучшие качества. Воспитанник «Милана», начинающий карьеру на позиции крайнего защитника, никуда не денется от сравнений с Паоло Мальдини. Сам Калабрия является поклонником легендарного капитана, также «фанатея» от игры Давида Алабы и Маттиа Де Шильо.

Риккардо Монтоливо: «Калабрия всегда спокоен и хладнокровен на поле. Для столько молодого человека это очень важно. Сейчас нам нужно запастись терпением, но его ждет большое будущее».

Маттиа Де Шильо

Стоимость: 6 млн евро

Де Шильо взял молодого Калабрию под опеку и старается научить его всему, что знает сам. Маттиа всего на пять лет старше своего партнера с другого фланга обороны, однако уже имеет огромный опыт выступлений в Серии А. Да что уж там, они и по манере игры схожи. Оба обладают прекрасной скоростью, хорошо оснащены технически, любят подключаться в атаку и… порой портачат у своих ворот. Хотя, смотря на возраст Де Шильо и Калабрии и памятуя о традиционном итальянском футбольном долголетии, можно предположить, что на свой пик оба выйдут лет через десять.

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Адриано Галлиани: «Де Шильо — символ молодежной Академии «Милана», потому что он пришел в центр Висмара в 10 лет и сумел пройти через все команды. Всем нашим молодым игрокам я говорю, что мы надеемся, что они смогут стать такими же, как Маттиа».

Мануэль Локателли

Стоимость: 1,5 млн евро

«Больше никто в Европе не играет с 17-летним вратарем и 18-летним плеймейкером» – сказал Адриано Галлиани после победы над «Ювентусом». Несколько потрясающих сейвов в том матче сделал Доннарумма, сохранив ворота в неприкосновенности, а единственный мяч записал на свой счет Мануэль Локателли, новая звездочка, взошедшая из «примаверы» клуба. Несмотря на свои габариты (186 см) Локателли прекрасно чувствует себя у чужих ворот и здорово работает с мячом. Он грамотно использует свои антропометрические данные для борьбы в центре поля и не боится брать игру на себя. Само собой, Мануэлю еще прогрессировать и прогрессировать, однако то, что он обладает большим талантом, видно уже сейчас.

Адриано Галлиани: «В далеком 1961 году Джованни Ривера в 18 летнем возрасте поразил ворота «Ювентуса», сейчас Локателли творит тоже самое. Надеюсь, юное дарование пойдет по стопам легендарного футболиста».

Сусо

Стоимость: 7 млн евро

В отличие от большинства других игроков из этого списка, Хесус Фернандо Саес, или просто Сусо, пришел в «Милан», уже имея солидный опыт. Воспитанник испанского «Кадиса» покинул родину в 16 лет, подписав контракт с «Ливерпулем». Через два года дебютировал на «Энфилде», однако за два сезона принял участие всего в 14 матчах, а один год провел в аренде в «Альмерии». В «Милане» у Сусо есть реальный шанс показать, что в свое время за него не зря боролись несколько европейских топ-клубов. Монтелла использует Сусо на позиции крайнего нападающего, однако сам он регулярно опускается вниз за мячом и разгоняет атаки из глубины, что делает его одним из системообразующих игроков этого «Милана».

Винченцо Монтелла: «У Сусо огромный потенциал, но он должен стать более стабильным и уверенным в себе. Он скромный и должен больше рисковать, находясь в чужой штрафной, и думать как можно быстрее».

М’Байе Ньянг

Стоимость: 15 млн евро

Ньянгу всего 21 год, но за его плечами уже 137 поединков на профессиональном уровне и более 30 голов. Француз оказался в «Милане» в 17-летнем возрасте и сразу начал наигрываться в стартовом составе. При Винченцо Монтелле М’Байе исполняет роль флангового нападающего, старающегося обострить игру с бровки и доставить мяч в штрафную на Карлоса Бакку. Ньянг и сам умеет открыться у чужих ворот и реализовать момент. Словом, универсал, при должном подходе к делу грозящийся вырасти в нападающего мирового уровня.

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Винченцо Монтелла: «Я верю в него. М’Байе еще предстоит многому научиться, он должен знать, когда действовать индивидуально и когда играть на команду. Карьера Ньянга только начинается, поэтому ему есть, куда расти».

На кого еще обратить внимание: Алессандро Плиццари, Родриго Эли, Марио Пашалич, Николо Дзанеллато, Маттиа Эль-Хилали, Патрик Кутроне.

Италия. Серия А Италия Милан Ньянг М'Байе Сусо Де Шильо Маттиа Романьоли Алессио Калабрия Давиде Доннарумма Джанлуиджи Локателли Мануэль
Комментарии (3)
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Essence
1478331394
Доннарумма,конечно,впечатляет.Я не буду говорит про реакцию,которая свойственна возрасту,не стану говорить про отличные вратарские данные,которые ему даны природой и которые он достойно использует,отбивание мяча в сторону от ворот оставляет приятное впечатление.Но больше всего удивляет доигрывание эпизодов.Многие вратари отбивая мяч сидят на пятой точке и смотрят снизу вверх на защитников.Он моментально встает и доигрывает эпизод.Вратарское чувство как нужно действовать,чтобы остановить угрозу на высоком уровне.Главное,чтобы не зазвездился и морально был готов к смене тренеров и другим естественным футбольным трудностям!
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Des79
1478332928
Молодое поколение Милана впечатляет, главное не брать пример с Балотелли удачи!!!
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_FootFan
1478337866
к
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