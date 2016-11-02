Первый после Яшина. Почему Буффон должен получить «Золотой мяч»

Ровно год назад «Ювентус» находился в ужасной форме. В ранге 12-й команды Серии А туринцы приехали в гости к «Сассуоло». Капитан хозяев Франческо Маньянелли при виде Буффона начал нервничать: опорник поправлял волосы, ноги его то и дело переступали. Джиджи приветствует оппонента простой легкой улыбкой. «Удачи, дружище!» – сказал вратарь «Юве», приобняв Маньянелли. Ощущение нервозности тут же покинуло капитана «Сассуоло», и тот провел превосходный матч. Благодаря голу Николы Сансоне хозяева обыграли «Ювентус» – 1:0!

Плохой результат и шокирующее падение в таблице вынудило Буффона пойти на несвойственные ему методы. «В раздевалке стоял страшный ор. Джиджи выглядел настолько свирепым, что казалось, будто в соседнем здании идет война», – поведал один из работников «Мапеи Стэдиум». «Мне не так много времени осталось в футболе, и я не хочу терять время на несерьезные задачи», – оправдывался Буффон. Команда его услышала, а злобный рык Джиджи будет звенеть в ушах партнеров еще 26 туров – в них «бьянконери» потеряли всего два очка! «Юве» досрочно выиграл скудетто. Буффон в очередной раз продемонстрировал свое величие.

В этом весь Джиджи. Милый и улыбчивый мужчина, превращающий каждую автограф-сессию в настоящий праздник. Властный и непримиримый капитан, если того требует ситуация.

Буффон – самый популярный вратарь в Италии. Все чаще его называют «Первым после Яшина». Но это нисколько не сказалось на его характере. Персональный фанат Буффона – обычный парень по имени Джио – пришел на съемки фильма о тату-салонах. Какого же было его удивление, когда кумир подошел к нему и поздоровался. По свидетельствам очевидцев, Буффон полчаса с удовольствием общался с фанатом, а на прощание показал... татуировку с лицом Джио у себя на плече. «Уже несколько дней я хожу по улицам в эйфории. Мы ранее переписывались в интернете. Но в реальной жизни Буффон оказался настолько приятным человеком, что превзошел все мои ожидания», – делился своими впечатлениями шокированный фанат.

Чуть ранее Буффон оказался на пороге невероятного рекорда. Рекорда по продолжительности «сухой» серии. Рекорда вратаря «Милана» Себастьяно Росси, который составлял 926 минут и который никто не мог побить уже 23 года. Для того чтобы переписать историю, Буффону требовалось продержаться четыре минуты в матче с «Торино». Но вот незадача – «гранатовая» часть Турина жаждала сорвать «Буффонищу» праздник! «Мы сделаем все, чтобы рекорд Росси устоял», – воинственно заявил голеадор «Торино» Андреа Белотти. Эти слова заставили Буффона понервничать. Итальянские режиссеры выхватили, как вратарь в раздевалке стоит перед иконой и читает молитву.

Своей цели форвард «Торино» добился. Но сделал это слишком поздно. В самом начале второго тайма наглый Белотти поразил ворота Буффона. Тот несильно расстроился – его команда разгромила «Торино» 4:1, а «сухая» отметка Джиджи остановилась на 974 минутах. Когда-то Лео Месси дали «Золотой Мяч» за побитый «вечный» рекорд Герда Мюллера. Достижение 38-летнего Буффона – как минимум не менее грандиозное!

«Многие заслуживают этот «Золотой Мяч». Криштиану Роналду – фантастический футболист, невероятно хороши Месси и Неймар. Но будь моя воля, я бы отдал приз Буффону. Джиджи играет на высочайшем уровне уже 20 лет. Так держать планку способны единицы!» – резюмировал опорник сборной Германии Сами Хедира.

Буффона любит весь мир. Только ему готовы простить вопиющую ошибку, имевшую место в отборочном матче к ЧМ против сборной Испании. И только Джиджи способен выйти из тяжелой ситуации настолько эффектно. Выездной матч ЛЧ с «Лионом» дал ответ на вопрос, почему многие требуют вручить Буффону «Золотой Мяч», пусть даже он не выиграл Евро и не покрасил волосы. «Мы создали множество моментов, выложились без остатка, но проиграли Буффону», – как нельзя точно сформулировал произошедшее хавбек «Лиона» Максим Гоналон. «Игра с французами, возможно, лучшая в карьере моего сына. В этом матче Буффон напоминал мне Льва Яшина», – не скрывал восхищения отец Адриано Буффон. Французы создали с десяток голевых моментов, обстучали ворота со всех позиций, пробили пенальти. Но проиграли 0:1!

«Я не расстроился, когда узнал, что не номинирован на «Золотой Мяч»-2015. Ну, занял бы 20-е или 30-е место, а так – получил дополнительный пиар», – заявил Буффон в декабре прошлого года. Джиджи лукавил. Он и тогдашний наставник сборной Италии Антонио Конте в знак протеста бойкотировали голосование. В этом году уже появились серьезные подвижки: Буффон стал обладателем премии Golden Foot 2016, опередив и Роналду, и Лео Месси!

«Золотой Мяч» – высшая футбольная индивидуальная награда. Ее обладатель автоматически становится кумиром миллионов мальчишек. Ему будут подражать во всем, от финтов до поведения в различных бытовых ситуациях. Обладатель «Золотого Мяча» на год становится настоящей футбольной иконой. Все идет к тому, что ей станет триумфатор Евро-2016 Криштиану. Будь у сборной Италии более талантливое поколение, «Первый после Яшина» навязал бы португальцу серьезную конкуренцию. Но не судьба. Жаль! Если бы футбольной иконой стал Буффон, мир стал бы чуточку приветливее и добрее.