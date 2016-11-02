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  • Первый после Яшина. Почему Буффон должен получить «Золотой мяч»

Первый после Яшина. Почему Буффон должен получить «Золотой мяч»

Ровно год назад «Ювентус» находился в ужасной форме. В ранге 12-й команды Серии А туринцы приехали в гости к «Сассуоло». Капитан хозяев Франческо Маньянелли при виде Буффона начал нервничать: опорник поправлял волосы, ноги его то и дело переступали. Джиджи приветствует оппонента простой легкой улыбкой. «Удачи, дружище!» – сказал вратарь «Юве», приобняв Маньянелли. Ощущение нервозности тут же покинуло капитана «Сассуоло», и тот провел превосходный матч. Благодаря голу Николы Сансоне хозяева обыграли «Ювентус» – 1:0!

Плохой результат и шокирующее падение в таблице вынудило Буффона пойти на несвойственные ему методы. «В раздевалке стоял страшный ор. Джиджи выглядел настолько свирепым, что казалось, будто в соседнем здании идет война», – поведал один из работников «Мапеи Стэдиум». «Мне не так много времени осталось в футболе, и я не хочу терять время на несерьезные задачи», – оправдывался Буффон. Команда его услышала, а злобный рык Джиджи будет звенеть в ушах партнеров еще 26 туров – в них «бьянконери» потеряли всего два очка! «Юве» досрочно выиграл скудетто. Буффон в очередной раз продемонстрировал свое величие.

В этом весь Джиджи. Милый и улыбчивый мужчина, превращающий каждую автограф-сессию в настоящий праздник. Властный и непримиримый капитан, если того требует ситуация.

Буффон – самый популярный вратарь в Италии. Все чаще его называют «Первым после Яшина». Но это нисколько не сказалось на его характере. Персональный фанат Буффона – обычный парень по имени Джио – пришел на съемки фильма о тату-салонах. Какого же было его удивление, когда кумир подошел к нему и поздоровался. По свидетельствам очевидцев, Буффон полчаса с удовольствием общался с фанатом, а на прощание показал... татуировку с лицом Джио у себя на плече. «Уже несколько дней я хожу по улицам в эйфории. Мы ранее переписывались в интернете. Но в реальной жизни Буффон оказался настолько приятным человеком, что превзошел все мои ожидания», – делился своими впечатлениями шокированный фанат.

Чуть ранее Буффон оказался на пороге невероятного рекорда. Рекорда по продолжительности «сухой» серии. Рекорда вратаря «Милана» Себастьяно Росси, который составлял 926 минут и который никто не мог побить уже 23 года. Для того чтобы переписать историю, Буффону требовалось продержаться четыре минуты в матче с «Торино». Но вот незадача – «гранатовая» часть Турина жаждала сорвать «Буффонищу» праздник! «Мы сделаем все, чтобы рекорд Росси устоял», – воинственно заявил голеадор «Торино» Андреа Белотти. Эти слова заставили Буффона понервничать. Итальянские режиссеры выхватили, как вратарь в раздевалке стоит перед иконой и читает молитву.

Своей цели форвард «Торино» добился. Но сделал это слишком поздно. В самом начале второго тайма наглый Белотти поразил ворота Буффона. Тот несильно расстроился – его команда разгромила «Торино» 4:1, а «сухая» отметка Джиджи остановилась на 974 минутах. Когда-то Лео Месси дали «Золотой Мяч» за побитый «вечный» рекорд Герда Мюллера. Достижение 38-летнего Буффона – как минимум не менее грандиозное!

«Многие заслуживают этот «Золотой Мяч». Криштиану Роналду – фантастический футболист, невероятно хороши Месси и Неймар. Но будь моя воля, я бы отдал приз Буффону. Джиджи играет на высочайшем уровне уже 20 лет. Так держать планку способны единицы!» – резюмировал опорник сборной Германии Сами Хедира.

Буффона любит весь мир. Только ему готовы простить вопиющую ошибку, имевшую место в отборочном матче к ЧМ против сборной Испании. И только Джиджи способен выйти из тяжелой ситуации настолько эффектно. Выездной матч ЛЧ с «Лионом» дал ответ на вопрос, почему многие требуют вручить Буффону «Золотой Мяч», пусть даже он не выиграл Евро и не покрасил волосы. «Мы создали множество моментов, выложились без остатка, но проиграли Буффону», – как нельзя точно сформулировал произошедшее хавбек «Лиона» Максим Гоналон. «Игра с французами, возможно, лучшая в карьере моего сына. В этом матче Буффон напоминал мне Льва Яшина», – не скрывал восхищения отец Адриано Буффон. Французы создали с десяток голевых моментов, обстучали ворота со всех позиций, пробили пенальти. Но проиграли 0:1!

«Я не расстроился, когда узнал, что не номинирован на «Золотой Мяч»-2015. Ну, занял бы 20-е или 30-е место, а так – получил дополнительный пиар», – заявил Буффон в декабре прошлого года. Джиджи лукавил. Он и тогдашний наставник сборной Италии Антонио Конте в знак протеста бойкотировали голосование. В этом году уже появились серьезные подвижки: Буффон стал обладателем премии Golden Foot 2016, опередив и Роналду, и Лео Месси!

«Золотой Мяч» – высшая футбольная индивидуальная награда. Ее обладатель автоматически становится кумиром миллионов мальчишек. Ему будут подражать во всем, от финтов до поведения в различных бытовых ситуациях. Обладатель «Золотого Мяча» на год становится настоящей футбольной иконой. Все идет к тому, что ей станет триумфатор Евро-2016 Криштиану. Будь у сборной Италии более талантливое поколение, «Первый после Яшина» навязал бы португальцу серьезную конкуренцию. Но не судьба. Жаль! Если бы футбольной иконой стал Буффон, мир стал бы чуточку приветливее и добрее.

Италия. Серия А Италия Ювентус Италия Буффон Джанлуиджи
Комментарии (18)
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Kondrat Jr
1478074221
Надеюсь, что Буффону дадут ЗМ. Он заслужил не меньше, чем любой из номинантов.
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Егор Велунов
1478075468
Закрепление золотого мяча за полузащитниками и нападающими не справедливо. Надо отдавать дань игрокам защиты и тем более вратарям. Я за Золотой мяч в руках Буффона.
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Pathfinder
1478076060
Вы больные? Давать "Золотой мяч" Буффону только потому, что он вратарь? И потом все эти люди возмущаются, что Снейдер, Иньеста или еще кто не получали "ЗМ". Что такого сделал Буффон в 2016 году?
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panmon
1478077055
Надо просто изменить правила вручения золотого мяча. Что за бред давать по 5 мячей в руки? Сделайте приз лучшему Месси и лучшему Роналду и пусть выигрывают себе их каждый год! А золотой мяч нужно давть игроку который добился за год больше всех из те кто еще не получал мяч. К сожалению и в таком случае мяч уйдет не Буффону... Но хоть распределение мячей будет получше. П.С. Я за мяч Буффону, но не вижу реальных причин в этом году кроме выслуги лет
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Dammit
1478078114
Вот как Ди Каприо получил Оскар за много лет хорошей игры - также и Буффону можно было бы дать ЗМ) Очень жаль ещё, что Иньеста уже не получит ЗМ никогда, скорее всего, хотя заслужил.
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dzhanavar
1478078547
Джиджи заслужил такое уважение в футболе,своим поведением,харизмой,отношением к себе,к соперникам,что до его уровня не дойдут ни Месси,ни Рональду... А ЗМ мяч в последние годы они как будто приватизировали. Буффон уже легенда,и даже без этого "золотого мяча"...
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Des79
1478082694
Это дикая несправедливость со времен Льва Яшина не один голкипер не получал золотого мяча. Должно же восторжествовать справедливость Джиджи 20 лет игры на высочайшем уровне этим все сказано кто достоин получить золотой мяч!!!!!
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roman230582
1478099377
Конечно нужно давать
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egordonbass
1480405497
Золотых мячей должно быть 4. Голкиперу, защитнику, полузащитнику и нападающему. Как можно сравнивать вообще игроков с разным амплуа? Вратаря можно по сейвам определять, защитника по надежности, хава по результативным пасам и нападающих по голам, я понимаю что это бред но многие защитники тоже заслуживают на ЗМ.
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SKS6891
1480924493
А я, пожалуй, соглашусь с автором статьи.
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