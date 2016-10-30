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  • Коней на переправе – меняют. Как прошло главное дерби России

Коней на переправе – меняют. Как прошло главное дерби России

1) ЦСКА сдался

Зе Луиш ловко убирает Березуцкого и заканчивает матч. Возможно – и борьбу армейцев за «золото» в этом сезоне. Да, разрыв всего лишь семь очков. Да, впереди еще чуть больше половины чемпионата впереди. Но важно другое.

Массимо Каррера доказал то, что давно было пора – всему есть предел. ЦСКА вышел на игру почти без вариантов. Единственное, что получилось – периодически прессинговать на чужой половине. Валерий Газзаев говорит, что нужно было, как в песне Daft Punk, быстрее, лучше и сильнее, но откровения тренера походят на беспомощную демагогию – работа в Государственной Думе сказывается.

Каррера хранил в запасе больше интересных вариантов для разнообразия игры, но использовать их не успел. ЦСКА только вдохнул возможность для камбека, как тут же получил третий. Простая тактика давления со стеклянными глазами выдержала недолго. Верный симптом, что армейцы не понимают, как выбираться из трясины – накачка эмоциями дала лишь временный эффект. «Спартак» с этими нервами прощается и созрел, чтобы начать идти к чемпионству без красно-синих помех.

2) «Зенит» напоминает старый «Спартак»

Главная враждебная сила теперь в Петербурге. «Зенит» Луческу противопоставляет себя унылому Боашу: рассевает атакующую активность по всем зонам и ради огня в атаке готов дарить пламя и сопернику.

«Спартак» Карпина играл примерно схожим образом, поэтому его любили и возвели в религиозный культ. Румын пока далек от личной секты. Во многом потому, что «Зенит» привык к результату – по нему и оценят в конце сезона. За второе место персональный храм никто возводить не будет. А Питер пока не похож на силу, способную спокойно праздновать чемпионство в конце апреля.

Кошмар с вратарями, проблемы с центральными защитниками, но в противовес – злая атака. Луческу мудрее Карпина-2012: зимой обязан провести уже настоящую предсезонку, найти игрока, убивающего ностальгию по Гараю, и голкипера, который без эксцессов отыграет концовку чемпионата.

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Но на данном этапе «Зенит» взбалмошный и плохо поддается анализу (что было в Каспийске, например?). Каррере нужно сейчас давить холодом и без стеснения побеждать, как в Екатеринбурге. «4:3» и прочие веселые цифры пусть останутся для «Петровского».

3) Нет зависимости от Промеса

6,3 – худшая оценка среди спартаковских игроков в дерби по версии WhoScored. И ее получил Квинси Промес. Две неудачные обводки и два удара по воротам. «Лимитчики» и средненькие легионеры провинции обычно пугают такими цифрами. При этом никто за критику голландца не схватится. Во-первых, только отошел от травмы. Во-вторых, его команда победила – лидерского суперскилла не потребовалось.

«Спартак» побеждал без Квинси и дома над «Ростовом», и над «Уралом» в гостях. Вспомните прошлогоднего Аленичева, у которого Промес в составе был всегда. И те победы на его обводках и ударах, делавших шикарную статистику на статистических сайтах. И спасшие Аленичева до АЕКа.

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Каррера тихо покончил с культом личности. Ведь еще надо подготовить клуб и болельщиков – Квинси все равно придется однажды уехать.

4) Крутость Дениса Глушакова

В «Спартаке» продолжают мечтают о новом Титове. Русский полузащитник с оргазмическим пасом давно не приживался в этой команде. С Широковым не получилось, но Каррера близок, чтобы подарить нам чуть помолодевшего Романа.

Денис Глушаков разрывает на поле (как это было в дерби – все отлично помним). Он не угрюм в своих действиях, спешит в атаку, забивает важные голы и грациозно (обойдемся без междометия) отдает партнерам. И после матча тоже весел. Потихоньку рождается обновленный образ позитивного лидера. Давно в «Спартаке» главным игроком не был россиянин.

5) Возможность укрепиться зимой. И всех уничтожить

«Они не достойны играть за этот клуб!» – говорит любой фанат «Спартака», когда его команда опять что-то не может. Сейчас подойти к любому человеку, обвязанному красно-белым шарфиком, и эмоционально спросить «Кого надо гнать из клуба?!» – значит не услышать в ответ ничего. Зе Луиш начал попадать, Комбаров – не только мучить штрафную соперника кроссами, но и удивительным методом справляться со всеми напастями в обороне.

Но в январе-феврале в Тарасовке точно кого-то представят. Каррера таблицей убеждает Федуна, что деньги доверить итальянцу нужно. Мы не закиваем удивленно головой от этих трансферов. Возможно, мало что будем знать об этих игроках. Но 2-3 футболиста – и обойма расширится, состав по вариативности достигнет РФПЛ-максимума.

Похоже, в мае 2017-го года владельцу этого сайта придется придумать что-то оригинальнее.

Спартак ЦСКА Зе Луиш Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Denmark*
1477817039
"...и пугает конкурентов качеством перфоманса..." Если бы еще и судейство было адекватным в играх Красно-Белых, да не "расчищало" для кое-кого дороги золоту чемпа
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ufos73
1477817326
Надо подкупить как минимум ЦЗ и напа, но кажется скоро опять с лимитом мутить начнут, если сделают 10+15 то один сейчас даже лишний
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susanin62
1477821192
ЦСКА нужна смена поколений. Особенно в обороне. А в атаке больше выпускать Страндберга, чем этого непонятного Траоре. Толку больше будет.
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Apachi Bur
1477822579
Зенит нестабилен ?смешно , а какая команда идет без поражений в чемпионате ?порой пишут такую ху.....ню
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GSKA1974
1477840148
Посмотрите правде в глаза. Я болельщик ЦСКА как себя помню. Траорэ.......... ну толку от него... Защита с Игнашевичем и Березуцким-слов нет!!!! Хреново как то все!!! Буду надеяться,что выйдем из этой ситуации весной. КАК НАЧНЕМ БОМБИТЬ!!!! Было такое.
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