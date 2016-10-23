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  • Этот поезд в огне. Как получилось, что «Локомотив» сильно забуксовал

Этот поезд в огне. Как получилось, что «Локомотив» сильно забуксовал

После того, как Ольга Смородская оставила пост президента «Локомотива», счастью болельщиков красно-зеленых не было предела. Вскоре на просторах YouTube даже появилось такое видео:

Форумы гудели от восторженных комментариев неравнодушных к «Локо» болельщиков. Вторая волна позитивной реакции последовала после того, как скепсис и недоверие в отношении нового президента клуба Ильи Геркуса сменились хвалебными отзывами относительно хорошеющей атмосферы в Черкизово. Вокруг стадиона начали проводить конкурсы для болельщиков с детьми, жарить шашлыки, представили в клубных магазинах атрибутику образца чемпионского сезона. А однажды новый президент даже появился на фан-секторе, чтобы показать свое единение с фанатами.

Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

А уж когда на бровке у скамейки запасных показалась фигура Юрия Семина в клубной кепке, которую с наступлением холодов сменила фирменная шапка-петушок, и место рядом в роли помощника занял Дмитрий Лоськов, сердца болельщиков окончательно оттаяли. Казалось, что ситуация будет только улучшаться, и клуб скоро вновь окажется в элите российского футбола.

Однако к концу октября расставшиеся с эйфорией фанаты с унылым видом наблюдают за тем, как их команда еле волочит ноги по полю, а в турнирной таблице скатывается все ниже и ниже, неуклонно подбираясь к зоне вылета. Попробуем разобраться, в чем причина провального первого круга «Локо».

Селекция

За яркими эмоциями после смены руководства мало кто обратил внимание на работу селекционной службы «Локомотива» в летнее трансферное окно. Из-за затянувшейся истории с уходом Смородской и смены селекционного отдела у клуба оказалось просто мало времени, чтобы укрепить состав. Все три новых футболиста пополнили заявку команды в последний день трансферного окна. И по каждому из них есть ряд вопросов. Борис Ротенберг провел неплохой отрезок в «Ростове», однако под руководством Бердыева в приличного защитника может вырасти, наверное, даже песик Дружок из того самого видео, где Черданцев комментирует футбол во дворе. Сможет ли Ротенберг стать качественным сменщиком Чорлуки и Пейчиновича – большой вопрос.

Несмотря на все заявления Игоря Денисова о том, что с его проблемами с характером покончено, пока не ясно, сможет ли он качественно усилить центр поля и заменить травмированного Тарасова. Пока получается не очень. Даже отбросив не лучшую репутацию Игоря, сложно представить, чем сможет помочь команде 32-летний игрок, в прошлом сезоне вылетевший вместе с московским «Динамо» в ФНЛ. Спишем этот переход на цейтнот, российский паспорт и огромный опыт, которым Денисов, как ни крути, обладает.

Рента-драйвер. Как «Локомотив» обманул всех, провернув трансферы Денисова и Ротенберга

Что касается усиления атаки, то Игорь Портнягин, безусловно, талантливый нападающий (молодым и перспективным его язык уже назвать не повернется – 27 лет парню), однако вряд ли это тот игрок, который решит проблемы «Локо» с голами. За четыре полноценных сезона в Казани (еще четыре он провел в арендах) Игорь записал на свой счет 16 мячей. Не впечатляет. В Москве пока также туго – цифра 1 в графе «забитые мячи» (и то в Кубке России) вряд ли радует кого-либо из красно-зеленой торсиды. В общем, если «Локомотив» собирается претендовать на что-то большее, чем бултыхание в середине турнирной таблицы, ему необходимо куда более качественное усиление.

Проблемы в защите

В мировой практике уже устоялась модель, при которой новый главный тренер (пусть у Семина и есть обширный опыт работы с «Локомотивом») в первую очередь выстраивает защитную линию, а затем начинает заниматься атакой. Возвращаясь к вопросу селекции, после ухода Дюрицы «железнодорожники» не обзавелись другим надежным центральным защитником – Борис Ротенберг пока только лечится, да и когда вернется в строй, не факт, что привнесет что-то новое.

Сильно сдал Ведран Чорлука, один из лучших футболистов во всей РФПЛ, а Неманья Пейчинович и Тарас Михалик на роль лидеров явно не тянут. Однако если в обороне все не так уж и плохо – меньше «Локо» (8 мячей) пропустили только «Краснодар» (7), ЦСКА и «Амкар» (по 5) – то в нападении все просто катастрофично.

Атака

«Локомотив» – одна из самых малозабивающих команд в этом сезоне. На счету футболистов Семина лишь шесть голов, меньше на данный забили только «Уфа» и «Арсенал». После ухода Ниасса «Локо» не озаботился поиском ему равноценной замены. Не совсем понятно, куда ушли полученные от продажи Умара 16 миллионов евро. Вместо сенегальца из Любляны был выписан нигериец Эзекиэль Хенти, за девять месяцев записавший на свой счет... один мяч. И тот с пенальти.

Не может поставить голы на поток и Петар Шкулетич. Уже мало кто верит, что серб способен стать стабильным бомбардиром на уровне РФПЛ. И вряд ли даже дело в организации игры команды в центре поля (к этому мы еще вернемся). Бремя надежды всех болельщиков «Локо», таким образом, ложится на плечи на Портнягина, который пока также не может найти себя.

Прошло уже достаточно времени, чтобы все убедились – уровень Хенти и Шкулетича просто-напросто не соответствует амбициям «Локомотива». А значит, селекционерам «железнодорожников» ближайшей зимой предстоит исправлять свои ошибки.

Тренер

Да, похоже, придется посягнуть и на святое. Разговоры о том, что Юрий Палыч вскоре покинет свой пост, слышны все чаще и чаще. Несмотря на уверения Геркуса в том, что кредит доверия к Семину по-прежнему высок, результаты оставляют желать лучшего. А главное – прогресса в игре «Локомотива» пока так и не видно.

По большому счету, у «железнодорожников» в данный момент собран вполне себе боеспособный состав, которому требуются лишь несколько новых классных игроков. Главная проблема в нападающем, отсюда страдает и результат, однако на примере «Спартака» и Зе Луиша мы видим, как, при грамотно выстроенной игре, даже самый критикуемый и нерезультативный игрок команды может превратиться в заправского бомбардира.

Организация игры

Краеугольным камнем в полузащите «Локомотива» должен был стать Мануэль Фернандеш. Однако португалец пока так и не показал всего, на что он способен. На позицию креативного хавбека, разгоняющего атаки из глубины, также претендуют Ндинга и Баринов, но оба они в силу различных обстоятельств дыру в центре поля заделать не могут. В роли плеймейкера не все клеится у Алексея Миранчука, старающегося найти какие-то нетривиальные ходы, но регулярно оказывающегося без поддержки партнеров. Атаки «Локомотива» через центр развиваются исключительно редко, потому главной задачей Миранчука становится раскидывать мяч по флангам. Оттуда Самедов или подключающийся из глубины с другого фланга Денисов стабильно грузят снаряд в центр, где Шкулетич, Хенти или Портнягин (в зависимости от выбора тренера) стараются побороться на втором этаже. На этом креатив в игре семинского «Локомотива» себя исчерпывает.

Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»

В поисках выхода из тупика в последнем матче с «Амкаром» Семин попробовал Миранчука на позиции форварда. Как итог – два удара в створ за 90 минут и унылейшие нули на табло. Хочется верить, что «Локомотиву» удастся наладить игру, однако пока складывается впечатление, что ни игроки, ни сам Юрий Палыч не знают, как выйти из затянувшегося пике. Ближайший матч с ЦСКА, который также испытывает большие кадровые проблемы, может стать знаковым, стать началом белой полосы для «железнодорожников». Не хочется верить, что «Локомотив» повторит прошлогодний путь другой московской команды, от которой весь сезон безосновательно ожидали прорыва.

Локомотив Денисов Игорь Миранчук Алексей Хенти Эзекиэль Семин Юрий
Комментарии (6)
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343443
1477204596
В поисках выхода из тупика в последнем матче с «Амкаром» Семин попробовал Миранчука
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ljrljr0505
1477205115
печально, но все так и есть
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oyabun
1477211789
Надеемся на победу Локомотива сегодня в игре с ЦСКА. Команде пора выбираться из ямы, в которой оказалась по ряду причин.
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yorgenbarenz
1477213388
Заурядные игроки в команде.ВСЕ,кроме Чорлуки и голкипера.Чтобы нормально заиграть,Локо надо сохранить Сёмина.А как? Очень просто- надо купить 5-6 классных игроков и продать Миранчука,пока за него ещё можно что-то получить.До зимы никого приобрести не получится и Сёмину надо перевести взгляд на дубль и в каждой игре ставить молодых на замену.Глядишь, один зелёный юнец окажется вполне полезным.Всё равно,терять-то нечего.
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mihail1980
1477219361
бедный семин-не вовремя пришел
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D'achkov
1477314564
выправят)
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