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10 фактов о Франческо Тотти, которых вы не знаете

Факт №1. 12 лет – потеря девственности

Вот уже более 10 лет Тотти счастлив в браке с телеведущей Илари Блази, но по молодости истории его романов с моделями и актрисами частенько всплывали в итальянской прессе. Такая любвеобильность и тяга к прекрасному полу, видимо, тянется у футболиста с детства. В 10 лет он впервые поцеловался, а спустя два года (да-да, когда все еще сидели в песочницах) лишился девственности. Причем с девушкой, которая была значительно старше своего партнера. «Это произошло в Риме. Ей было 17. Она знала, что я был девственником», – не стесняясь, вспоминает он. Как вы поняли, страсть Тотти не ограничивается только «Ромой».

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Факт №2. Роли в кино

На телеэкранах Тотти появлялся не только в привычной ипостаси футболиста. В его жизни нашлось место и съемкам в кино. Правда, это были эпизодические роли. В 2007 году он предстал в качестве адвоката в фильме «Футбольный тренер 2», а спустя год снялся в сериале «Я Цезарь». Вместе с женой Франческо даже озвучил одну из серий вечных «Симпсонов». Как признался сам игрок, он остался доволен съемками, но работа в кино его не сильно-таки привлекает, поэтому после завершения футбольной карьеры мы вряд ли увидим Тотти на больших экранах.

Факт №3. Самый молодой капитан

Прозвище Il Capitano закрепилось за нападающим по понятным причинам. С 1998-го года капитанская повязка в «Роме» не спадала с его плеча. «Тотти – вечный капитан «Ромы»», – без доли лести заявил полузащитник римлян Даниэле Де Росси. Впервые же нападающий получил почетную должность в возрасте 22 лет и 34 дней, что сделало его самым молодым капитаном Серии А за всю историю. Причем данное достижение не побито до сих пор, как и множество других, которые установил итальянец в желто-красной форме.

Факт №4. Несостоявшийся переход в «Реал»

Говорим «Рома» – подразумеваем Тотти. И наоборот. Так прочно за долгие годы слились эти два понятия. «Форма «Ромы» как вторая кожа для меня», – клянется в верности клубу Тотти. Но в 2004-м году мог состояться переход, едва не надломивший целую эпоху. «Я был в шаге от перехода в «Реал», но меня не убедил контракт со «сливочными», да и сердце говорило мне: «Нет!» Если бы я выбрал Мадрид, то наверняка смог бы трижды выиграть Лигу чемпионов, получить парочку «Золотых мячей» и добыть массу других трофеев. Но о своем решении остаться нисколько не жалею», – вспоминает Император. Говорят, что трансфер свернулся в самый последний момент, а мадридский клуб предлагал футболисту зарплату втрое большую, чем была у него в Риме. Вот она – верность.

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Факт №5. Немного писатель

Творческие наклонности Тотти проявились и в писательском ремесле, где из-под пера итальянца вышло аж пять книг. Одна из них посвящена футбольному образованию, другая – собственной жизни, третья – комиксы, а еще две – юмористические. Что до последних, то это – сборники анекдотов про самого себя. Любопытно, что, несмотря на полученную в школе золотую медаль, Тотти прослыл в Италии глуповатым человеком. Зато с хорошей самоиронией – без нее бы не родились на свет те две книги. Они, кстати, имели большой успех среди читателей, а вырученные с их продаж деньги пошли на благотворительность.

Факт №6. Память в воске

Выдающаяся внешность Тотти как бы прямо говорит, кто здесь настоящий мачо. У обожаемой в Италии личности пока нет памятника, а вот восковая фигура – есть. В 2009-м году она появилась во всемирно известном музее мадам Тюссо. Оригинальная версия выставлена в Лондоне, а ее копия отправлена в Museo delle Cere – римский музей, где образ Тотти воплощен еще и в виде статуи. Скоро Император вобьет в стену гвоздь, на который повесит бутсы, а это значит, что и до целого памятника где-нибудь в центре Рима осталось всего ничего.

Факт №7. Владелец собственной школы

Тотти не только погружен в сплошные мысли о «Роме», но и думает о подрастающем поколении. A.S.D.Totti Soccer School – так называется футбольная школа, которую лично организовал нападающий в 2010-м году. Попасть туда может любой ребенок от 8 до 12 лет, однако без денег не обойтись: обучение – платное, зато скауты разных клубов являются постоянными гостями академии, поэтому шанс упорхнуть куда-нибудь повыше есть у каждого мальчишки. Школа имени Тотти – одна из самых известных и эффективных в Италии. В общем, заботой о молодежи Франческо заслужил много плюсов в карму.

Факт №8. Тату на правом плече

В 2001-м году желто-красная половина Рима находилась в экстазе: «Рома» спустя почти 20 лет завоевала титул чемпиона Италии. Тот сезон Тотти назвал лучшим в своей карьере. «Сбылась моя заветная мечта», – констатировал нападающий. До триумфа в Лиге чемпионов он так и не добрался, зато сохранил память о национальном титуле татуировкой на правом плече, куда поместилось изображение римского гладиатора, замахнувшегося мечом. Вполне символично и в духе горячего итальянца. Даже прозвище у Франческо имеется подобающее – Гладиатор.

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Факт №9. Серийный убийца

Тотти является не только футболистом с наибольшим количеством голов и проведенных матчей за «Рому», но и обладателем ряда рекордов всей Серии А. Одно из них – количество пораженных ворот разных соперников итальянского чемпионата. Таких набралось аж 38. Данное достижение Тотти делит с Роберто Баджо и Альберто Джилардино. Но если первый уже давно завязал с футболом, то последний в свои 34 года еще играет.

Факт №10. Любитель маек

Все привыкли, что после собственных забитых мячей Тотти в качестве празднования сосет большой палец. А еще он очень любит демонстрировать разные майки, которые спрятаны под основную форму. Две из них были посвящены любимой жене: «Ты – единственная в своем роде» и «Ты по-прежнему единственная в своем роде». Одна из маек влезла в тему политики. «Свободу Джулиане», – так Тотти требовал освободить итальянскую журналистку Джулиану Сгрену, которую похитили повстанцы в Ираке. А в 2012-м году после продолжительного голевого безрыбья принес извинения болельщикам: «Простите за задержку».

Италия. Серия А Италия Рома Тотти Франческо
Комментарии (7)
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Zenit & MU
1474965319
Выдающийся игрок!!! Только успехов "Императору"!!!
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LokoGoGo
1474967069
Когда еще мало что понимал в футболе, болел за Рому именно из-за Тотти )
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алекс88
1474969938
Факты так то не особо секретные..название статьи вряд ли для многих отражает истину
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ivanthebest
1474975235
Красавец. В 40 лет ещё играть в футбол на высочайшем уровне, это просто .......... !!! Один из величайших футболистов в истории футбола.
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anri1703
1474976175
Легенда рима )
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anri1703
1474976389
Я восхищаюсь Тотти и роме плюс в последнее время не каждый гранд может похвастать таким отношением к своим ветеранам на вскидку Рауль и Хави увы не закончали в своих клубах
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goalkeeper 90
1474979627
Легенда, одним словом!
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