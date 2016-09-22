«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

Онлайн матча «Тамбов» – «Зенит» – 0:5 | Видеогалерея
А Жулиано ответил на это голом пяткой.
Право на пенальти за фол Гасилина получили хозяева, но на этом все радости закончились: удар с «точки» отразил Лодыгин.
Следом влетел и четвертый от Джорджевича.
Третий мяч на счету Кокорина. Провал в обороне у «Тамбова» «Зенит» легко использовал. В прошлом году Талалаев с «Волгой» на этой же стадии проиграл 0:7.
В самом начале второго тайма «Зенит» удвоил счет, отличился Шатов с паса Кокорина. Интриги больше нет?
Что ж, к этому и шло. Потеряли игроки «Тамбова» Роберта Мака, и тот засадил в дальний угол с подачи Могилевца.
Полтайма прошло, и вот, что за это время было:
Начало красивое и бодрое, но 15 минут без голов.
А вот и состав «Зенита», наполовину экспериментальный.
Состав «Тамбова»:
С формой команды определились.
О нем тут, конечно, помнят. Жаль, не приехал.
И на программке к матчу изображен, конечно, тоже Юра.
А вот так выглядит тамбовская арена за несколько часов до игры.