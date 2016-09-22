«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

Онлайн матча «Тамбов» – «Зенит» – 0:5 | Видеогалерея

А Жулиано ответил на это голом пяткой.

Право на пенальти за фол Гасилина получили хозяева, но на этом все радости закончились: удар с «точки» отразил Лодыгин.

Следом влетел и четвертый от Джорджевича.

Третий мяч на счету Кокорина. Провал в обороне у «Тамбова» «Зенит» легко использовал. В прошлом году Талалаев с «Волгой» на этой же стадии проиграл 0:7.

В самом начале второго тайма «Зенит» удвоил счет, отличился Шатов с паса Кокорина. Интриги больше нет?

Что ж, к этому и шло. Потеряли игроки «Тамбова» Роберта Мака, и тот засадил в дальний угол с подачи Могилевца.

Полтайма прошло, и вот, что за это время было:

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Начало красивое и бодрое, но 15 минут без голов.

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А вот и состав «Зенита», наполовину экспериментальный.

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Состав «Тамбова»:

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С формой команды определились.

О нем тут, конечно, помнят. Жаль, не приехал.

И на программке к матчу изображен, конечно, тоже Юра.

А вот так выглядит тамбовская арена за несколько часов до игры.