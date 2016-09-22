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  • «Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

Онлайн матча «Тамбов» – «Зенит» – 0:5 | Видеогалерея

А Жулиано ответил на это голом пяткой.

Право на пенальти за фол Гасилина получили хозяева, но на этом все радости закончились: удар с «точки» отразил Лодыгин.

Следом влетел и четвертый от Джорджевича.

Третий мяч на счету Кокорина. Провал в обороне у «Тамбова» «Зенит» легко использовал. В прошлом году Талалаев с «Волгой» на этой же стадии проиграл 0:7.

В самом начале второго тайма «Зенит» удвоил счет, отличился Шатов с паса Кокорина. Интриги больше нет?

Что ж, к этому и шло. Потеряли игроки «Тамбова» Роберта Мака, и тот засадил в дальний угол с подачи Могилевца.

Полтайма прошло, и вот, что за это время было:

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Начало красивое и бодрое, но 15 минут без голов.

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А вот и состав «Зенита», наполовину экспериментальный.

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Состав «Тамбова»:

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С формой команды определились.

О нем тут, конечно, помнят. Жаль, не приехал.

И на программке к матчу изображен, конечно, тоже Юра.

А вот так выглядит тамбовская арена за несколько часов до игры.

Россия. Кубок Россия Тамбов Зенит Кокорин Александр Шатов Олег Мак Роберт Жулиано Лодыгин Юрий
Комментарии (11)
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Karrerim
1474545007
Тамбов - Зенит. вывеска что надо. дерби позорников
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mik1954
1474548858
Вот так вот мясо и кони нужно за честь клуба работать....
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lihindic
1474549194
нормуль
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Zubo
1474549275
Нужно поменять заголовок: "«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой, Лодыгин взял пенальти ! "
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mihail1980
1474557509
довольны как-будто лигу чемпионов выиграли
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волчарик
1474565642
жулиано красавчик
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VeniaminS
1474580430
Зенит есть Зенит!!!
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Mariner
1474605248
Жулик красавца заколотил! ))) Респект! )
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Zenit & MU
1474607215
Зенит прям разошелся!!! Молодцы!!! Теперь ждем мясных в гости - надеюсь что будет тот же результат, что в кубке!!!
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