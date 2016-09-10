Дело Кевина боится. Как Пеп переиграл Моуринью

Причина первая – перфоманс «Сити»

Как это ни банально, но главным фактором в домашнем поражении «Юнайтед» стал великолепный перфоманс «Манчестер Сити». Особенно следует выделить первый тайм в исполнении «горожан» – если бы не ошибка Браво и гол Ибрагимовича, его можно было бы назвать идеальным. Хозяева были фактически заперты на своей половине поля, а если и приближались к воротам Браво, то били издалека, да и эти считанные попытки были заблокированы Отаменди и компанией.

Аргентинец, к слову, провел выдающийся матч – после блеклого первого сезона на Туманном Альбионе он, кажется, начинает превращаться в того самого монстра, что блистал в составе «Валенсии» несколько лет назад. Моуринью надеялся закрыться в черепаховый панцирь и, отсидевшись в обороне, ужалить Гвардиолу острыми контратаками, однако у Пепа был свой план, и он сработал. Из первой схватки старых знакомых на полях Англии Гвардиола вышел чистым победителем, и это можно констатировать, несмотря на минимальный итоговый счет.

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Причина вторая – фактор Де Брюйне

Кевин Де Брюйне еще в конце прошлого сезона начал оправдывать свой высокий ценник – а в этом году бельгиец, похоже, решил доказать всем, что 50 миллионов фунтов за него – это сущие копейки. Сначала он играючи расправился с Дейли Блиндом и забил сам, а затем с помощью штанги – невольно – ассистировал Келечи Ихеначо. Де Брюйне мог отличиться и во втором тайме, но снова попал в штангу, а добить мяч в ворота на этот раз оказалось некому.

В это же время у «Юнайтед» в атаке совершенно потерялся новичок Генрих Мхитарян, да и вообще Моуринью скорее уповал на надежную игру в обороне плюс на пару острых индивидуальных действий от своих звезд впереди. В первом тайме, который и предрешил исход встречи, не получилось ни того, ни другого – единственный свой гол «красные дьяволы» забили после ошибки Браво, а что касается защиты, то ни Дейли Блинд, ни даже Эрик Байи не были так надежны, как в играх с «Саутгемптоном» и «Халлом». В том, чтобы ошибаться, защитникам в красных футболках помогал Де Брюйне – и, смотря на игру бельгийца, даже не знаешь, кто больше виноват в первом мяче «Манчестер Сити»: Блинд, Байи или магия Кевина.

Причина третья – провал Погба и Мхитаряна

Мало того, что Генрих Мхитарян был практически не заметен, за что Моуринью его и заменил – не самую яркую игру в который раз показал и Поль Погба. Француз, который, к слову был далеко не на ведущих ролях в своей национальной сборной, которая сумела дойти до финала чемпионата Европы, пока только адаптируется к подзабытому им ритму английского футбола. Но все же его ценник обязывает нас ждать от игрока с фамилией Погба чудес в каждом втором матче – а их пока нет, есть только магия со знаком минус. Погба – это эдакий крошка Цахес из мира спорта, которому некая фея Розабельверде подарила волшебный волосок, и теперь всем почему-то кажется, что французский полузащитник замечательно играет в футбол и стоит потраченных на него 89 миллионов.

На деле же Поль – это неплохой игрок, определенно одаренный, но до мастеров уровня Иньесты, Крооса, Модрича и даже Яя Туре в период его расцвета ему еще расти и расти. Дорастет ли, сдюжит ли – вот главный вопрос, но стоит ли этот вопрос 89 миллионов – загадка еще более сложная. Пока же у Моуринью имеется в распоряжении футболист, которого ну никак не оставишь на скамейке запасных, как это можно сделать с Мхитаряном, а пользы от него примерно столько же, сколько от неуклюжего Маруана Феллайни. Португальскому тренеру остается только надеяться, что Погба заиграет на уровне Модрича быстрее, чем этого можно ожидать. На данный же момент стоящие в одном ряду слова «Поль Погба» и «самый дорогой футболист в истории» вызывают одну усмешку.

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