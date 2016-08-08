Ещенко принес победу «Спартаку». «Краснодар» уничтожил «Терек». Завершился 2-й тур РФПЛ

«Спартак» и «Краснодар» ушли в маленький двухочковый отрыв от преследователей, выиграв свои домашние матчи!

«Краснодар» – «Терек» – 4:0 | Видеогалерея

Онлайн матча «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0 | Видеогалерея | Фотогалерея

4:0, ай да «Краснодар»! Вандерсон ставит точку в этом матче.

«Краснодар» уже просто балуется: третий мяч «Тереку» они забили, разыграв его с пенальти.

«Спартак» наконец-то забил: ровно за 20 минут до конца матча затяжная атака привела к голу Андрея Ещенко!

«Краснодар» пока выходт в лидеры чемпионата: уже 2:0, Ари отличился.

Моментов у «Спартака» было так много, что впихнуть их тяжело даже сюда в наш онлайн. Видеогалерея вам в помощь.

Тем временем, Федор Смолов вырывается в лидеры гонки бомбардиров. Привычная ситуация. А «Краснодар» повел 1:0.

Как тут Глушаков не забил? Вряд ли он и сам расскажет. С нескольких метров не попасть по воротам, ужас.

Полчаса прошло и там и там, а счет не открыт. «Спартак» уже мог громить «Крылья Советов».

Афиша матча в Москве:

А с такими листовками люди отправляются на матч «Спартака». Возможно, с призывами они опоздали лет на десять.

Состав «Спартака» выглядит вот так:

А это состав «Краснодара» на игру с «Тереком».

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