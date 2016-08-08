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  • Ещенко принес победу «Спартаку». «Краснодар» уничтожил «Терек». Завершился 2-й тур РФПЛ

Ещенко принес победу «Спартаку». «Краснодар» уничтожил «Терек». Завершился 2-й тур РФПЛ

«Спартак» и «Краснодар» ушли в маленький двухочковый отрыв от преследователей, выиграв свои домашние матчи!

«Краснодар» – «Терек» – 4:0 | Видеогалерея

Онлайн матча «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0 | Видеогалерея | Фотогалерея

4:0, ай да «Краснодар»! Вандерсон ставит точку в этом матче.

«Краснодар» уже просто балуется: третий мяч «Тереку» они забили, разыграв его с пенальти.

«Спартак» наконец-то забил: ровно за 20 минут до конца матча затяжная атака привела к голу Андрея Ещенко!

«Краснодар» пока выходт в лидеры чемпионата: уже 2:0, Ари отличился.

Моментов у «Спартака» было так много, что впихнуть их тяжело даже сюда в наш онлайн. Видеогалерея вам в помощь.

Тем временем, Федор Смолов вырывается в лидеры гонки бомбардиров. Привычная ситуация. А «Краснодар» повел 1:0.

Как тут Глушаков не забил? Вряд ли он и сам расскажет. С нескольких метров не попасть по воротам, ужас.

Полчаса прошло и там и там, а счет не открыт. «Спартак» уже мог громить «Крылья Советов».

Афиша матча в Москве:

А с такими листовками люди отправляются на матч «Спартака». Возможно, с призывами они опоздали лет на десять.

Состав «Спартака» выглядит вот так:

А это состав «Краснодара» на игру с «Тереком».

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Краснодар Ахмат Крылья Советов Смолов Федор Ещенко Андрей Ари
Комментарии (16)
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headvk
1470675000
Удачи Спартаку
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Predator_utm
1470676891
это тот Спартак,который все хотят видеть!!вопрос: Нужен ли КББ!?
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REDWHITE_
1470676957
Ведь могут, когда хотят! Осталось в раму попасть
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Просрочка
1470677478
По традиции 2 тайм Спартак должен сдать. Краснодар вперед!!!
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RedWhiteFans2
1470678661
Гнать этих Глушаковых и Комбаровых надо. Футбол и мудозвонство не совместимы.
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REDWHITE_
1470679121
╔╔╗╔╗ ║║║║║ ║╚╝╝║ ╔╔╗╔╗ ║║║║║ ║╚╝╝║ ╔╔╗╔╗ ║║║║║ ║╚╝╝║
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REDWHITE_
1470679174
╔═╔╗╔╦╗╗║╔║║ ╠╗║║║║║╠╬╣║║ ╚╝╚╝║║║╝║╚╚╝ ║╔╔╗║║║║ ╠╣║║╠╣║║ ║╚╚╝║║╚╝ ╔╗║║║╔╔═ ║║╚╣╠╣╠╗ ╚╝═╝║╚╚╝
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getta
1470683248
Бердыев иди пожалуйста в сборную, не ходи в Спартак - с,,едят и не поморщатся...
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TUMS
1470695586
Руководство менять надо, а не тренеров. Но ему( руководству) этого не понять видно...
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бочаров
1470698247
краснодар красавец
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