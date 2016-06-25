Жестокий Brexit. Футбол, на выход?

Наша жизнь – штука интересная. Сегодня мы собираемся в круг для решения проблем, завтра покидаем союз по решению большинства. Так случилось и с Великобританией, которую как вы уже знаете, настиг долгожданный Brexit. Страна провела референдум, определивший победу сторонников выхода монархии из Европейского союза с перевесом практически в 4%. Вы думали это не ударит по нам? Возможно. Но давайте вспомним об одном из самых главных продуктов, поставляемом Англией всему миру.

Речь, конечно, пойдет о футболе. Каждый из нас имеет свое отношение к британскому футболу. Кто-то считает его лучшим, интереснейшим, кто-то предпочитает ему иные турниры. Но никто не может обойти стороной английскую Премьер-лигу, которая по сей день является эталоном. А все благодаря сложенным годами традициям, свитым воедино десятками лет уставами, укрепившимися за век законами. И всему этому приходит конец. Авторы решения – подданные Ее Величества Елизаветы II.

Думается, вы знаете все условия референдума, который могут называть рекомендованным, не обязывающим действовать согласно воле народа. Однако, это свершившийся факт, обходить стороной который не может ни руководство страны, ни мы, сочувствующие английскому футболу.

Лидер кампании за выход страны из Евросоюза Мэттью Эллиот заявил, что ближайшее время, когда это может произойти – 2018 год. Не раньше. Выходит, у британцев есть время подготовиться, изучить все необходимое. А у футбольных чиновников есть два года, чтобы решить все вопросы, которые могут возникнуть при выходе страны из Еврозоны, так, чтобы вид спорта номер один никак не пострадал.

Молодым везде у нас дорога?

Все мы знаем, что к игрокам из ЕС в странах-членах конфедерации, отношение особое. На то есть правила лиг и устав Союза, обеспечивающий равную занятость населения. Но англичане покидают Еврозону, а значит, такие правила перестают действовать на территории королевства. Выходит, что для всех, кроме англичан, валийцев, шотландцев и североирландцев, будут действовать одинаковые уставы. Будь ты испанский футболист, южноафриканский, австралийский или даже российский. Теперь и гражданам не только ТС, но и ЕС требуется разрешение работать в Туманном Альбионе.

К этому можно добавить тот факт, что правила подписания молодых футболистов тоже станут иными. В регламенте ФИФА можно найти запрет на трансферы в Европу игроков младше 18 лет не из Евросоюза. Выходит, несовершеннолетние футболисты из стран ЕС не смогут переходить в клубы из Англии или Шотландии. В этот момент искренне жалко Арсена Венгера.

Вывод: в ближайшие два года клубам необходимо подписывать игроков из стран ЕС старше 16 лет так, чтобы к моменту вступления в силу решения волеизъявления народа футболисты стали совершеннолетними. Ну или придется поплатиться, как это случалось с испанскими грандами.

Национальная команда, команда без которой нам не жить

Теперь каждый игрок, желающий попасть в АПЛ, должен пройти фейс-контроль. И исключения не будет немцам, французам и испанцам, которые понравились тренерам английских клубов, но не попадают во внимание наставников национальных команд. Начнем с того, что в Англию принято приглашать футболистов из 50 лучших сборных (согласно рейтингу ФИФА). Потому сегодня никакой нигериец или серб не сможет подписать контракт с английским клубом, так как их сборные не попадают в лучший полтинник рейтинга. И есть еще одно правило, о котором точно знают все. Даже если твоя сборная находится на 22 месте в списке, составленном ассоциацией, но ты лишь пару раз за последние два года покидал расположение «Спартака», то тебе не светит оказаться в АПЛ. Необходимо провести более 75% матчей национальной команды за названный период. И вот теперь подобные правила будут применяться и к испанцам, и к немцам, и даже к румынам, которые ранее толпами ехали играть в АПЛ.

И на сегодняшний день можно назвать около сотни футболистов, которые просто не смогли бы приехать выступать в Англию, наступи сегодня лето 2018 года. А в общей сложности – 332 футболиста в первых двух дивизионах чемпионата Англии, а также в шотландской футбольной лиге. В такой ситуации «Астон Вилла» могла бы потерять 11 футболистов, которые не проходят по названным критериям. Вместе с ней в таком же положении находятся «Ньюкасл» и «Вотфорд». Печальнее всего «Чарльтону», которому до вступления в силу решения референдума необходимо будет расстаться с 13 игроками. А вся АПЛ рискует попрощаться с Антони Марсьялем, Элиакимом Мангала, Филипе Коутиньо, Димитри Пайетом, Гранацио Пелле и чемпионом Н'Голо Канте.

Вывод: названные игроки смогут сохранить прописку в Лиге, если с завидной регулярностью будут получать вызовы в национальную команду. А вот с остальными футболистами дела пойдут труднее. Выходит, чиновникам придется идти на уступки, изменяя правила приобретения спорсменов. Да, от этого чемпионат потеряет в зрелищности, но справится с реальными проблемами нехватки кадров, которая вот-вот повиснет в воздухе.

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Опять ЕГЭ

Англичане уже начали находить выходы из трудного положения. Например, добавили критерии отбора, распространяющиеся на реальных звезд, которые не смогли попасть в клубы АПЛ из-за основных пунктов регламента, названных выше. Этот игрок должен быть однозначно дорогим – сумма его трансфера обязана быть на 75% выше средних затрат на приобретение футболистов в лиге за минувший год. Это котируется оценкой в 3 балла. Если же его цена превышает среднюю лишь на 50%, то получает любимую оценку Александра Бубнова – «двойку». Зарплата игрока тоже играет не самую последнюю роль – она должна превышать 75% зарплат игроков нового клуба за последнюю пару лет. Оценка – 3. Выше, чем только у половины команды – снова «двойка». Ну и переходить должен в новую команду из топ-чемпионата, отыграв не менее 30% времени – 1 балл. Ну или клуб, за который выступал игрок, должен был играть в международном турнире. Тоже 1 балл. Для перехода достаточно стать хорошистом, имея, соответственно 4 балла и больше.

Сложно? Представим ситуацию: Павел Нехайчик, чья сборная не входит в Топ-50 команд, решает отправиться в «Эвертон». Вполне реальный случай. Для этого ливерпульцам необходимо выплатить «Томи» компенсацию, превышающую среднюю трансферную стоимость за последние два года в Англии. Например, это число 10 млн евро. А стоимость Нехайчика – 15 млн. Он получает два балла. Ну и зарплата у белоруса, разумеется, превышает зарплаты половины состава «Эвертона» – еще два балла. Стоит ли говорить, что он выступал в ТОП-чемпионате? О чем разговор!

Вывод: англичанам нужно жить проще. Теперь у них возможности пополняться молодыми игроками из Франции или Испании. Это нужно признать. Выходит, даже новые схемы отбора, при сохранении предыдущих правил, нужно упрощать. Чтобы в свой переход в английский клуб мог совершить не только Павел Нехайчик, но и Игорь Шитов, по которому давно плачет «Лестер Сити».

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