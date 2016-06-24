Трапп, Сычев и другие «ложные звезды»

Кевин Трапп

Позиция: вратарь

Прототип: Мануэль Нойер

Выступавшего в «Айнтрахте» Траппа называли новым Нойером, но голкипер ожидания не оправдал. Переход в «ПСЖ» воспринимался общественностью в качестве шага вперед. Кевину удалось вытеснить из основы парижан итальянца Сиригу, однако множество ошибок и неуверенная игра не позволили ему даже поехать на Евро. Потенциальных Нойеров в Германии рождается все больше. Трапп – лишь один из многих, а не звездный вратарь, каким представлялся ранее.

Цифры дня. Стоимость «Ман Сити» и «ПСЖ»

Сисиньо

Позиция: правый защитник

Прототип: Кафу

Из бразильцев часто получаются крутые крайние защитники. Кафу вырос в великого футболиста, но Сисиньо, которому прочили такую же славу, этого сделать не удалось. В «Реале» бразильский игрок не закрепился, а лучшие годы отпахал в «Роме». Даже в Италии, где защитные таланты обычно ставятся выше атакующих, Сисиньо толком не получил признания. Сейчас Сисиньо вынужден зарабатывать себе на жизнь в Турции, где уже несколько лет выступает за «Сивасспор».

Талал Эль-Каркури

Позиция: центральный защитник

Прототип: Франц Беккенбауэр

В начале 2000-х на защиту «ПСЖ», еще не наполненную катарскими деньгами, свалилась череда травм. Парижане решили прибегнуть к помощи молодого таланта из Марокко. Эль-Каркури быстро попал в основу и провел череду матчей на высоком уровне. Им восхищались абсолютно все, а прозвище «марокканский Беккенбауэр» настраивало на хорошее футбольное будущее. Но закрепиться даже в том «ПСЖ» Талалу не удалось, так как травмированные футболисты вернулись в строй. Молодой марокканец начал скитаться по арендам, поиграл в Англии и Греции, а затем бесславно закончил карьеру в Катаре.

Филипп Кристанваль

Позиция: центральный защитник

Прототип: Лоран Блан

Этому игроку помешали окончательно раскрыться травмы. Начинал карьеру Кристанваль в «Монако», где сразу стал считаться твердым игроком основы. Удивительно, но тот период футбольной жизни так и остался вершиной карьеры перспективного защитника. Кристанваля забрали в «Барселону», где за два года он провел всего 32 матча. Потом он вернулся во Францию, но в «Марселе» снова продолжал лечиться, а не играть. Завершил карьеру Кристанваль, когда от него избавился уже «Фулхэм». Филипп покончил с футболом, хотя на тот момент ему было всего около 30 лет.

Андре Сантос

Позиция: левый защитник

Прототип: Роберто Карлос

Круто играя в Бразилии, забивая голы, защитник Андре Сантос привлек внимание европейских клубов. Сначала его забрали в Турцию, где Сантос неплохо выглядел за «Фенербахче». Потом появился интерес со стороны «Арсенала». Арсену Венгеру понравились атакующие навыки бразильца, но тот так и не смог стать в его команде основным футболистом. За два с половиной сезона Андре Сантос отыграл всего 26 матчей, а затем вернулся в Бразилию. Правда, сейчас 33-летний игрок не нужен даже родным командам. Прошедший сезон защитник провел в швейцарском клубе «Виль».

Прочистить пушку. Почему Венгер должен остаться в «Арсенале»

Альберт Банинг

Позиция: центральный полузащитник

Прототип: Патрик Виейра

Еще один провальный трансфер «ПСЖ», после которого нужно было увольнять всех скаутов. Распиаренного Банинга нашли где-то на пути между Китаем и Камеруном, откуда он транзитом через швейцарский «Арау» приехал во Францию. «Мы подписали нового Патрика Виейра», – кричали парижане на каждом углу. Дело ограничилось пятью матчами, когда стало понятно, что от Банинга надо срочно избавляться. Аренды в клубы Лиги 2 окончательно убили парня. В 2013 году он засветился в Болгарии, а сейчас числится во французском «Седане».

Мурат Мегни

Позиция: центральный полузащитник

Прототип: Зинедин Зидан

«Частые травмы выбили меня из колеи, а сравнения с Зиданом вообще не пошли на пользу», – рассказывал Мегни о своей карьере. Мурат воспитывался в молодежной команде «Канна», но затем был продан в «Болонью». Мегни окончательно разорвал связь с Францией, когда принял решение выступать за родную сборную Алжира. Почти вся его сознательная карьера прошла в «Болонье» и «Лацио». Заканчивать и зарабатывать на старость Мегни по общему обычаю уехал в Катар, так и не сыскав признания в футбольном мире.

Агостинью

Позиция: левый инсайд

Прототип: Луиш Фигу

Португалец Агостинью числился во второй команде «Реала», переходил в «Севилью», но футбольную славу снискал в «Малаге». Там его окрестили новым Фигу и сдали в аренду в «ПСЖ», где всего за четыре игры поняли, какую ужасную ошибку они совершили. Агостинью не тянул уровень французской лиги, а потом от него избавились и в «Малаге». Поскитавшись по слабым клубам из Португалии, потенциальный Фигу бесславно завершил карьеру.

Эвертон

Позиция: правый инсайд

Прототип: Робиньо

Бразильца Эвертона, за 2 миллиона евро перешедшего в «ПСЖ» в 2008 году из «Коринтианса», быстро окрестили большой звездой. По манере игры этот парень всегда напоминал Робиньо, но вырасти в такого большого мастера Эвертону не удалось. Бразилец парижан разочаровал. Те начали сдавать его в аренды, а освоиться в футболе у Эвертона получилось только в Корее. Сейчас игрок вернулся на родину, где будет выступать за «Фигейренсе».

Северино Лукас

Позиция: нападающий

Прототип: Мишель Платини

Так уж получается, что бразильские таланты часто зажигают только у себя в Бразилии. ЦСКА обжегся на Витиьо, а «Ренн» по ошибке подписал Северино Лукаса. За «Атлетико Паранаэнсе» этот игрок забивал почти в каждом втором матче, но во Франции разочаровал всех. Всего шесть голов в 72 матчах за «Ренн» – показатель ужасающий. Затем Северино скитался по миру и даже неплохо поиграл в Японии, но статус звезды талантливому парню так и не покорился.

Дмитрий Сычев

Позиция: нападающий

Прототип: Жан-Пьер Папен

Россиянин Дмитрий Сычев в начале карьеры очень много забивал и считался восходящей звездой. Французский «Марсель» забирал Сычева из «Спартака» с целью сделать из него классного игрока. Но за один год во Франции Дмитрию удалось забить всего пять мячей. Этого руководству «Марселя» показалось мало, а потому на предложение «Локомотива» клуб быстро ответил согласием. Звездой российского масштаба Дмитрий Сычев все-таки стал, но совсем не такое будущее прочили ему на старте футбольной жизни.