Месси, Кавани, Годин и другие американцы, которые могли поехать на Евро

Хавьер Маскерано (Аргентина – Италия)

Когда в 2006 году после удачного сезона в Бразилии Маскерано переезжал в Европу, журналисты писали, что молодой аргентинец делает итальянское гражданство и поэтому наверняка перейдет в «Ювентус». На самом деле гражданство Маскерано себе делал, чтобы не попасть под лимит на футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. А переехал он в итоге в Англию, где играл сначала в «Вест Хэме», а потом в «Ливерпуле».

Вопроса о том, чтобы Маскерано выступал за сборную Италии, никогда не было. Он играл и в Аргентине U-17, и в молодежке до 20 лет. Вместе с Тевесом, Месси, Агуэро и Ди Марией, Хавьер дважды брал золото Олимпийских игр в 2004 и 2008 годах.

Но нынешней Италии опытный аргентинец очень бы пригодился. Вряд ли он играл бы в обороне, там у итальянцев полно лидеров. А вот в центре поля у сборной явный дефицит. Особенно с отсутствием, казалось бы, бессменного лидера Андреа Пирло.

Филипе Луис (Бразилия – Польша)

Полное имя защитника «Атлетико» – Филипе Луис Касмирски. Его предки переехали из Польши в Бразилию еще в начале прошлого века, но когда Луиса не вызывали во взрослую сборную (дебютировал только в 24 года), восточноевропейская пресса всерьез писала, что он может стать игроком национальной команды Польши. Не исключал такого варианта и отец футболиста: «Я буду горд, если Луис примет решение играть за Польшу. Наша семья никогда не забудет свои корни».

Филипе Луис не смог помочь своей команде и тренеру, который поставил его в основу вместо Марсело. Бразильцы не вышли в плей-офф, а Дунга отправлен в отставку. И теперь Касмирски снова будет бороться за позицию с коллегой из «Реала».

Польша была бы не против получить такого классного левого защитника. Звезда в атаке у поляков есть, это Роберт Левандовски. Игрок мирового уровня в обороне тоже не помещал бы.

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Кристиан Пулишич (США – Хорватия)

17-летнего игрока дортмундской «Боруссии» уже успели окрестить жемчужиной сборной и самым талантливым полузащитником на свете. Но если бы Пулишича не заметили скауты немецкой команды, он не стал бы самым обсуждаемым американским футболистом.

Тогда Кристиан попробовал бы силы в Хорватии. Дед Пулишича был хорватом, и сам футболист уже получил хорватское гражданство, когда переехал в Германию. Но с таким вниманием Пулишичу комфортно и на Североамериканском континенте.

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Эдинсон Кавани (Уругвай – Италия)

Об Италии у нападающего «ПСЖ» много приятных воспоминаний. Там он познакомился с женой и стал звездой «Наполи». Оттуда родом его дедушка, который эмигрировал из Сицилии сначала в Аргентину, а потом в Уругвай.

Наверное, после неожиданного вылета сборной из Кубка Америки Кавани хотел бы попробовать свои силы в команде, где ему не нужно быть лидером. Последние два Кубка Америки показали, что Кавани некомфортно быть «главной звездой». Он отличный игрок, но только когда рядом есть напарник типа Суареса или Ибрагимовича. И владельцам ПСЖ, кстати, стоит об этом подумать.

Уэс Морган (Ямайка – Англия)

С капитаном «Лестера» случилась забавная история. Празднуя победу клуба в АПЛ, Морган так усердно посещал ночные клубы, что потерял форму и даже пропустил первый матч национальной команды. Потом попал в стартовый состав Ямайки, но сборной это не помогло. Команда показала едва ли не самую слабую игру на групповом этапе.

Вообще Морган родился в Ноттингеме и как многие ямайцы мог выступать за сборную Англии. Но решил, что выиграть конкуренцию у Кэхила или Смоллинга не получится. Хотя после такого сезона в АПЛ Морган вполне мог бы пробиться в состав англичан.

Лионель Месси (Аргентина – Испания)

Всю свою профессиональную карьеру Месси играет в Барселоне. Он переехал в Испанию еще в 13 лет и знает эту страну едва ли не лучше родной Аргентины. Но сейчас вопросы испанского гражданства волнуют Лео в последнюю очередь. Он имеет шансы наконец-то выиграть первый серьезный трофей со сборной. Осталось пройти лишь стадию плей-офф и не споткнуться в финале, как это с аргентинцами часто случается.

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