Евро-2016. Сборная Англии. Кого стоит опасаться?

Джордан Хендерсон

Полузащитник «Ливерпуля» после ухода из клуба легенды Стивена Джеррарда взял на себя роль лидера. Новый капитан «мерсисайдцев» являлся одним из самых стабильных центральных полузащитников Англии последних сезонов. Однако нынешний год для Джордана выдался непростым. Он получил пару серьезных травм, из-за чего пропустил половину игр АПЛ. Тем не менее, Хендерсон успел восстановиться к Евро и уже провел несколько товарищеских встреч, потихоньку набирая форму.

Казалось бы, неизлечимая травма пятки и проблемы с коленом должны были поставить крест на участии полузащитника в Евро. Но как бы ни так. Рой Ходжсон включил в список не только Хендерсона, но и Джека Уилшира, который и вовсе сыграл в этом сезоне три матча. Возможно, за игрока «Ливерпуля» говорит статистика. Разберем, к примеру, основные характеристики конкурентов Джордана по позиции. (Данные взяты с whoscored.com)

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что опорный полузащитник «Тоттенхэма» намного превосходит своих визави только по трем пунктам: выигранные единоборства, перехваты и точность передач. Но в созидании Эрик плох. Что касается Милнера, то его плюсы – это ключевые передачи. Этого мало для игры в старте, но стоит признать, что Джеймс может довольно успешно выходить со скамейки запасных.

Говоря об атакующих способностях Джордана, стоит заметить, что до десяти лет он играл на острие атаки, после чего был перемещен в центр полузащиты (успев также поиграть и на фланге). Отсюда берет свое начало тяга футболиста как можно быстрее и удобнее перевести мяч в атаку. Итог: работоспособный и неуступчивый Хендерсон один из лучших в Англии по точности дальних передач и отбору мяча. Более того, Джордан всегда старается обострить ситуацию у ворот соперника, поэтому большинство его пасов направлено именно в атаку и на фланги, совсем малая часть назад.

Противостоять же англичанину должен был Игорь Денисов. Однако незадолго до старта Евро, вслед за Аланом Дзагоевым и Юрием Жирковым, получил травму, чем еще больше осложнил положение нашей сборной и добавил проблем Леониду Слуцкому. Глушаков, Нойштедтер, Широков, Иванов, Юсупов? Кто будет держать центр поля? Получится ли выключить из игры Хендерсона, мы узнаем совсем скоро.

Уэйн Руни

Руни – легенда английского футбола. Все футбольные фанаты помнят его потрясающую игру не только за «Манчестер Юнайтед», но и в особенности за сборную «Англии». Вплоть до ЧМ-2014 различные травмы и дисквалификации мешали Руни стабильно выступать на главных международных соревнованиях (исключение – триумфальный для Уэйна дебютный Евро-2004). Приближающийся чемпионат позволит, наконец, увидеть главную звезду англичан во всей красе.

Безусловно, Руни, лидер, капитан и лучший бомбардир Англии за всю историю, будет железобетонным игроком основного состава. Пожалуй, единственным, не имеющим достойных конкурентов на своей позиции. Казалось бы, за форварда говорит авторитет, но это не так. Да, «МЮ» неудачно проводит очередной год, но, если не брать в пример дебютные сезоны Ван Перси и Марсьяля, то Уэйн – лучший игрок атакующей линии «красных дьяволов» за последние пять лет. И это несмотря на то, что довольно часто тренеры стали использовать Руни на разных позициях: начиная от оттянутого форварда и плеймейкера, заканчивая крайним и центральным полузащитником.

Помимо всего прочего, легендарный англичанин, забивший почти в половине своих матчей за сборную, недавно дал интервью для издания Sky Sports, в котором заявил: «Не думаю, что я должен кому-то что-то доказывать. Мои функции в сборной Англии – забивать голы. Так было с самого первого моего матча на международном уровне. С тех пор ничего не изменилось». Руни словами и делом показывает свой настрой. Оно и понятно. Его команда с 1966 года не побеждала на международной арене.

Интересный факт заключается в том, что Руни , Варди и Кейн являются самыми бьющими английскими игроками в АПЛ. Поэтому России будет нелегко удержать свои ворота сухими. Тем более, это не игры РФПЛ и действовать придется против футболистов класса куда более высокого, нежели против условных Луценко и Гогниева. Посмотрим, как справятся с этой задачей братья Березучкие и Игнашевич, игравшие с Англией в памятном для всех россиян матче 2007 года. Тогда наша сборная пропустила, но выиграла. Было бы неплохо повторить этот результат.

Харри Кейн

Так сразу и не вспомнишь, когда у «Тоттенхэма» был настолько талантливый нападающий воспитанник клуба. Похоже, что Харри надолго застолбил за собой место основного форварда в родной команде. Но что же со сборной? Для Кейна грядущий чемпионат Европы – первый серьезный турнир за главную сборную Англии. И все идет к тому, что именно «ураган» (англ. Нurricane – созвучно с именем и фамилией футболиста) займет место на острие атаки англичан.

Мало кто знает, но целый год Кейн отыграл в академии «Арсенала» и только в 11 лет перешел в «Тоттенхэм». Проведя несколько сезонов в арендах, Харри стал привлекаться к играм за основную команду. Этому он во многом обязан не только своему таланту, но и неважной игре в тот период других форвардов «шпор» – Роберто Сольдадо и Эммануэля Адебайора.

Буквально за год Кейн выиграл борьбу за место в основе клуба с севера Лондона, а еще через два стал вызываться в национальную команду. Кейн просто фантастически прогрессирует. С каждым годом его игра и показатели все лучше, а вклад в итоговый результат все больше ощутим. За два полных сезона в качестве игрока основы Харри имеет следующую статистику в английской Премьер-лиге:

2015/16 Игры: 38; Голы: 25; Голевые передачи: 1

2014/15 Игры: 28; Голы: 21; Голевые передачи: 4

Игрок «шпор» заметно прибавил в физике и стал действовать смелее, беря на себя игру. И высокая результативность нападающего оправдывает основания таких действий. Кейн, по сути, один из тех, кто впервые вывел «Тоттенхэм» на третью строчку АПЛ. Другой герой минувшего сезона – дебютант Деле Алли. К слову, именно связка Алли – Кейн стала самой результативной среди английских игроков (семь мячей Харри забил с передач 20-летнего вундеркинда).

Кейн – стопроцентный игрок штрафной в отличие от остальных форвардов сборной. Варди, Старридж и молодой Рэшворд частенько играют ближе к флангам. Именно поэтому при схеме 4-3-3 позиция Харри предельно ясна и не поддается изменениям. Единственное, что может помешать – это тактическая установка главного тренера Роя Ходжсона, который вполне может поставить Руни именно в центр, несмотря на его универсальность. Еще одна проблема заключается в том, что в сборной Англии вряд ли откроется амплуа атакующего полузащитника. При таком исходе команда будет играть с двумя чистыми нападающими, а это значит только одно – Стерлинг вовсе останется без привычной позиции. Ни в центре поля, ни в центре нападения Рахиму делать нечего.

К сожалению, команде Слуцкого предстоит опекать сразу троих атакующих игроков Англии, одним из которых будет – Харри Кейн, чей рост составляет 188 сантиметров. В паре с юрким и скоростным Варди и опытным Руни эта связка выглядит просто убийственной. Смогут ли наши парни нейтрализовать лучшего бомбардира АПЛ минувшего сезона? Ждать осталось недолго.

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