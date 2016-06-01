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  • Почему на Евро из Мамаева может получиться новый Аршавин

Почему на Евро из Мамаева может получиться новый Аршавин

Павел Мамаев сейчас находится в состоянии, когда футболист может принести стране коллективное безумие. Назовем этот период «возраст Аршавина». Евро-2008 показывает, что сборная России нуждается в игроке, который в силу своей неординарности будет возвышаться над всеми. Учитывая травму Алана Дзагоева и возрастной академизм Романа Широкова, роль «фантазисты» должен взять на себя Павел Мамаев.

Валерий Газзаев раскрыл Павла Мамаева, но…

Мамаев начинал в ретроградные времена. В «Торпедо» играл непризнанный Зидан русского футбола Сергей Кормильцев, а Константин Зырянов и Игорь Семшов еще не знали будущую сумму нулей от контрактов с «Динамо» и «Зенитом». Потом Павел будет вспоминать, как оставался после тренировок, чтобы убирать мячи и другую амуницию. В «Торпедо» за это отвечали самые молодые футболисты. Полузащитник дебютировал за основную команду в возрасте 16 лет, а в 17 забил первый гол в Премьер-лиге.

«Могу сказать, что в том возрасте Мамаев был, пожалуй, самым одаренным и талантливым. То есть это игрок, который в свои 17-18 лет уже выходил в основном составе «Торпедо», а некоторые матчи начинал даже в числе первых 11. Это своего рода гений футбола», – описывает тот период карьеры Павла Мамаева Равиль Сабитов, тренировавший юношескую сборную России. Действительно позже у футболиста сборной России комплекс непонятого гения будет сквозить в поведении. Надменность характера и пластичная распасовка на позиции центрального полузащитника с оптическим охватом поля переплетались в нем.

ЦСКА Евгения Гинера в 2007 году заканчивал время всевластия на русском рынке трансферов. На его волне планировалось выцепить два самых перспективных лота – полузащитника Павла Мамаева и нападающего «Амкара» Евгения Савина. Получилось подписать только футболиста «Торпедо». Ему позвонили и сказали – Евгений Гинер лично заинтересован в переходе. После за Мамаевым приехала машина и отвезла к патрону армейцев.

2007-й год выдался для команды Валерия Газзаева неудачным. Провал в Лиге Чемпионов, третье место в чемпионате после чемпионских сезонов и осознание того, что надо отказываться от схемы с тремя центральными защитниками. ЦСКА требовалась менять отношение к главному творцу изящности – Даниэлю Карвальо, а Мамаев стал рассматриваться игроком центральной зоны. Через девять лет сезон в «Краснодаре» покажет – функции Карвальо откроются в нем лучше всего.

Валерий Газзаев поставил Павла в позицию конкуренции среди Евгения Алдонина и Дуду. Мобильный бокс-ту-бокс, конвейер по доставке мяча в атакующую зону. Василий Уткин назовет эту роль «преднаконечником копья». У Мамаева есть к ней расположенность – контроль мяча, поднятая голова, быстрый пас на открывание. Выносливость и постоянную работу при отборе мяча казалось можно усовершенствовать за счет тренировок.

Новой точкой отчета в карьере полузащитника стал 2008-й год и матч со «Спартаком». Перед той игрой из бразильцев остался один Вагнер Лав, а Газзаев объявил, что покинет ЦСКА в конце сезона. Все понимали – команда находится в затяжной стагнации. На игру года Газзаев внедряет в основной состав Павла Мамаева, Алана Дзагоева и возвращает из дубля Вагнера. Легконогий Дзагоев расположился в точке оставленной Карвалью, а Мамаев стал связующим звеном между двумя линиями. Тогда никому и в голову не могло прийти, что самые сильные стороны раскроются у Павла и Алана после рокировки футбольными функциями. ЦСКА уничтожил «Спартак» Станислава Черчесова. Мамаев в центре совершил лошадиный объем работы, а Газзаев на установке перед выходом на поле тряс газетой «Спорт-Экспресс» призывая «выйти и разорвать, чтобы больше такое не писали».

После дерби у ЦСКА случился ренессанс. Павел Мамаев стал ртутным шариком, разгоняющим доставку мяча вперед. Алан Дзагоев влюбил всех, оставив лишь ностальгию о чудесах Даниэля Карвалью.

Уходя, Валерий Газзаев говорил, что оставляет команду в золотой обертке. Ее главным активом стали молодые Дзагоев и Мамаев. Но если забегать вперед, то напрашивается вывод – на трудоемкой позиции бокс-ту-бокс у бывшего полузащитника «Торпедо» не выдался ни один стабильный сезон.

Смутное время

Пластичную манеру Павла оценил новый тренер ЦСКА. Бразилец Зико практически всегда ставил его в основной состав. Все уже привыкали к роли Мамаева. Но прорывом сезон 2009 года не стал. Команду дробило из-за непостоянности тренеров. Единственный факт оставался неизменным – Павла Мамаева никто не видел в качестве легкого нападающего.

У ЦСКА продолжались проблемы в позиции центрального полузащитника. Завершив год на последнем издыхании в Турции, селекционеры красно-синих активно переключились на поиски футболиста с качествами Мамаева, которые никак не удавалось конвертировать в результат. Так приехал Кейсуке Хонда. Японец одновременно отодвинул от состава и Павла Мамаева и Алана Дзагоева, что не решило проблему универсального полузащитника в центре поля. Хонду и Мамаева явно отягощала рутинная работа при отборе мяча. Они не плеймекеры из рода Хуана Рикельме, но и нахождение в мясорубке снижало их творческий потенциал. Только через два года Расмус Эльм возьмет в ЦСКА роль помощника опорного и вдохновителя атак.

После застоя Павел Мамаев вновь выдает почти идеальный матч против «Спартака» уже в 2010 году, когда вернулся Вагнер Лав. Отбирая мяч и распасовывая атаки, Мамаев стелющийся передачей выводит бразильца один на один, и тот забивает гол. ЦСКА выигрывает уже в добавленное время. И тут рождается чувство повторяемости. Опять Павел Мамаев выглядит идеальным центральным полузащитником, которому надо добавить в работоспособности, чтобы заиграть. Этого снова не происходит. Агрессивная манера сменялась на ленивые передвижения, снижающие аритмию игры в центре поля.

Леонид Слуцкий продолжал повышать требования к Мамаеву. Игра со «Спартаком» стала идеальной, а значит, футболист потенциально может стать прообразом Луки Модрича. Нестабильность списывалась на характер Павла. Комплекс непонятого гения начал расцветать. Он сам знал, что понимает футбол не хуже Кейсуке Хонды, но воплотить свое мироощущение мешала позиция, требующая помогать и обороне, и атаке. К тому же искажения картина восприятия себя в ЦСКА усиливала недопонимание между Мамаевым и главным тренером.

«Ну, был какой-то конфликт. Даже не конфликт, а разногласия на тренировке. Журналисты писали, будто там было что-то критичное – это неправда. Просто на тот момент я не давал интервью. Журналисты писали, что хотели, а я молчал», – вспоминает те времена сам Мамаев. Спокойствие, переходящее в футбольный снобизм, возобладало в настроении полузащитника в 2011 году.

Заметно снизилось внимание к Павлу Мамаеву из-за шведского полузащитника Расмуса Эльма. Его хотели подписать еще зимой 2012 года, но не удалось договориться. ЦСКА получил готовую пару полузащитников в центре поля, разговаривающих на одном языке. В верхней тройке нападения вокалистом стал Хонда, а Мамаев чемпионский год-2012/13 отсидел на скамейке. Сначала Хонда, а потом Вагнер Лав отбросили его и от позиции, которую сейчас Павел должен занять на Евро – второй нападающий легкого формата.

Спасение Краснодаром

По иронии судьбы в «Краснодаре» нашли приют одни из самых дерзких футболистов Руси – Павел Мамаев и Роман Широков. Обоим нужно было что-то менять в карьере. Эмоциональное застывание у Мамаева и раздраженность Широкова частично удалось сбить Олегу Кононову.

Но у Павла продолжался долгий путь к своему таланту. Для начала он сумел сделать главное – убедил своей игрой, что «Краснодару» нужно выкупать его контракт у ЦСКА. Правда, испытания не заканчивались. В кубковом полуфинале против бывшей команды у Мамаева случился разрыв ахиллова сухожилия – 5 месяцев без футбола. Продолжали возникать конфликты с тренером.

По окончании нынешнего сезона можно сказать, что с Кононовым точно не стоило ругаться. Без этого специалиста и его решения выдвинуть Мамаева к пару Федору Смолову сборная России отправилась бы во Францию без ярко выраженного творца. Ни Газзаев, ни Слуцкий не смогли дать Павлу главное –свободу действий. В последнем сезоне Мамаев в сумме отдал больше голевых передач, чем за всю карьеру. От него открепилась лошадиная работа, поэтому приобретения Шарля Каборе и Одила Ахмедова можно считать столь же значимыми, как и трансфер Федора Смолова.

Павел Мамаев может стать для сборной времен Слуцкого тем, кем не удалось стать Роману Широкову на Чемпионате Мира-2014 в сборной Капелло из-за травмы. Футболист, который открывается между двумя линями соперника и постоянно выводит нападающего на удар. В сборной России эту роль способны сыграть Роман Широков, но Широков стал заметно медленнее. Леонид Слуцкий часто говорил, что Роман важен, как игрок одного касания, включающийся только в определенные моменты игры. Поражение против Франции показало – выпускать в стартовом составе футболиста с заметным торможением опасно. У Мамаева за счет дистанционной скорости больший охват поля, а это значит, что он мобильнее Широкова. Слуцкий в ЦСКА и в сборной играет с верхней тройкой нападения перед центральным нападающим. Ключевую роль в такой модели занимает футболист в центре тройки. В ЦСКА таковыми были за последнее время Хонда, Вагнер Лав и Роман Еременко. В сборной – Роман Широков.

Но с большой долей вероятности Широков начнет Чемпионат Европы в запасе. Учитывая травму Дзагоева, выдвинутым в основание тройки нападающих должен стать Павел Мамаев. Большой вопрос, кто станет основным нападающим? Смолов или Дзюба? Федор Смолов забил 9 голов из передач Мамаева в Премьер-лиге. Пока непонятно, будет ли разрушать их связку в пользу Дзюбы тренерский штаб.

Если частично освободить Павла Мамаева от силовой работы и отдавать ему мяч для поиска оригинального решения, то наша сборная не останется без голов. Карьера полузащитника показывает – ему мешает рутинная силовая борьба в зоне опорного, а значит нельзя ставить полузащитника на место травмированного Дзагоева. Алан сильно добавил в физической мощи, ему близка роль бокс-ту-бокс. Мамаев за 10 лет провел один сильный сезон. Не на позиции второго центра, а играя легкого нападающего. Самая сильная сторона Павла – это умение отдать пас под открывание, зависнуть в незащищенной части между опорным полузащитником и защитниками. Так мы приходим к выводу, что Павел Мамаев – лучший придумщик и визионер в нынешнем составе сборной. Без его оригинальных передач мы не увидим много голов у команды Леонида Слуцкого.

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Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Европа Россия Краснодар ЦСКА Торпедо Мамаев Павел Газзаев Валерий Кононов Олег
Комментарии (10)
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vladimir-7
1464766576
Отличная статья о Паше Мамаеве и в сборной его нужно ставить вместе со Смоловым. Только не зазвездились бы они.
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gor77
1464768028
Неожиданно! Очень интересно! А продолжение про других игроков будет?
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bolela_16
1464769154
Давай Европу!!!
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TUMS
1464777187
Время покажет...
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NoN141
1464779192
Мамаев - ЦСКА парень )
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REDAT
1464779384
Павел молодец!!!!!!!!!!!Давай Европу!!!!!!!!!!!!!Удачи!!!!!!
!!!!!
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nduryagin
1464785902
После травмы Дзаги Смолов и Мамаев наша главная надежда
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dr.Dexter
1464787059
хорошая статья , спасибо !!! Паша мне всегда симпатизировал , так же как и Алан , реально жаль , что только характер Алана перебороли , а Пашу решили продали ( и так же обидно , что Алан пропустит евро (((
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ewgen1986
1464792943
Мамаев и вправду хороший игрок. Болеем за наших.
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ewgen1986
1464793096
Лучшие игроки состава Мамаев, Смольников, Шатов, Самедов, Торбинский и Смолов.
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