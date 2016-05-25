ЧМ-2018. Какой будет сборная Испании?

Вратарь – Давид Де Хеа

Возраст на момент начала ЧМ – 27 лет

Воспитанник мадридского «Атлетико» дебютировал в большом футболе в 2009 году в возрасте 18 лет, заменив травмированного второго вратаря команды в матче групповой стадии Лиги чемпионов. И с этого же сезона резервный голкипер превратился в основного, через два года совершив трансфер в «МЮ» Алекса Фергюсона. Де Хеа чуть ли не в каждой игре демонстрирует нереальные сейвы, упрочняет свою позицию в клубе и сборной и вот уже понемногу отодвигает вечного Икера Касильяса с места первого номера «красной фурии». Давид удивляет своим хладнокровием и уверенностью. Каждое действие на поле выверено и отточено на тренировках. Нет никаких сомнений, что именно «манкунианец» будет основным вратарем сборной на ЧМ-2018.

Альтернатива: Серхио Рико

Центральный защитник – Серхио Рамос

Возраст на момент начала ЧМ – 32 года

Некогда правый защитник Серхио в момент превратился в одного из лучших центрдефов в мире. Рамос настоящий лидер, как на поле, так и в раздевалке, о чем нередко заявляют партнеры испанца по команде. Кроме того, капитан «Реала» является одним из самых забивных защитников последних лет, а что еще ценнее – многие голы Серхио забивает именно в важных матчах, делая тем самым нужный результат. Чего стоит один лишь точный удар головой в финале ЛЧ-2013/14, принесший мадридцам долгожданный трофей. Все это говорит об универсальности игрока, чей опыт и игровые качества, безусловно, пригодятся команде Висенте дель Боске, если, конечно, последний еще будет стоять у руля сборной.

Альтернатива: Хави Мартинес

Центральный защитник – Иньиго Мартинес

Возраст на момент начала ЧМ – 27 лет

Мартинес с 1997 года находится в структуре «Реал Сосьедада» и, похоже, не собирается менять команду, несмотря на интерес со стороны многих ведущих команд Европы. Или же испанец пойдет по примеру Жереми Матье и Николаса Отаменди, которые перешли в большие клубы уже опытными игроками (француз в 30, а аргентинец в 27). Иньиго умело читает игру и хорошо действует на опережении, что нередко позволяет ему выходить победителем из дуэли с любым нападающим. По физическим характеристикам и оборонительной манере Мартинес напоминает капитана мадридского клуба. Интересно будет посмотреть на их связку через два года.

Альтернатива: Жерар Пике/Марк Бартра

Левый защитник – Хосе Гайя

Возраст на момент начала ЧМ – 23 года

Гайя заявил о себе в сезоне-2014/15, отыграв за родных «летучих мышей» 37 матчей. После этого реактивного защитника взяли на прицел многие топ-тренеры. Хосе очень похож на своего предшественника в сборной Жорди Альбу: высокая скорость, точные передачи, частые подключения в атаку. Несмотря на юный возраст, испанец уверенно смотрится на футбольном поле, стараясь закрывать не только свой край обороны, но и всю бровку. Хосе выступал за различные юношеские сборные команды Испании, в том числе на Чемпионате Европы-2013 (до 19 лет) и Чемпионате мира-2013 среди молодежных команд. Теперь же стоит испытать свои силы в главном международном соревновании.

Альтернатива: Жорди Альба/Бернат

Правый защитник – Даниэль Карвахаль

Возраст на момент начала ЧМ – 26 лет

Карвахаль постепенно осваивается на позиции основного правого защитника «Реала». И летняя покупка бразильца Данило только доказала высокий класс игры испанца. Дани выиграл конкуренцию и теперь готовится к предстоящей Лиге чемпионов и Чемпионату Европы. К слову, Карвахаль начинал с национальной сборной среди игроков в возрасте до 18 лет и становился победителем ЧЕ до 19 и до 21 года. А будучи игроком немецкого «Байера», он в дебютном и, в то же время последнем сезоне, был признан лучшим защитником Бундеслиги-2013. Неудивительно, что «Реал» так быстро вернул своего воспитанника обратно.

Альтернатива: Эктор Бельерин

Центральный полузащитник – Серхио Бускетс

Возраст на момент начала ЧМ – 29 лет

Несмотря на ежегодные симуляции Серхио, невозможно не оценить его вклад в игру каталонского клуба последних лет. Бускетс обладает всеми основными качествами центрального опорного полузащитника. Цепкий, неуступчивый, выносливый испанец уже который сезон цементирует свой участок поля, не давая проходу лучшим футболистам мира. Ко всеми прочему, Серхио имеет в своем арсенале ряд приемов, нехарактерных для его амплуа, что говорит о наличии потрясающей техники. Хорошим подарком будет победа на Чемпионате мира, ведь на следующий день после финала игрок «Барселоны» будет праздновать свой день рождения.

Альтернатива: Сеск Фабрегас

Центральный полузащитник – Сауль Ньигес

Возраст на момент начала ЧМ – 23 года

Сауль буквально взорвал просторы интернета своим голом в ворота мюнхенской «Баварии», после чего стала появляться информация о заинтересованности в испанце со стороны преимущественно грандов чемпионата Англии. Хотя испанец и до этого забивал красивые мячи большим клубам, например «Реалу» ударом через себя. К слову, включение молодого «матрасника» в основной состав сборной Испании на ЧМ-2018 нисколько не связано с бомбардирскими способностями. Ньигес проводит второй полноценный сезон за «Атлетико» и постепенно превращается в одного из лидеров своего клуба. Талант плюс бешеная самоотдача позволят испанцу так же быстро обосноваться и в рядах национальной команды.

Альтернатива: Тьяго Алькантара/Серхи Роберто

Центральный полузащитник – Коке

Возраст на момент начала ЧМ – 26 лет

Хорхе Ресурексьон Меродио – именно так звучит полное имя нынешней звезды мадридского «Атлетико» Коке. Полузащитник, посвятивший всю свою карьеру клубу из родного города, уже седьмой сезон по полной выкладывается на арене «Висенте Кальдерон». С другой стороны, в нынешней команде под руководством импульсивного Диего Симеоне не найдется ни одного халтурщика. Такой стиль привил своим подопечным аргентинский специалист. Коке выиграл почти все турниры с клубом, а вот в сборной ему покорился лишь молодежный чемпионат Европы. Несмотря на высокую конкуренцию, испанцу по силам пробиться в основу, а что касается потрясающего Иньесты, то через пару лет он благородно завершит карьеру в сборной, дав тем самым шанс одному игроку почувствовать на себе груз ответственности от игры на Чемпионате мира.

Альтернатива: Давид Сильва/Оливер Торрес

Левый крайний полузащитник – Иско

Возраст на момент начала ЧМ – 26 лет

Номинальный центральный атакующий полузащитник вполне может сыграть и на фланге, что нередко доказывал в играх за «Малагу» и «Реал». Иско быстр, техничен, отлично контролирует мяч и умеет в нужное время отдать точную передачу. В сборной он прошел долгий путь (в возрасте от 16 и до 23 лет), а за главную команду дебютировал в 2013 году. Тренеры мадридского клуба часто выпускали игрока, если нужно было усилить атаку – как раз то, что нужно для команды, претендующей на победу в турнире.

Альтернатива: Икер Муньяин

Правый крайний полузащитник – Пако Алькасер

Возраст на момент начала ЧМ – 24 года

Воспитанник кантеры клуба «Валенсия» провел первый официальный матч за «летучих мышей» в 2010 году в рамках Кубка Испании. Позднее были выступления за вторую команду, аренда в «Хетафе» и уже после этого, начиная с сезона-2013/14, Пако стал основным игроком, забив в каждом из трех сезонов не менее 14 мячей. Алькасер довольно успешно выступает в сборной. За юношей до 17 лет в 13 играх наколотил 15 мячей. А в 2011 году стал победителем юношеского чемпионата Европы до 19 лет, забив в решающем матче в ворота сборной Чехии два мяча – в том числе и победный. Футболист с такими бомбардирскими способностями просто обязан играть за основную команду на предстоящем мундиале в России.

Альтернатива: Родриго/Иньяки Уильямс

Центральный нападающий – Альваро Мората

Возраст на момент начала ЧМ – 25 лет

В отличие от Сауля, Мората в свое время сменил молодежку «Атлетико», перебравшись в «Реал», а не наоборот. Тем не менее, оба игрока сейчас блистают в своих клубах. Альваро проводит второй продуктивный год в «Ювентусе» и вроде как готовится к возвращению в Мадрид. Невзирая на молодость, испанец может похвастаться огромным списком как клубных, так и личных достижений. Мората имеет врожденное голевое чутье, а благодаря своему росту является серьезной угрозой при игре в воздухе. С каждым годом Альваро все больше прогрессирует и, безусловно, заслужит путевку на ЧМ-2018.

Альтернатива: Диего Коста

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