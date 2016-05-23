Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова

Каждые полгода, перед открытием трансферного окна…

«Роман с …». Такой заголовок для наших спортивных СМИ привычен. В последние межсезонья несколько авторов садятся у монитора, открывают Word и устало отбрасывают от себя банальные мысли (получается плохо), пытаясь пристроить Романа Широкова в новую команду; обязательно в конце материала предлагая Арсену Минасову и его клиенту вариант с каким-нибудь «Борнмутом».

Ритуал стал успешным – предложить Широкову 5-6 команд и сорвать трафик. Это не вина журналистов, а всего лишь очередная констатация пустынности русского футбола, где одна стареющая глыба способна вокруг себя собрать внимание интернета, а главное – прекрасные контракты.

Этим летом мы должны увидеть продолжение сериала и новые тексты. Соглашение Широкова с ЦСКА заканчивается, Слуцкий не очень-то и верит в Романа, а команду не должны заботить микротравмы 35-летнего футболиста, чье идеальное место на поле так и не нашлось.

«Локомотив», «Рубин» или опять «Краснодар» – не так уж принципиально. Широков, скорее всего, перейдет в российский клуб, если только не согласится с условиями ЦСКА: никакой гарантии стартового состава и маленькая зарплата. Пойдет ли Широков на такую сделку, лишь бы сидеть дома и еще подсобрать медалек?

Преждевременная торжественность

Не очень хочется приползти к мысли «Широкова переоценили». Но придется.

Когда «Спартак» сборки Мурата Якина анонсировал появление Романа, казалось, что самая популярная команда России и самый умный ее игрок должны заварить что-то лигочемпионское, с приправами от Олега Романцева.

Почему не получилось – вопрос к больше жизненному циклу «Спартака» (все мы вспомнили ту самую картинку), а не тренеру и футболисту. Когда пришел Аленичев, то эта буря с верой в Романа вновь поднялась. Болельщики «Спартака» вообразили Широкова тем самым проводником традиций, а получили – комедию с продлением контракта, очередной борьбой за Лигу Европы и стендап-выступлениями Леонида Федуна.

С ЦСКА все куда помпезнее и праздничнее получалось. Не хватало только малярной кисточки на презентации. Так все радовались, что Широков вернулся домой. Так хотелось увидеть гол в ворота «Спартака», десяток компьютерных закидушек и всего вкусного и бриллиантового. А потом Головин и плохая форма самого Романа эти сказки задушили. И поперли разговоры о непопадании Широкова на Евро.

Инфоповода ради

Еще совсем недавно куча инсайдеров уже не подмигивали, а без намеков заявляли: Широкова в сборной не будет. Надобности объяснять не было. Роман не проходит в основу ЦСКА, опять чуток лечился, а на французских скамейках второй тренер Слуцкому не нужен.

Но состав на Евро объявлен, и Широков включен. Что тут еще написать? Слуцкий делает на ветерана ставку или Слуцкий просто не хочет обидеть человека, у которого последние сезоны шли максимально скомкано и сумбурно. Выбирайте или придумывайте третье.

Вообще же – все просто. Игроков способных делать то, что может придумать Роман, у нас практически нет (слово «практически» окрашивайте в белый цвет). Главный тренер сборной России плохо относится к экспериментам ради новизны и никогда не пригласит даже очень талантливого парня из ФНЛ.

И опытного игрока серебряного «Ростова» тоже. Некогда встраивать, нет опыта. Слуцкий отсекает такие вопросы скучными аргументами. Поэтому с Широковым все понятно: вожак, отличный пас, главный мозг, пусть и с больными ногами.

Не надо кричать о Широкове, встраивать его в виртуальные схемы и грозно смотреть на Слуцкого, чтобы дождаться момента истины и как следует отругать тренера за неправильно заполненную заявку.

Просто успокойтесь и ждите. Широков в том возрасте, когда конвейерные успехи не есть чудо только в топовых командах. А рядом нет Погба и Тевеса для переквалификации в Андреа Пирло.

Одна пяточка, один бильярдный удар. Да даже одно крепкое слово после обидного поражения (дай бог от Англии; не дай бог – от Словакии) наше уважение к Широкову укрепят. А если ничего этого не будет – нормально.

Все и так крепко.

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