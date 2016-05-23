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Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова

Каждые полгода, перед открытием трансферного окна…

«Роман с …». Такой заголовок для наших спортивных СМИ привычен. В последние межсезонья несколько авторов садятся у монитора, открывают Word и устало отбрасывают от себя банальные мысли (получается плохо), пытаясь пристроить Романа Широкова в новую команду; обязательно в конце материала предлагая Арсену Минасову и его клиенту вариант с каким-нибудь «Борнмутом».

Ритуал стал успешным – предложить Широкову 5-6 команд и сорвать трафик. Это не вина журналистов, а всего лишь очередная констатация пустынности русского футбола, где одна стареющая глыба способна вокруг себя собрать внимание интернета, а главное – прекрасные контракты.

Этим летом мы должны увидеть продолжение сериала и новые тексты. Соглашение Широкова с ЦСКА заканчивается, Слуцкий не очень-то и верит в Романа, а команду не должны  заботить микротравмы 35-летнего футболиста, чье идеальное место на поле так и не нашлось.

«Локомотив», «Рубин» или опять «Краснодар» – не так уж принципиально. Широков, скорее всего, перейдет в российский клуб, если только не согласится с условиями ЦСКА: никакой гарантии стартового состава и маленькая зарплата. Пойдет ли Широков на такую сделку, лишь бы сидеть дома и еще подсобрать медалек?

Преждевременная торжественность

Не очень хочется приползти к мысли «Широкова переоценили». Но придется.

Когда «Спартак» сборки Мурата Якина анонсировал появление Романа, казалось,  что самая популярная команда России и самый умный ее игрок должны заварить что-то лигочемпионское, с приправами от Олега Романцева.

Почему не получилось – вопрос к больше жизненному циклу «Спартака» (все мы вспомнили ту самую картинку), а не тренеру и футболисту. Когда пришел Аленичев, то эта буря с верой в Романа вновь поднялась. Болельщики «Спартака» вообразили Широкова тем самым проводником традиций, а получили – комедию с продлением контракта, очередной борьбой за Лигу Европы и стендап-выступлениями Леонида Федуна.

С ЦСКА все куда помпезнее и праздничнее получалось. Не хватало только малярной кисточки на презентации. Так все радовались, что Широков вернулся домой. Так хотелось увидеть гол в ворота «Спартака», десяток компьютерных закидушек и всего вкусного и бриллиантового. А потом Головин и плохая форма самого Романа эти сказки задушили. И поперли разговоры о непопадании Широкова на Евро.

Инфоповода ради

Еще совсем недавно куча инсайдеров уже не подмигивали, а без намеков заявляли: Широкова в сборной не будет. Надобности объяснять не было. Роман не проходит в основу ЦСКА, опять чуток лечился, а на французских скамейках второй тренер Слуцкому не нужен.

Но состав на Евро объявлен, и Широков включен. Что тут еще написать? Слуцкий делает на ветерана ставку или Слуцкий просто не хочет обидеть человека, у которого последние сезоны шли максимально скомкано и сумбурно. Выбирайте или придумывайте третье.

Вообще же – все просто. Игроков способных делать то, что может придумать Роман, у нас практически нет  (слово «практически» окрашивайте в белый цвет). Главный тренер сборной России плохо относится к экспериментам ради новизны и никогда не пригласит даже очень талантливого парня из ФНЛ.

И опытного игрока серебряного «Ростова» тоже. Некогда встраивать, нет опыта. Слуцкий отсекает такие вопросы скучными аргументами. Поэтому с Широковым все понятно: вожак, отличный пас, главный мозг, пусть и с больными ногами.

Не надо кричать о Широкове, встраивать его в виртуальные схемы и грозно смотреть на Слуцкого, чтобы дождаться момента истины и как следует отругать тренера за неправильно заполненную заявку.

Просто успокойтесь и ждите. Широков в том возрасте, когда конвейерные успехи не есть чудо только в топовых командах. А рядом нет Погба и Тевеса для переквалификации в Андреа Пирло.

Одна пяточка, один бильярдный удар. Да даже одно крепкое слово после обидного поражения (дай бог от Англии; не дай бог – от Словакии) наше уважение к Широкову укрепят. А если ничего этого не будет – нормально.

Все и так крепко.

Онлайн «Что? Где? Когда?» со сборной России

Кто заменит Широкова и других ветеранов после Евро-2016

Чемпионат Европы Россия Спартак ЦСКА Россия Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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boris-1947
1463993046
Зачем столько откровенно предвзятой злобы?
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Pathfinder
1463994640
Все по делу! Сделали из Широкова какого-то невероятного героя, надели костюм для фотосессий, а толку? Что он такого сделал, чтобы считаться круче Семака, Аршавина? Сыграл пару сезонов на уровне, но тогда давайте Смолова тоже великим назначим.
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Mariner
1463997336
Пффф. Широков, как и все игроки его позиции - командный игрок. В этом его сила. Если вокруг кривоногие бездари со свинными мозгами - тут вам никто не поможет. Да и вообще - какой культ? Он был просто хорошим, добротным игроком пока играл в сильной команде и всё. Ушёл из Зенита и уже не торт, как и Гарик тот же. Полузащитники не могут вытаскивать матчи, да и нападающие далеко не все в жало могут с ничего гол забить.
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kara-mba
1464003491
На 20-30 минут в конце любого матча его хватит и он своим пассом может сделать результат, всё, точка.
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miklos
1464011389
Проскурину как всегда плюс. Отлично.
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slawianka
1464018445
"Одна пяточка, один бильярдный удар." маловато будет)
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Zeff
1464074879
Кто такой Широков знаю. Проскурина нет. Наверно, это просто один из тех, кто умеет писать.
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Андрей Ермошин
1464120468
Это еще одна из фатальных ошибок Слуцкого, ставка на ветерана, который отсидел сезон на лавке, сборной не позавидуешь при таком руководстве, Уэльсу вполне по силам преподнести "очередную сенсацию".
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TUMS
1464324371
Лучше бы не брать Широкова на Евро.
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