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«Бернли» и «Мидлсбро» вышли в АПЛ

93 очка «Бернли»

В следующем сезоне мы снова будем наблюдать крепкий «Бернли» в английской Премьер-лиге.  Состав у команды с последнего визита в высший дивизион фактически не изменился. Разве что вместо уехавшего в «Ливерпуль» Ингза за голы теперь отвечает Андре Грэй. Парень с историей круче, чем у Джейми Варди, весь сезон тащил «Бернли» за собой, наколотив в чемпионате 23 мяча. В чемпионате у «Бернли» 26 побед, 15 ничьих и всего 5 поражений.

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«Мидлсбро» и «Брайтон»

«Мидлсбро» и «Брайтон» как раз и разыгрывали вторую путевку в английскую Премьер-лигу. У команд перед началом очной встречи было одинаковое количество очков (по 88), но «Мидлсбро» опережал соперника по дополнительным показателям. Команде было достаточно ничейного результата. «Я не знаю, как готовиться к игре, где нужно добыть одно очко. Поэтому мы намерены победить», – рассказывал перед игрой наставник «Мидлсбро» Айтор Каранка. За «Брайтон» же в этом противостоянии говорила хорошая форма коллектива. Лучшим игроком апреля в Чемпионшипе был признан игрок «Брайтона» Энтони Кноккарт, а лучшим тренером – наставник команды Крис Хьютон. «Мидлсбро» действительно играл на победу и первым забил. Но «Брайтон» сумел отыграться, а в концовке в меньшинстве пытался вырвать победу. Не получилось. «Мидлсбро» присоединяется к «Бернли» в высшем дивизионе.

Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Англия Бернли Мидлсбро Брайтон Кноккарт Антони Грэй Андре Хьютон Крис
Комментарии (2)
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BUCT
1462655116
сезон покажет.
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kurskih
1462656996
Поздравляю, но мало выйти, надо ещё и удержаться там!
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